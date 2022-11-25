Алессандро Микеле ушел из Gucci. Вот 7 его идей для бренда, которые все запомнят надолго

Андрогинная мода: блузы — для мужчин, ботинки и галстуки — для женщин
Свою первую коллекцию для Gucci Алессандро Микеле показал в 2015-м, и большинство зрителей, а также модных критиков и даже сотрудников бренда не поняли его высказывание. Вместо лощеного образа, который годами транслировал модный дом, Микеле предложил дизайн с винтажным флером: нарядные блузы с жабо, жакеты и брюки в цветах, шубы с поясом и жилетки с графичным орнаментом. Но самое интересное, что эти вещи могли с одинаковым успехом оказаться на моделях и женского, и мужского пола. Парни были одеты в полупрозрачные блузки с длинными завязками, а девушки — в структурные брючные костюмы, сорочки и ботинки. Следующие 7 лет идея андрогинной моды проходит через все коллекции Gucci: в более поздних релизах мы увидим, что и платье — теперь предмет не только женского гардероба.
Вторая голова — идеальный аксессуар
Сюрреалистический показ осенне-зимней коллекции Gucci 2018 года по-настоящему прогремел и закрепил за Алессандро Микеле статус сильного имиджмейкера. О шоу итальянского бренда писали во всех СМИ (причем не только профильных), его обсуждали даже далекие от моды люди, а кадры моделей с головами в руках стали настоящим мемом. Кстати, затем свою голову от Gucci принес на красную дорожку бала Met Gala Джаред Лето.
Смирительные рубашки вместо коллекции и эскалатор вместо подиума
Не обошлось в правлении Микеле и без скандалов. Показ весенне-летней коллекции 2020 года открывали образы со смирительными рубашками. Ждать недовольства пришлось недолго. Первой несогласие выразила участница показа Айша Тан Джонс — прямо во время шоу. Проходя по подиуму, она подняла руки, чтобы можно было увидеть надписи на ладонях «Mental Health Is Not Fashion». На вполне естественную критику в прессе и соцсетях Gucci ответил неловким пресс-релизом — мол, вы все не так поняли, и вообще эти рубашки не для продажи.
Сотрудничество Gucci с селебрити достойно изучения на курсах по инфлюэнс-менеджменту. Своих звездных партнеров бренд называл друзьями, а не лицами или амбассадорами: среди тех, кто первым приходит на ум, — актер Джаред Лето, певец Гарри Стайлз, группа Måneskin, певица Лана Дель Рей. До ухода из России у марки были свои друзья и среди наших соотечественников — шоумен Александр Гудков, актриса Варвара Шмыкова, блогер Мария Миногарова и даже ведущий Николай Дроздов. Партнерство со всеми этими людьми могло быть самым разным: от выезда на природу с катанием на лошадях до рекламной кампании (например, свежая съемка «Ha Ha Hа» с Гарри Стайлзом) или выходов на красную дорожку (вспоминаем все самые мемные появления «близнецов» Микеле и Лето на важных ивентах).
Двойняшки — лучшие модели
На своем последнем показе сезона SS23 Микеле удивил зрителей модельным кастингом — по подиуму ходили двойняшки. Для шоу под названием Twinsburg пришлось найти 68 пар-участников, и еще несколько пришли в качестве гостей. Алессандро вдохновлялся своей мамой и ее сестрой-двойняшкой, которая жила с ними: дизайнер в детстве постоянно их путал. Стоит ли говорить, что шоу стало одним из самых обсуждаемых на Неделе моды.
Небанальные коллаборации: Gucci x Balenciaga, Gucci х The North Face
Еще одна важная составляющая периода Микеле в Gucci — коллаборации. Их было немало, и дизайнер максимально прочувствовал время, когда люкс, стритвир и аутдор стремительно сблизились. Микеле удалось оставить свой след в формировании нового модного ландшафта. Особого упоминания заслуживают две коллаборации — с аутдор-пионерами The North Face и другим люксовым тяжеловесом Balenciaga.
Неидеальная бьюти-кампания
Линия Gucci Beauty тоже не осталась без внимания маэстро. В мае 2019 года Микеле представил коллекцию из 58 помад. Продемонстрировать новинки пригласили Дани Миллер, солистку панк-группы Surfbort, а также моделей Маю Лапре, Ачок Майак и Элию Софию Коггинс. Съемка вышла максимально реалистичной: по словам Микеле, косметика должна не маскировать наши недостатки, а делать их частью образа.
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