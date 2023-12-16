В этом году мне особенно понравилась SomaЭто ресторан с двумя основными зонами: Залом прошлого (с бетонным амфитеатром, высоким потолком, узкими колоннами и винтажными стульями) и Залом будущего (с разноуровневым купольным потолком и бетонными стенами). Блюда интересные и многосоставные, коктейльная карта — сильная, а выбор шампанского и вин — богатый. При этом, несмотря на замысловатый дизайн, атмосфера здесь довольно расслабленная. на Петровском бульваре. Она запустилась еще в прошлом, но в 2023-м раскрылась для меня по-настоящему. В первую очередь тусовкой, которая сложилась у них во дворе. И, конечно, уровнем обслуживания — это пример ресторана, к которому всем в Москве нужно стремиться.