Эффектные перчатки, которые напоминают мягкую игрушку. Для тех, кому по душе непринужденные образы.
Флисовый жилет с броским паттерном будет одинаково хорош в качестве как промежуточного, так и верхнего слоя.
Марка специализируется на экологичных аксессуарах. Например, этот кейс из нетоксичного материала разложится в почве за полтора года.
Практичный ремень для повседневной носки. Идея для подарка тем, кому по душе аутдор-эстетика.
Кожаный картхолдер с ярким дизайном. Аксессуар украшен цепляющим взгляд цветочным паттерном.
Более формальный и изящный ремень из плотной замши коричневого цвета.
Яркий карабин, на котором можно носить ключи и любимые брелоки. На выбор доступно несколько броских расцветок.
Печатка российской марки с чарующим черным перламутром, красиво переливающимся на свету.
Вместительный и долговечный рюкзак с влагоотталкивающим покрытием — беспроигрышное решение французского бренда.
Вольная интерпретация ушанки для тех, кто не расстается с кепками даже в холодное время года.
Милый брелок из латуни в форме арахиса. Если присмотреться, то можно увидеть, как он улыбается!
Японский Master-piece тоже славится долговечными рюкзаками с практичными конструкциями. Наглядный пример — модель Link v2.
Вместительная сумка с яркой графикой. С такой и в зал, и на прогулку, и даже на дачу на выходные.
Функциональный шарф в исполнении японской марки Taion. С одной стороны — нейлон, с другой — мягкий флис.
Лаконичный свитшот с едва заметным брендингом, но броской расцветкой.
Несмотря на название, в ассортименте российской марки есть не только свитеры, но и красивые шарфы ручной работы.
Практичная сумка из мембранной ткани на каждый день — в минималистичном дизайне, но в интересной расцветке.
Эта сумка для ноутбука с умеренным дизайном трансформируется в удобную подставку.
В меру броский (но все еще уместный в повседневной носке) свитер британской марки из мягкого, приятного на ощупь материала.
Утепленный капюшон — идея для подарка тем, кто не любит шарфы и шапки.
Пушистый кардиган горчичного цвета, который точно сделает образы более уютными.
Эффектные тапочки с интересными узорами и логотипами Smiley. Такие захочется носить не только дома.
Образцовое вязаное поло с красивым воротником и узором в винтажном стиле.
Теплые и комфортные сабо для дома или дачи. Хотя в сухую погоду их запросто можно представить и в городской среде.
Зимой будет греть как дополнительный слой, а поздней весной и ранней осенью может частично заменять верхнюю одежду.
В меру широкий однотонный шарф из шерсти, который без труда можно вписать в городской гардероб.
Яркая и милая подвеска в виде фасолинки. Можно носить как кулон или брелок на карабине.
Плотная рубашка в винтажном стиле из мягкого флиса и незамысловатым узором. Номинантка на звание самой комфортной вещи в гардеробе.
Худи свободного кроя для тех, кто любит сложные расцветки и придерживается мнения, что толстовок много не бывает.
Добротный браслет ручной работы из латуни, который со временем красиво состарится.
Образцовые часы для приверженцев минимализма и ценителей винтажной эстетики.
Carhartt WIP продолжает удачные эксперименты с зимними головными уборами. Эта теплая панама — наглядное тому подтверждение.
Набор из пяти пар базовых удлиненных носков. На выбор доступно сразу несколько расцветок — сдержанных и поярче.
Носки с узором тай-дай, чтобы скрасить ожидание лета и музыкальных фестивалей.
Роскошный экземпляр из винтажной селекции Code7. Достойный подарок для ценителей архивных моделей и коллекционеров.
Лаконичные перчатки Carhartt WIP доступны в трех базовых расцветках, поэтому угодить приверженцам минимализма не составит труда.
Верх из рипстопа, складная конструкция, карабин и шнурок — And Wander продолжает продвигать практичность и аутдор в массы.
В холодное время года желтая толстовка будет не только греть, но и напоминать о существовании солнца.
Практичная вещь, которая точно будет полезной в базовом гардеробе. А еще понравится тем, кому по душе многослойные образы.
Милый и слегка наивный браслет из блестящих звеньев разного размера.
Балаклавы прочно осели в городских гардеробах. Минималистичный аксессуар для тех, у кого каждую зиму мерзнет голова.
Полезный подарок для тех, кто все время роняет телефон.
Еще один аксессуар для телефона от молодого бренда Arizona Love. Броская расцветка прилагается.
Помимо комфортного кроя, толстовка Howlin отличается приятным на ощупь материалом, похожим на полотенце.
Эффектный и роскошный кейс, который, правда, сопоставим по стоимости с самими наушниками.
Яркий силиконовый кейс для AirPods с брендингом итальянской марки и практичным шнурком.
Классический дизайн, базовая расцветка и плотный тяжеловесный хлопок. Этот лонгслив точно оценят поклонники японской одежды.
Российская марка специализируется на аксессуарах из кожи — таких, как этот добротный картхолдер с лаконичным дизайном.
Японская марка в очередной раз перевыпускает серебристое кольцо с эмблемой в виде бабочки. Совсем скоро появится в продаже!
Красивый цвет, лаконичный брендинг и слегка укороченная конструкция — так, по мнению S&R, выглядит идеальный свитер.