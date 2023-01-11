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Что носить

Что носить весной? Женские и мужские тенденции

Анна Махорина
Вчера в 23:57
«Ржавые» джинсы, вещи в стиле вестерна, юбки баллоны и другие тренды, которые стоит внедрить в свой гардероб в грядущем теплом сезоне.

Женские тренды

Обилие карманов

Тренд на карго трансформировался в более глобальную историю: теперь карманы захватили не только наши брюки, но и юбки, куртки, жакеты и даже аксессуары (место для шутки про Вассермана). Главное в этой тенденции — знать меру и комбинировать вещи с карманами с чем‑то спокойным, не перегибая в «рабочую» эстетику.

Ushatava
38 900 р.
You Wanna
2070 р.
Ekonika
9990 р.
Lime
3990 р.
Rizzle
7990 р.
Befree
2999 р.

Серебряный цвет

Новогодние праздники закончились, а наряды остались? Хорошая новость: в этом сезоне блестящие вещи можно носить и в повседневных образах. Вдохновляемся эстетикой бренда Céline, который уже несколько сезонов подряд предлагает носить юбки в пайетках с парками, а блестящие блузы — с джинсами. Только обратите внимание, что ставку трендсеттеры делают именно на серебряный оттенок, а не на золото или другие цвета.

You Wanna
5290 р.
Shi-shi
8000 р.
CNS
17 000 р.
Pervert
25 000 р.
Walk of Shame
38 900 р.
Tom Ford
58 750 р.

Зеленый или «ржавый» деним

Готовьтесь: тренды 2000-х продолжают напоминать о себе. Очередной привет тех лет — джинсы болотного цвета либо оттенка ржавчины. За примерами луков отправляемся к Diesel, который всегда специализировался на дениме, но с приходом талантливого дизайнера Гленна Мартенса стал особенно хорош.

Shi-Shi
10 000 р.
3X1
37 650 р.
Didu
58 600 р.
Blumarine
24 400 р.
Ragged Jeans
11 490 р.

Капри и бриджи

Еще один страшный сон родом из нулевых — брюки (или шорты?) длиной на одну-две ладони ниже колена. Но не спешите пропускать эту тенденцию. Хотя модель не самая комплиментарная, тут есть свои секреты: капри лучше носить с обувью на каблуке. Адепт такой комбинации — Лили Роуз Депп. Например, девушка сочетает свободные джинсовые бриджи с яркими туфлями на каблуке. Мы бы, правда, остановились на более изящном варианте обуви вроде босоножек с тонкими перемычками. А вот велосипедки можно носить и с кроссовками, но только не на массивной подошве.

Nike
24 600 р.
Diesel
15 800 р.
Mugler
28 400 р.
Love Republic
1199 р.
Demix
749 р.
MSGM
16 650 р.

Самые разные ремни

IT-аксессуар сезона — однозначно ремни. Причем не определенная модель, а вообще любой ремень. Это и цепочка, которую можно надевать поверх платья, и кожаный ремень для лаконичных луков в стиле The Row с рубашкой и брюками, и потрепанный ремешок для джинсов на низкой посадке, и другие акцентные варианты. Особый шик — носить два ремня разом.

Diesel
38 600 р.
Jacquemus
22 300 р.
12 Storeez
5480 р.
N21
7840 р.
Yuliawave
10 500 р.

Юбки и платья баллоны

Еще одна нарочито нарядная тенденция наравне с серебряными вещами — силуэт баллон. Но не думайте, что он подойдет только для праздников: здесь также пригодится прием успокоения. Юбки и платья баллоны носят с грубыми ботинками и футболками в стиле мерча метал-групп, кедами и толстовками, майками в рубчик и сланцами. А для торжественного случая можно скомбинировать юбки с корсетом.

You Wanna
7900 р.
Studio 29
6900 р.
You Wanna
8900 р.
Pervert
60 000 р.

Балетки

Уже какой сезон подряд балетки оказываются в подборках трендов, и дизайнеры не планируют от них отказываться. Самые популярные балетки прямо сейчас — атласная модель Miu Miu, которую бренд предлагает носить с толстыми носками или гольфами. Главное — не с джинсами скинни, как мы все делали это в 2010-х.

Ekonika
13 990 р.
Ekonika
11 990 р.
Le Monde Béryl
41 200 р.
Age of Innocence
23 700 р.
Jimmy Choo
33 500 р.
Geox
5500 р.

Украшения в стиле «старых денег»

Как будто в противовес кричащим трендам нулевых появилась эстетика «старых денег», приверженцы которой выглядят как потомки аристократов и в плане стиля делают выбор в сторону благородной сдержанности. В украшениях эта стилистика тоже прослеживается: в новом сезоне выбирайте позолоту, жемчуг, аккуратные камни и лаконичный дизайн.

Love Republic
599 р.
Posh Mimi
4980 р.
Qari Qris
11 900 р.
Phenomenal Studio
8800 р.
Moonka
6500 р.
Avgvst
44 000 р.

Мужские тренды

И снова карманы

Рабочая эстетика — классика мужского гардероба. В весеннем сезоне она нашла свое проявление в многочисленных карманах. Не только на брюках и шортах карго, но и на джинсах, верхней одежде, жилетах и сумках. Если в вашем гардеробе уже есть парочка хаки или бежевых вариантов одежды с карманами, присмотритесь к более ярким моделям.

Stussy
37 990 р.
Carhartt WIP
12 495 р.
Maharishi
12 600 р.
«Олово»
9600 р.
Sandqvist
10 490 р.
«Олово»
22 000 р.

Скейт-эстетика

Помните футболку с надписью «Posers, you don’t even skate»? Кажется, теперь необязательно кататься, чтобы носить футболки, толстовки, широкие брюки и кеды скейт-брендов. Смешные кепки и аксессуары вроде карабинов для ключей приветствуются.

Bronze 56k
3495 р.
Quasi Skateboards
10 490 р.
Nike SB
7950 р.
Pizza Skateboards
3100 р.
Pleasures
14 990 р.
Gramicci
1650 р.

Деним + деним

Весной носим джинсовые тотал-луки. Причем это не обязательно должен быть канадский смокинг (тотал-лук из денима), где оттенок верха и низа строго совпадают. Попробуйте куртки и брюки из денима разного цвета — помимо классического синего присмотритесь к коричневому, черному или даже цветному типа сиреневого.

Stussy
21 990 р.
Auralee
42 950 р.
Stussy
22 990 р.
Aries
27 993 р.
Shu
7990 р.
12Storeez
6980 р.

Вестерн

Тренд, который логично вытекает из предыдущего: образы в стиле главного героя фильма про Дикий Запад. Все внимание тут на сапоги в ковбойском стиле, аксессуары из коричневой замши, деним и рубашки в клетку.

12 Storeez
10 980 р.
Kenzo
57 750 р.
Barrett
15 950 р.
12 Storeez
16 980 р.
And Wander
32 950 р.
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