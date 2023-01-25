Дизайнеры ввели в моду… сон. Вот 18 предметов для сна: от пижам до гаджетов

В январе традиционно проходят мужские недели моды. Одним из неожиданных (но очень желанных) подиумных трендов стал сон. Придумщик Джонатан Андерсон на шоу своего бренда выдал моделям подушки вместо аксессуаров, а манекенщиков Loewe одел в халаты, боксеры и лонгсливы. Prada предлагает в следующем сезоне носить майки и бомберы, похожие на подушки. Gucci, который остался без креативного директора и сделал коллекцию всей командой сообща, выпустил мягкие длинные тренчи, способные заменить одеяло. Кажется, дизайнеры знают, что нужно нам больше всего в 2023-м.