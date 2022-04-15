Существует мнение, что ясная погода не главная мотивация начинать пользоваться санскрином: солнце светит всегда, а значит, и защищаться от него нужно круглый год. Мы спросили у дерматологов и косметологов, надо ли сверяться с УФ-индексом и стоит ли переживать, если нанес средства меньше чайной ложки.

Марина Кульбаева Врач-дерматовенеролог, врач-дерматокосметолог клиники Remedy Lab Я часто слышу рекомендации ориентироваться на УФ-индекс, но считаю, что он не всегда достоверен. Гарантированную защиту дает солнцезащитный крем, который должен присутствовать в уходе круглый год вне зависимости от того, есть солнце или нет. Смело выбирайте SPF 30, причем в любом виде: уходового крема, сс- или bb-крема и даже декоративного тонального средства. Уровень защиты следует повысить до 50 только при активном солнце в городе (около 30 градусов жары) или при поездке на море. Активность крема с SPF-защитой снижается через два часа после нанесения, и она никак не зависит от слоя нанесенного средства. Причина во взаимодействии ингредиентов крема с кислородом и ультрафиолетовыми лучами , приводящими к разным химическим реакциям и снижающим его эффективность. К тому же плотный слой крема создает парниковый эффект, который приводит к закупорке пор, особенно для жирной или комбинированной кожи, склонной к высыпаниям.

Екатерина Мартиросова Врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист The Face Only Cредства c SPF необходимо использовать круглый год, даже в пасмурную и дождливую погоду: солнце излучает ультрафиолетовый свет постоянно, но меняется его активность — зимой она слабее, летом сильнее. В зависимости от времени года уровень SPF-защиты можно варьировать : до 30 — в осенне-зимний период, выше 30 — в весенне-летний. Особенно важно использовать SPF, если были проведены агрессивные для кожи процедуры. Например, лазерные шлифовки, срединные пилинги. И если идет прием системных ретиноидов. Достаточное количество крема для лица и шеи — примерно одна чайная ложка. Не стоит забывать, что не все виды фильтров, будь то физические или химические, способны защитить кожу от лучей UVА (вызывают фотостарение и гиперпигментацию) и UVB (создают загар или солнечный ожог) одновременно. Самый надежный санскрин — тот, где есть комбинация нескольких фильтров . При этом важно знать, что нет SPF-средств или их сочетания, которые полностью защищали бы кожу от УФ-лучей. Фильтр с уровнем защиты SPF-50, например, защищает кожу от ультрафиолета на 98%, если вы нанесли его толстым слоем и не забыли обновить . Правило номер два, на которое стоит обратить внимание, — повторное нанесение средства. Оно должно происходить каждые два-три часа. Чтобы не портить макияж новым слоем санскрина, выбирайте оттеночный санблок, который заменит тональный крем.

Ольга Машкова Врач-онкодерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Солнцезащитный крем нужно наносить, когда ультрафиолетовый индекс больше трех (показатель можно узнать в прогнозе погоды). Чем выше уровень SPF, тем надежнее кожа лица защищена от ультрафиолетовых лучей. Летом такой крем вполне может заменить увлажняющий, если не хочется наносить несколько слоев косметики. Но его лучше обновлять каждые один-два часа, прямо поверх уже нанесенного слоя. Поскольку, когда мы двигаемся, кожа выделяет пот, он размывает крем, и защита от этого снижается. Чем светлее кожа, старше возраст, тем выше должен быть фактор защиты . Категорически запрещено длительно находиться на солнце людям, у которых на лице и теле есть родинки, поскольку они могут начать расти под воздействием солнца и даже перейти в злокачественную форму.

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