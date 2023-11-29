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Новый год-2024

50подарков для тех, кто любит красивые наряды и яркие аксессуары

Диана Рубаева
Сегодня в 15:43
Пока с полок не смели всю красоту, можно искать новогодние подарки уже сейчас. Собрали яркие флиски, теплые шарфы, вместительные сумки, эффектные кольца, милые брелоки и другие идеи.
Перчатки Agnelle

Эффектные перчатки, которые напоминают мягкую игрушку. Для тех, кому по душе непринужденные образы.

Цена
26 550 р.
Жилет Carhartt WIP

Флисовый жилет с броским паттерном будет одинаково хорош в качестве как промежуточного, так и верхнего слоя.

Цена
21 990 р.
Чехол для наушников Soloma

Марка специализируется на экологичных аксессуарах. Например, этот кейс из нетоксичного материала разложится в почве за полтора года.

Цена
664 р.
Ремень Liberaiders

Практичный ремень для повседневной носки. Идея для подарка тем, кому по душе аутдор-эстетика.

Цена
6000 р.
Картхолдер Dries Van Noten

Кожаный картхолдер с ярким дизайном. Аксессуар украшен цепляющим взгляд цветочным паттерном.

Цена
24 500 р.
Ремень Doucal’s

Более формальный и изящный ремень из плотной замши коричневого цвета.

Цена
24 550 р.
Карабин Mister Green

Яркий карабин, на котором можно носить ключи и любимые брелоки. На выбор доступно несколько броских расцветок.

Цена
1250 р.
Кольцо Avgvst

Печатка российской марки с чарующим черным перламутром, красиво переливающимся на свету.

Цена
8500 р.
Рюкзак Cote & Ciel

Вместительный и долговечный рюкзак с влагоотталкивающим покрытием — беспроигрышное решение французского бренда.

Цена
28 490 р.
Шапка Shu

Вольная интерпретация ушанки для тех, кто не расстается с кепками даже в холодное время года.

Цена
3990 р.
Брелок Peanuts & Co

Милый брелок из латуни в форме арахиса. Если присмотреться, то можно увидеть, как он улыбается!

Цена
24 000 р.
Рюкзак Master-piece

Японский Master-piece тоже славится долговечными рюкзаками с практичными конструкциями. Наглядный пример — модель Link v2.

Цена
19 790 р.
Сумка By Parra

Вместительная сумка с яркой графикой. С такой и в зал, и на прогулку, и даже на дачу на выходные.

Цена
12 990 р.
Шарф Taion

Функциональный шарф в исполнении японской марки Taion. С одной стороны — нейлон, с другой — мягкий флис.

Цена
7900 р.
Свитшот Pop Trading Company

Лаконичный свитшот с едва заметным брендингом, но броской расцветкой.

Цена
7170 р.
Шарф Ugly Sweater Club ​​

Несмотря на название, в ассортименте российской марки есть не только свитеры, но и красивые шарфы ручной работы.

Цена
15 000 р.
Сумка Shu

Практичная сумка из мембранной ткани на каждый день — в минималистичном дизайне, но в интересной расцветке.

Цена
4990 р.
Сумка для ноутбука Moft

Эта сумка для ноутбука с умеренным дизайном трансформируется в удобную подставку.

Цена
5686 р.
Свитер Far Afield

В меру броский (но все еще уместный в повседневной носке) свитер британской марки из мягкого, приятного на ощупь материала.

Цена
22 900 р.
Капюшон Humanist

Утепленный капюшон — идея для подарка тем, кто не любит шарфы и шапки.

Цена
5500 р.
Кардиган Thisisneverthat

Пушистый кардиган горчичного цвета, который точно сделает образы более уютными.

Цена
19 990 р.
Тапочки Market

Эффектные тапочки с интересными узорами и логотипами Smiley. Такие захочется носить не только дома.

Цена
14 490 р.
Свитер Butter Goods

Образцовое вязаное поло с красивым воротником и узором в винтажном стиле.

Цена
13 990 р.
Сабо Ecco

Теплые и комфортные сабо для дома или дачи. Хотя в сухую погоду их запросто можно представить и в городской среде.

Цена
13 490 р.
Флиска Sporty & Rich

Зимой будет греть как дополнительный слой, а поздней весной и ранней осенью может частично заменять верхнюю одежду.

Цена
9470 р.
Шарф Lacoste

В меру широкий однотонный шарф из шерсти, который без труда можно вписать в городской гардероб.

Цена
10 980 р.
Подвеска Bean

Яркая и милая подвеска в виде фасолинки. Можно носить как кулон или брелок на карабине.

Цена
7500 р.
Рубашка Stussy

Плотная рубашка в винтажном стиле из мягкого флиса и незамысловатым узором. Номинантка на звание самой комфортной вещи в гардеробе.

Цена
29 990 р.
Худи Pangaia

Худи свободного кроя для тех, кто любит сложные расцветки и придерживается мнения, что толстовок много не бывает.

Цена
13 990 р.
Браслет Studebaker Metals

Добротный браслет ручной работы из латуни, который со временем красиво состарится.

Цена
4500 р.
Часы Timex​​

Образцовые часы для приверженцев минимализма и ценителей винтажной эстетики.

Цена
9490 р.
Панама Carhartt WIP

Carhartt WIP продолжает удачные эксперименты с зимними головными уборами. Эта теплая панама — наглядное тому подтверждение.

Цена
4494 р.
Носки Shu

Набор из пяти пар базовых удлиненных носков. На выбор доступно сразу несколько расцветок — сдержанных и поярче.

Цена
1990 р.
Носки Stussy

Носки с узором тай-дай, чтобы скрасить ожидание лета и музыкальных фестивалей.

Цена
2990 р.
Солнцезащитные очки Cazal

Роскошный экземпляр из винтажной селекции Code7. Достойный подарок для ценителей архивных моделей и коллекционеров.

Цена
34 990 р.
Перчатки Carhartt WIP

Лаконичные перчатки Carhartt WIP доступны в трех базовых расцветках, поэтому угодить приверженцам минимализма не составит труда.

Цена
4990 р.
Кошелек And Wander

Верх из рипстопа, складная конструкция, карабин и шнурок — And Wander продолжает продвигать практичность и аутдор в массы.

Цена
10 950 р.
Худи F.C.Real Bristol

В холодное время года желтая толстовка будет не только греть, но и напоминать о существовании солнца.

Цена
9250 р.
Лайнер Rice

Практичная вещь, которая точно будет полезной в базовом гардеробе. А еще понравится тем, кому по душе многослойные образы.

Цена
15 500 р.
Браслет Collina Strada

Милый и слегка наивный браслет из блестящих звеньев разного размера.

Цена
12 450 р.
Балаклава The North Face

Балаклавы прочно осели в городских гардеробах. Минималистичный аксессуар для тех, у кого каждую зиму мерзнет голова.

Цена
5490 р.
Сумка для телефона Arny Praht

Полезный подарок для тех, кто все время роняет телефон.

Цена
3500 р.
Сумка для телефона Arizona Love

Еще один аксессуар для телефона от молодого бренда Arizona Love. Броская расцветка прилагается.

Цена
3320 р.
Толстовка Howlin

Помимо комфортного кроя, толстовка Howlin отличается приятным на ощупь материалом, похожим на полотенце.

Цена
17 950 р.
Чехол для наушников Heliot Emil

Эффектный и роскошный кейс, который, правда, сопоставим по стоимости с самими наушниками.

Цена
26 050 р.
Чехол для наушников Marni x No Vacancy Inn

Яркий силиконовый кейс для AirPods с брендингом итальянской марки и практичным шнурком.

Цена
11 450 р.
Лонгслив Full Count

Классический дизайн, базовая расцветка и плотный тяжеловесный хлопок. Этот лонгслив точно оценят поклонники японской одежды.

Цена
16 000 р.
Картхолдер Long River

Российская марка специализируется на аксессуарах из кожи — таких, как этот добротный картхолдер с лаконичным дизайном.

Цена
2490 р.
Кольцо Needles

Японская марка в очередной раз перевыпускает серебристое кольцо с эмблемой в виде бабочки. Совсем скоро появится в продаже!

Цена
25 450 р.
Свитер Sporty & Rich

Красивый цвет, лаконичный брендинг и слегка укороченная конструкция — так, по мнению S&R, выглядит идеальный свитер.

Цена
19 950 р.
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