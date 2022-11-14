Ходил в школу с дипломатом, стал дипломатом: 9 классных портфелей на каждый день

Сегодня у портфелей неоднозначный статус. С одной стороны, некогда обязательный атрибут деловых и творческих людей может придать современным образам ностальгический винтажный оттенок. С другой — в сознании многих портфели ассоциируются исключительно с формальным стилем. На самом же деле они без труда впишутся в городской гардероб.
Например, портфели будут здорово смотреться в сочетании с пальто, плащами и вощеными куртками. Чтобы не повышать градус формальности, образ можно дополнить базовым свитером, брюками (или джинсами) и кедами. Также классных результатов можно добиться с лоферами.
Добротный портфель будет стоить прилично, поэтому если вы не уверены на все сто и хотите попробовать, то присмотритесь к бюджетным вариантам из искусственной кожи. При выборе отталкивайтесь не только от внешнего вида, но и от практичности. Может, вам нужен компактный портфель с несколькими отделениями и карманами для мелочей. А может, наоборот, вам подойдет сумка побольше, чтобы в нее помещался ноутбук, планшет и другие вещи.