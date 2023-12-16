Алексеевская слобода
Как бы выглядела Россия без советской оккупации
В рамках продолжающегося с 2022 года внутреннего противления людным местам, развеселым тусовкам и прочему натужному московскому веселью рекордное количество времени в этом году я провел в любимой Алексеевской слободе. Это малоизвестный маловлюбленным в Москву людям тихий остров сакральной красоты в центре города. В шаговой доступности от Садового кольца, он располагается в кварталах от набережной Яузы до окрестностей улицы Солженицына.
Это Таганка, но не та шумная особа с широкими дорогами и страшенной советской застройкой, а ее скромная сестра. Небольшой район, где сохранились целые улочки с дореволюционными домами купцов и староверов, где над двухэтажными зданиями возвышаются древние храмы, а в некоторых укромных дворах местные жители позволяют себе невиданную для современной Москвы роскошь — пьют летом на улице чай за общим столом.
Здесь классно в будни и просто великолепно в выходные по формуле «красота, помноженная на малолюдность». Туристов и экскурсионных групп со временем стало чуть больше, но все равно по выходным эти улочки напоминают старый и тихий провинциальный городок.
Про эти места хорошо сказал также обожающий здесь бывать совладелец местного бара «Интеллигенция» и принц Трехсвята Никита Фомкин: «Это утопия — так выглядела бы Россия без советской оккупации».
Терапевтические прогулки можно разбавить посещением главного двора местности, где расположены та самая «Интеллигенция», бар Craftland и новая сцена Театра на Таганке. Отлично подойдет любителям степенно созерцать этот район с его душеспасительными одиночеством и красотой.
Soma на Петровском бульваре
Короткое мнение принца Трехсвята
Сооснователь кафе «Сюр» и кластера «Особняк», основатель баров и кафе «Ясно», «8 шаров», «Винфак», «Интеллигенция»
В этом году мне особенно понравилась SomaЭто ресторан с двумя основными зонами: Залом прошлого (с бетонным амфитеатром, высоким потолком, узкими колоннами и винтажными стульями) и Залом будущего (с разноуровневым купольным потолком и бетонными стенами). Блюда интересные и многосоставные, коктейльная карта — сильная, а выбор шампанского и вин — богатый. При этом, несмотря на замысловатый дизайн, атмосфера здесь довольно расслабленная. на Петровском бульваре. Она запустилась еще в прошлом, но в 2023-м раскрылась для меня по-настоящему. В первую очередь тусовкой, которая сложилась у них во дворе. И, конечно, уровнем обслуживания — это пример ресторана, к которому всем в Москве нужно стремиться.
Адрес
Петровский б-р, 14
Банный комплекс «Жар-Птица» на Нижней Масловке
Лучший отдых в Москве
Пожалуй, это мое главное место года. У меня довольно насыщенная жизнь, полная рабочих встреч и разных мероприятий. Отдыхать в Москве я не умею — постоянно хочется куда‑то сорваться и посетить новое место. Обычно уезжаю за город, но в этом году открыла для себя «Жар-Птицу», и, кажется, поводов покидать столицу стало меньше.
Для меня это место про тотальное расслабление, отпускание всех тяжелых мыслей и ситуаций. Обычно я беру близкую подругу, мы заказываем чай или безалкогольное пиво, берем креветки (ну мы же в бане как-никак!), салат или закуски. Каждый час банщицы звонят в колокольчик, зазывая в баню, где начинается магия аромапарения (с чесноком — огонь): абсолютная тишина, приятный жар по телу, и только заботливый голос сотрудницы звучит где‑то рядом.
После этого обязательно в купель, а дальше можно пойти на второй этаж в общую СПА-зону, где лучшее место для меня — релакс-перины. Ложишься на водяные матрасы, накрываешься пледом, закрываешь глаза и окончательно улетаешь в негу и расслабляешься.
«Чуаньюй» на Мичуринском проспекте
Китайская еда, китайские посетители
Среди множества новых заведений с китайской кухней главным открытием для меня стал «Чуаньюй» — с хот-потами с безлимитным количеством еды за 2500 рублей. Здесь по-настоящему хорошо готовят национальную китайскую кухню — с четверга сюда выстраиваются огромные очереди. Причем в ней процентов восемьдесят разговаривают на китайском. Мне кажется, что в «Чуаньюй» ходят все китайцы и китаянки, которые приезжают в Москву.
Внутри огромный крутящийся стол на двадцать человек, поэтому это идеальное место для того, чтобы провести массовое мероприятие или просто встретиться большой компанией. Особенно если вы любите китайскую кухню. Кстати, мы с друзьями так и сделали, когда вернулись из поездки по Китаю. То, что мы ели в «Чуаньюй», по вкусу было максимально похоже на то, что мы пробовали во время путешествия.
Адрес
Мичуринский просп., 7
Брассерия «Траппист» в Черкасском переулке
Маленький филиал Европы
Владелец ресторанного холдинга Dreamteam
Мое любимое место в Москве — это наша бельгийская брассерия «Траппист» в Черкасском переулке. Тихая, малозаметная улица, небольшое помещение, но с невероятной атмосферой и очень яркой командой. Внутри — европейский вайб, где по-прежнему звучит иностранная речь, наливают пиво в правильные бокалы и устраивают сабражи больших бутылок.
Особенность места в том, что оно как феникс: многие ребята растут и уходят в другие проекты, команда регулярно обновляется, но каждый раз становится еще сильнее, чем раньше.
У меня «Траппист» вызывает очень базовые и нужные сейчас чувства: спокойствия, безопасности и уверенности. Очень люблю этот проект — за невероятную энергетику и тепло, которые ребята там создают каждый день.
Адрес
Большой Черкасский пер., 15–17, стр. 1
Бильярдный дом «Круглый шар»
В любой непонятной ситуации — сюда
Главным местом этого года для меня стал «Круглый шар». Я прихожу туда с двумя близкими друзьями едва ли не каждый день — про одного из них даже шутят, что он местная плесень, настолько часто он бывает в «Круглом шаре». Я прибегаю сюда в любое время — даже после путешествий, сразу из аэропорта, с чемоданом.
Кстати, это настолько приятное и дружелюбное место, что даже необязательно играть в бильярд или пить коктейли. Если не знаешь, куда себя деть, — приезжай в «Круглый шар». В любой непонятной ситуации.
Все бармены, которые тут работают, уже стали друзьями: общаетесь с ними в «Шаре», а потом ходите на разные тусовки и приглашаете друг друга в гости. Но даже если вы никого здесь не знаете, вы все равно будете чувствовать общность с остальными посетителями. И когда увидите кого‑то из «Круглого шара» где‑то в другом месте, обязательно улыбнетесь друг другу и кивнете в знак приветствия, даже если не знакомы лично.
«Круглый шар» объединяет людей. Я это чувствую. А еще ощущаю, что здесь я дома. И это очень теплое и приятное ощущение — из‑за него сюда хочется постоянно возвращаться.
Адрес
Столешников пер., 7, стр. 5
Сколько стоит
1500 р. за час