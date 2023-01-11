Что носить весной? Женские и мужские тенденции

Еще один страшный сон родом из нулевых — брюки (или шорты?) длиной на одну-две ладони ниже колена. Но не спешите пропускать эту тенденцию. Хотя модель не самая комплиментарная, тут есть свои секреты: капри лучше носить с обувью на каблуке. Адепт такой комбинации — Лили Роуз Депп. Например, девушка сочетает свободные джинсовые бриджи с яркими туфлями на каблуке. Мы бы, правда, остановились на более изящном варианте обуви вроде босоножек с тонкими перемычками. А вот велосипедки можно носить и с кроссовками, но только не на массивной подошве.