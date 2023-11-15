Эксклюзивный набор, созданный брендом для «Золотого яблока». Поможет обновить косметичку самыми праздничными средствами аккурат к звону курантов.
Шрэкордосный адвент на 12 дней с лимитированной косметикой от британского бренда Revolution. Предлагаем вскрывать его только в тех самых «кроксах».
Подарочный набор бренда Trixy Beauty с самыми необходимыми бьюти-аксессуарами. Кисть, спонжик, ресницы — все, что нужно для новогоднего образа.
11 полноразмерных продуктов для любого типа кожи. Идеально подойдет для знакомства с брендом или подарка начинающим skincare-энтузиастам.
Роскошный набор миниатюр от знаменитого итальянского бренда. Приблизит la dolce vita и поразит приятными текстурами и ароматами.
Календарь с бестселлерами бренда для ухода за лицом, телом и волосами в приятных объемах.
Традиционный адвент на 24 дня с классикой от «Л’Окситан». Любимые линейки с вербеной, миндалем и вишней, разумеется, на месте.
Календарь содержит задания для детей на каждый день декабря: например, научит делать какао и искусственный снег.
В каждом окошке лежат стикеры в исполнении Юлии Сидневой и загадки, которые интересно разгадывать в любом возрасте.
Кофейный календарь на 18 дней. Каждому дрипу соответствует музыкальная композиция, которая поможет проникнуться вкусом и праздником.
Календарь, который поможет закрыть гештальты в экспериментах и сблизиться с партнером. Цену можно рассматривать как инвестицию в личную жизнь.
Набор для ждущих письмо из Хогвартса, даже если вам уже за тридцать. В окошках милый мерч, в котором можно начать традиционный киномарафон «Гарри Поттер».
Маст-хэв-набор на конец года. Спиннеры, поп-иты, симпл-димплы — все, чтобы играючи снять нагрузку с вашей нервной системы.