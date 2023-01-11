Что носить весной? Женские и мужские тенденции

Женские тренды
Обилие карманов
Тренд на карго трансформировался в более глобальную историю: теперь карманы захватили не только наши брюки, но и юбки, куртки, жакеты и даже аксессуары (место для шутки про Вассермана). Главное в этой тенденции — знать меру и комбинировать вещи с карманами с чем‑то спокойным, не перегибая в «рабочую» эстетику.
Серебряный цвет
Новогодние праздники закончились, а наряды остались? Хорошая новость: в этом сезоне блестящие вещи можно носить и в повседневных образах. Вдохновляемся эстетикой бренда Céline, который уже несколько сезонов подряд предлагает носить юбки в пайетках с парками, а блестящие блузы — с джинсами. Только обратите внимание, что ставку трендсеттеры делают именно на серебряный оттенок, а не на золото или другие цвета.
Зеленый или «ржавый» деним
Готовьтесь: тренды 2000-х продолжают напоминать о себе. Очередной привет тех лет — джинсы болотного цвета либо оттенка ржавчины. За примерами луков отправляемся к Diesel, который всегда специализировался на дениме, но с приходом талантливого дизайнера Гленна Мартенса стал особенно хорош.
Капри и бриджи
Еще один страшный сон родом из нулевых — брюки (или шорты?) длиной на одну-две ладони ниже колена. Но не спешите пропускать эту тенденцию. Хотя модель не самая комплиментарная, тут есть свои секреты: капри лучше носить с обувью на каблуке. Адепт такой комбинации — Лили Роуз Депп. Например, девушка сочетает свободные джинсовые бриджи с яркими туфлями на каблуке. Мы бы, правда, остановились на более изящном варианте обуви вроде босоножек с тонкими перемычками. А вот велосипедки можно носить и с кроссовками, но только не на массивной подошве.
Самые разные ремни
IT-аксессуар сезона — однозначно ремни. Причем не определенная модель, а вообще любой ремень. Это и цепочка, которую можно надевать поверх платья, и кожаный ремень для лаконичных луков в стиле The Row с рубашкой и брюками, и потрепанный ремешок для джинсов на низкой посадке, и другие акцентные варианты. Особый шик — носить два ремня разом.
Юбки и платья баллоны
Еще одна нарочито нарядная тенденция наравне с серебряными вещами — силуэт баллон. Но не думайте, что он подойдет только для праздников: здесь также пригодится прием успокоения. Юбки и платья баллоны носят с грубыми ботинками и футболками в стиле мерча метал-групп, кедами и толстовками, майками в рубчик и сланцами. А для торжественного случая можно скомбинировать юбки с корсетом.
Балетки
Уже какой сезон подряд балетки оказываются в подборках трендов, и дизайнеры не планируют от них отказываться. Самые популярные балетки прямо сейчас — атласная модель Miu Miu, которую бренд предлагает носить с толстыми носками или гольфами. Главное — не с джинсами скинни, как мы все делали это в 2010-х.
Украшения в стиле «старых денег»
Как будто в противовес кричащим трендам нулевых появилась эстетика «старых денег», приверженцы которой выглядят как потомки аристократов и в плане стиля делают выбор в сторону благородной сдержанности. В украшениях эта стилистика тоже прослеживается: в новом сезоне выбирайте позолоту, жемчуг, аккуратные камни и лаконичный дизайн.
Мужские тренды
И снова карманы
Рабочая эстетика — классика мужского гардероба. В весеннем сезоне она нашла свое проявление в многочисленных карманах. Не только на брюках и шортах карго, но и на джинсах, верхней одежде, жилетах и сумках. Если в вашем гардеробе уже есть парочка хаки или бежевых вариантов одежды с карманами, присмотритесь к более ярким моделям.
Скейт-эстетика
Помните футболку с надписью «Posers, you don’t even skate»? Кажется, теперь необязательно кататься, чтобы носить футболки, толстовки, широкие брюки и кеды скейт-брендов. Смешные кепки и аксессуары вроде карабинов для ключей приветствуются.
Деним + деним
Весной носим джинсовые тотал-луки. Причем это не обязательно должен быть канадский смокинг (тотал-лук из денима), где оттенок верха и низа строго совпадают. Попробуйте куртки и брюки из денима разного цвета — помимо классического синего присмотритесь к коричневому, черному или даже цветному типа сиреневого.
Вестерн
Тренд, который логично вытекает из предыдущего: образы в стиле главного героя фильма про Дикий Запад. Все внимание тут на сапоги в ковбойском стиле, аксессуары из коричневой замши, деним и рубашки в клетку.