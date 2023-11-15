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Новый год-2024

13адвент-календарей для лица, тела и души

Лиза Лихт
Вчера в 14:15
Собрали сокровищницы, которые можно купить уже сейчас. Внутри — календари от бьюти-брендов, секс-игрушки, «Гарри Поттер» и даже спиннеры.
Vivienne Sabo

Эксклюзивный набор, созданный брендом для «Золотого яблока». Поможет обновить косметичку самыми праздничными средствами аккурат к звону курантов.

Цена
9065 р.
Shrek x Revolution

Шрэкордосный адвент на 12 дней с лимитированной косметикой от британского бренда Revolution. Предлагаем вскрывать его только в тех самых «кроксах».

Цена
12 410 р.
Trixy Beauty

Подарочный набор бренда Trixy Beauty с самыми необходимыми бьюти-аксессуарами. Кисть, спонжик, ресницы — все, что нужно для новогоднего образа.

Цена
2990 р.
Art & Fact

11 полноразмерных продуктов для любого типа кожи. Идеально подойдет для знакомства с брендом или подарка начинающим skincare-энтузиастам.

Цена
4651 р.
Comfort Zone

Роскошный набор миниатюр от знаменитого итальянского бренда. Приблизит la dolce vita и поразит приятными текстурами и ароматами.

Цена
24 000 р.
Payot

Календарь с бестселлерами бренда для ухода за лицом, телом и волосами в приятных объемах.

Цена
13 000 р.
«Л’Окситан»

Традиционный адвент на 24 дня с классикой от «Л’Окситан». Любимые линейки с вербеной, миндалем и вишней, разумеется, на месте.

Цена
9 900 р.
Clever Books

Календарь содержит задания для детей на каждый день декабря: например, научит делать какао и искусственный снег.

Цена
169 р.
«Самокат»

В каждом окошке лежат стикеры в исполнении Юлии Сидневой и загадки, которые интересно разгадывать в любом возрасте.

Цена
520 р.
Tasty Coffee

Кофейный календарь на 18 дней. Каждому дрипу соответствует музыкальная композиция, которая поможет проникнуться вкусом и праздником.

Цена
1999 р.
Lovehoney x Womanizer

Календарь, который поможет закрыть гештальты в экспериментах и сблизиться с партнером. Цену можно рассматривать как инвестицию в личную жизнь.

Цена
45 500 р.
Cinereplicas «Гарри Поттер»

Набор для ждущих письмо из Хогвартса, даже если вам уже за тридцать. В окошках милый мерч, в котором можно начать традиционный киномарафон «Гарри Поттер».

Цена
1777 р.
Календарь-антистресс

Маст-хэв-набор на конец года. Спиннеры, поп-иты, симпл-димплы — все, чтобы играючи снять нагрузку с вашей нервной системы.

Цена
1493 р.
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