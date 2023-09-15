Как пересобрать косметичку осенью: советы косметолога и лучшие средства

Что происходит с кожей осенью
В то время как типы кожи неподвластны сезону, ее состояние может меняться в зависимости от условий окружающей среды. Из‑за резких перепадов температур, а потом и включения батарей лицо активно теряет влагу. «Это, как правило, ведет к сухости, шелушениям, раздражению и даже покраснениям, если не пересмотреть ежедневный набор средств», — уверена Ксения Эллинская, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, основательница проекта ELLiMEDA.
Как сделать увлажнение эффективнее
Обезвоженность по-разному проявляется на жирной и склонной к сухости коже: лицо не обязательно начнет облезать и зудеть — но наверняка появится чувство, будто привычного увлажнения не хватает, а крем хочется нанести несколько раз. И это неплохая идея: дерматологи советуют подход «сэндвич-увлажнение». У него есть несколько правил: наслаивайте текстуры по порядку от более водянистой к более густой и следите, чтобы в уходе были как водоудерживающиеК ним относятся гиалуроновая кислота, экстракты водорослей и глицерин., так и запирающиеМасла и силиконы. компоненты. Первые помогают насытить кожу влагой, а вторые — предотвращают ее испарение.
Классическое решение на осень: увлажняющая сыворотка после умывания без агрессивных ПАВов, закрытая кремом плотнее того, который вы привыкли использовать летом. «Бояться пометки „питательный“ не стоит, — считает Ксения Эллинская. — Плотность крема не свидетельствует о его комедогенностиСпособности вызывать появление акне или угревой сыпи.». Подсказка для тех, кто переживает из‑за забитых пор: ищите насыщенные версии привычных средств — скорее всего основы составов будут схожими.
NMF всех спасет
Целый блок компонентов, на которые стоит обратить внимание при поиске крема на межсезонье, — натуральный увлажняющий фактор, или NMF. Это сумма аминокислот, просто кислот, мочевины и церамидов, родственных по строению естественному составу кожи. Натуральный увлажняющий фактор помогает кожному барьеру легче переносить неприятные внешние условия и, как следствие, снижает шансы, что лицо будет трескаться, шелушиться или покроется воспалениями. Вычитывать составы под лупой не придется — бренды обычно выносят маркировку NMF на флаконы.
Увлажнить лицо можно даже в офисе
В дополнение к утренней и вечерней рутине осенью часто требуется и промежуточное увлажнение в течение дня. Решений тут несколько: мисты спасут, если вас нет желания или возможности умыться и заново нанести крем — с таким форм-фактором макияж останется на месте. Подбирая увлажняющий спрей, убедитесь, что он действительно увлажняет: составы со спиртом и термальные воды без добавленного глицерина или церамидов с задачей не справятся. Стики подойдут, если вы не пользуетесь тональным кремом, и в этом случае смело можно ориентироваться на текстуру. Более гелевые скорее снимут зуд, а более маслянистые — защитят лицо перед выходом на улицу. Ксения Эллинская подсказывает и другое решение: обновить тон, смешав его с каплей увлажняющего или питательного крема.
Что делать с активами
Определившись с базой, можно посмотреть в сторону эксфолиацииОт англ. to exfoliate — «отшелушивать».. «Осенью увеличивается толщина рогового слоя кожи, который защищает лицо от агрессивной среды, — говорит Ксения Эллинская. — Отшелушивание избавляет от омертвевших частичек и препятствует образованию комедонов. Агрессивным кислотам я бы предпочла средства в формате гоммажей, эксфолиирующих масок, энзимных пилингов».
При выборе между кислотами и энзимами ориентируйтесь на чувствительность вашей кожи. Энзимы действуют мягче, использовать их можно чаще, а периода адаптации, когда лицо реагирует раздражением, у этого компонента нет, в отличие от кислот. Поэтому энзимы — вариант не только для обладателей реактивной кожи, но и для всех, кто хочет отшелушивания без мороки с поиском идеальной кислотной дозировки.
Почему ретинол — особенный
Ретинол — еще один регулярный спутник осенних косметичек. Несмотря на то, что в паре с солнцезащитой производное витамина А безопасно и летом, именно в более холодный сезон полноценно раскрываются все его свойства. Косметика с ретинолом не только отшелушивает, но и выравнивает тон, сглаживает рельеф, позволяет увлажнению работать лучше и борется с возрастными изменениями. Выраженность эффекта зависит от концентрации и регулярности использования. «Бросаться в омут с головой не нужно, — подчеркивает Ксения Эллинская. — Если вы прежде не пользовались ретинолом, ищите в сыворотках дозировку в 0,25-0,3% и увеличивайте эту цифру только под контролем врача».
Как безопасно перестроить уход
Вводить в уход любые активы или менять уже имеющиеся под контролем дерматолога — самая безопасная схема, но если вы выстраиваете рутину самостоятельно, есть несколько важных советов. Во-первых, не стоит сочетать ретинол с другими эксфолиантами в один день — вместо гладкой кожи есть шанс заработать раздражение, даже если прежде вы не подозревали у себя чувствительности. Чтобы сделать эту связку более комфортной, ТикТок-блогерки придумали skin cycling — и врачи одобрили метод, при котором после двух вечеров с активами вы два дня отдыхаете и пользуетесь только базовым уходом: очищением, увлажнением и SPF (который, кстати, стоит использовать круглый год).
Во-вторых, важно подготовиться к ретиноевому дерматиту — привыканию кожи к новому компоненту. Ксения Эллинская успокаивает: «Небольшое раздражение в ответ на ретинол нормально, кожа ведь начинает обновляться, все слои как бы перезапускаются. Привыкание длится до трех месяцев, и в это время очень важно, с одной стороны, поддерживать кожу более плотными текстурами, а с другой — не махнуть рукой на ретинол. Ведь если вы забросите его использование в середине привыкания, по возвращении к этому компоненту все побочные эффекты придется испытать снова. Тревогу стоить бить, если вместо легкой сухости, покраснения и утренней отечности, которая за час проходит сама, вы получаете заметную боль, не спадающие в течение дня отеки и трещины на коже».