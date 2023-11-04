Навести красоту и не разориться: 10 достойных бюджетных брендов уходовой косметики

Британский бренд из Норфолка, который доказывает, что качественный уход за кожей — это не обязательно дорого и сложно. Создатели Q + A делают акцент на эффективных и проверенных исследованиями компонентах. Из средств бренда можно создать прекрасный базовый уход, который будет поддерживать вашу кожу в любой сезон. Для удобства на каждом средстве есть чек-лист, помогающий подобрать продукт под ваш индивидуальный запрос. С повышением курса цены на бренд подросли, но все еще выходит довольно экономно. Стоит попробовать гель для умывания с гиалуроновой кислотой, тоник с ниацинамидом и сыворотку для кожи вокруг глаз.