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Что носить

Дизайнеры ввели в моду… сон. Вот 18 предметов для сна: от пижам до гаджетов

Анна Махорина
Сегодня в 14:52
Тренд, который мы заслужили.
© JW Anderson, Loewe, Prada

В январе традиционно проходят мужские недели моды. Одним из неожиданных (но очень желанных) подиумных трендов стал сон. Придумщик Джонатан Андерсон на шоу своего бренда выдал моделям подушки вместо аксессуаров, а манекенщиков Loewe одел в халаты, боксеры и лонгсливы. Prada предлагает в следующем сезоне носить майки и бомберы, похожие на подушки. Gucci, который остался без креативного директора и сделал коллекцию всей командой сообща, выпустил мягкие длинные тренчи, способные заменить одеяло. Кажется, дизайнеры знают, что нужно нам больше всего в 2023-м.

Показываем нашу подборку пижам, постельного белья, мебели и гаджетов для сна.

Пижама Primrose
14 500 р.
Подушка Blue Sleep
7689 р.
Светобудильник «Рассвет Плюс 2.0»
4540 р.
Мини-платье для сна Zimoon
6880 р.
Беруши Monblick Silic
158 р.
Маска для сна Your Sleep Story
1600 р.
Маска от храпа Snore Circle
3990 р.
Ночные штаны Shu
3990 р.
Ночная рубашка Shu
4990 р.
Кровать Jimi
43 499 р.
Трекер сна Sleepace
9790 р.
Комплект постельного белья Tkano
6632 р.
Костюм Lila
15 900 р.
Пододеяльник Shu
4490 р.
Матрас Mildex
31 999 р.
Спрей для дома The Olphactory
2300 р.
Пижама La Redoute Collection
3466 р.
Генератор белого шума EcoHitek
2219 р.
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