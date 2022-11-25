Алессандро Микеле ушел из Gucci. Вот 7 его идей для бренда, которые все запомнят надолго

Свою первую коллекцию для Gucci Алессандро Микеле показал в 2015-м, и большинство зрителей, а также модных критиков и даже сотрудников бренда не поняли его высказывание. Вместо лощеного образа, который годами транслировал модный дом, Микеле предложил дизайн с винтажным флером: нарядные блузы с жабо, жакеты и брюки в цветах, шубы с поясом и жилетки с графичным орнаментом. Но самое интересное, что эти вещи могли с одинаковым успехом оказаться на моделях и женского, и мужского пола. Парни были одеты в полупрозрачные блузки с длинными завязками, а девушки — в структурные брючные костюмы, сорочки и ботинки. Следующие 7 лет идея андрогинной моды проходит через все коллекции Gucci: в более поздних релизах мы увидим, что и платье — теперь предмет не только женского гардероба.