Дизайнеры ввели в моду… сон. Вот 18 предметов для сна: от пижам до гаджетов

© JW Anderson, Loewe, Prada
В январе традиционно проходят мужские недели моды. Одним из неожиданных (но очень желанных) подиумных трендов стал сон. Придумщик Джонатан Андерсон на шоу своего бренда выдал моделям подушки вместо аксессуаров, а манекенщиков Loewe одел в халаты, боксеры и лонгсливы. Prada предлагает в следующем сезоне носить майки и бомберы, похожие на подушки. Gucci, который остался без креативного директора и сделал коллекцию всей командой сообща, выпустил мягкие длинные тренчи, способные заменить одеяло. Кажется, дизайнеры знают, что нужно нам больше всего в 2023-м.
Показываем нашу подборку пижам, постельного белья, мебели и гаджетов для сна.
Пижама Primrose14 500 р.
Подушка Blue Sleep7689 р.
Светобудильник «Рассвет Плюс 2.0»4540 р.
Мини-платье для сна Zimoon6880 р.
Беруши Monblick Silic158 р.
Маска для сна Your Sleep Story1600 р.
Маска от храпа Snore Circle3990 р.
Ночные штаны Shu3990 р.
Ночная рубашка Shu4990 р.
Кровать Jimi43 499 р.
Трекер сна Sleepace9790 р.
Комплект постельного белья Tkano6632 р.
Костюм Lila15 900 р.
Пододеяльник Shu4490 р.
Матрас Mildex31 999 р.
Спрей для дома The Olphactory2300 р.
Пижама La Redoute Collection3466 р.
Генератор белого шума EcoHitek2219 р.