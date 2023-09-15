Как пересобрать косметичку осенью: советы косметолога и лучшие средства

В дополнение к утренней и вечерней рутине осенью часто требуется и промежуточное увлажнение в течение дня. Решений тут несколько: мисты спасут, если вас нет желания или возможности умыться и заново нанести крем — с таким форм-фактором макияж останется на месте. Подбирая увлажняющий спрей, убедитесь, что он действительно увлажняет: составы со спиртом и термальные воды без добавленного глицерина или церамидов с задачей не справятся. Стики подойдут, если вы не пользуетесь тональным кремом, и в этом случае смело можно ориентироваться на текстуру. Более гелевые скорее снимут зуд, а более маслянистые — защитят лицо перед выходом на улицу. Ксения Эллинская подсказывает и другое решение: обновить тон, смешав его с каплей увлажняющего или питательного крема.