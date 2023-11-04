Навести красоту и не разориться: 10 достойных бюджетных брендов уходовой косметики

The Act
Российский бренд появился на рынке два года назад и сразу понравился любителям ухода за телом. Сперва в продуктовой линейке были только скрабы и баттеры с приятным ароматом, а теперь ассортимент постепенно расширяется в сторону skin care. The Act создают базовые продукты с неплохими составами. Уповать на их эффективность не стоит, но для первого знакомства с активными ингредиентами подойдет. Особенно рекомендуем крем для лица с витамином С, крем для глаз с кофеином и гидрофильное масло.
Art & Fact
С любыми недостатками и особенностями кожи можно работать — так считают создатели бренда. Их идеологию подтверждает широкий ассортимент, который впечатлит любого скинтеллектуала. В основе каждого продукта — эффективные формулы с активными составами. Подобрать подходящее вам средство можно на сайте бренда и там же проверить, будет ли оно конфликтовать с другими ингредиентами. Если не знаете, с чего начать, то сыворотки и маски для лица — универсальный выбор.
Aravia
Aravia Professional на рынке с 2009 года. Бренд начинал с ароматных паст для шугаринга, а затем появились средства для ухода и даже декоративная косметика. В средствах используют проверенные ингредиенты и не прыгают выше головы. Особую популярность снискал крем с мочевиной, тоник для лица с AHA-кислотами и энзимный пилинг. Для серьезных проблем с кожей не подойдет, но в рамках поддерживающей терапии более чем.
Fraijour
Эффективный и бюджетный уход из Кореи, которым активно пользуются сами кореянки. Бренд отличается этичным подходом к производству, вдумчивым отношением к составам и стильными минималистичными упаковками. Все средства гипоаллергенны, а найти свое смогут даже покупатели с самой привередливой кожей. Звездным ингредиентом бренда считается экстракт полыни. Он обладает антисептическим и противовоспалительным действием, а также помогает восстанавливать гидролипидный баланс. Такой крем для лица идеально подойдет во время отопительного сезона.
Q + A
Британский бренд из Норфолка, который доказывает, что качественный уход за кожей — это не обязательно дорого и сложно. Создатели Q + A делают акцент на эффективных и проверенных исследованиями компонентах. Из средств бренда можно создать прекрасный базовый уход, который будет поддерживать вашу кожу в любой сезон. Для удобства на каждом средстве есть чек-лист, помогающий подобрать продукт под ваш индивидуальный запрос. С повышением курса цены на бренд подросли, но все еще выходит довольно экономно. Стоит попробовать гель для умывания с гиалуроновой кислотой, тоник с ниацинамидом и сыворотку для кожи вокруг глаз.
Anna Sharova
Химик-технолог Анна Шарова очень хотела создать доступную косметику для ухода за кожей с рабочими составами — и ей это удалось. За 8 лет жизни бренд разработал около 60 продуктов с максимально современными активами, о некоторых из них вы, возможно, и не слышали. В арсенале Anna Sharova есть средства для лица, тела и волос. Для бывалых пользователей косметики есть экспертная линейка: она подороже и содержит более высокий процент активных веществ. Среди бестселлеров — сыворотка с лифтинг-эффектом и крем для лица с ретинил-ретиноатом.
G.Love
G.Love объединили ведущие биотехнологии и натуральные ингредиенты. Получились интересные средства с приятными текстурами и экологичными баночками, которые можно сдать на переработку. В основном это базовые и универсальные средства небольшого формата. Главный хит — маски в саше для экспресс-ухода. Их можно купить сразу миксом, чтобы протестировать все и определиться с фаворитом. Еще можно попробовать тоник с экстрактом рукколы и крем с витамином С.
Skin Proud
Розовые баночки Skin Proud прекрасно бы вписались в летний тренд барбикора. Они суперстильные, сделаны по вегану и одобрены PETA. В своих составах бренд выбирает модные и проверенные ингредиенты, которые хорошо работают и не вызывают раздражения. Подобрать продукт можно под самые распространенные запросы кожи. Бонусом идут приятные текстуры и ароматы. Особенно рекомендуем попробовать ночную маску Sleep Hero.
Derma Factory
Еще один бюджетный кандидат из Кореи. Главная фишка бренда — открытая информация о составах. На каждой баночке указан процент основного действующего вещества, pH продукта, рекомендованный тип кожи и эффект, который стоит от средства ожидать. Остальные ингредиенты и их особенности запросто можно посмотреть на официальном сайте. Эта концепция помогла без рекламы быстро завоевать популярность и закрепиться в корейских рейтингах. Начать знакомство можно с линейки с ниацинамидом или центеллой азиатской.
Icon Skin
Бренд позиционирует себя как эффективную космецевтику для домашнего ухода. При разработке продуктов стараются создавать бережные формулы, учитывающие естественные биохимические процессы в коже. Сейчас в ассортименте 12 линеек продуктов, направленных на конкретные проблемы или тип кожи. Ценник чаще всего не превышает 1500 рублей, а на маркетплейсах всегда можно найти хорошие скидки. Кислотные пилинги бренда — абсолютный must.