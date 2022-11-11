Пуховики, парки, дубленки: 30 предметов теплой верхней одежды на позднюю осень и зиму

Пуховики
C чем с чем, а с пуховиками в России проблем нет — добротный и теплый вариант на зиму можно найти почти у любого бренда. В том числе у тех, что прошли проверку временем, вроде Shu и Novaya. Выбор действительно впечатляющий — от сдержанных традиционных силуэтов до ярких с более сложными конструкциями.
Парки
Если вы ищете что‑то не такое громоздкое, как пуховик, и с более практичной тканью верха, то присмотритесь к паркам. Помимо интерпретаций классического силуэта от люксовых брендов, в магазинах можно найти действительно класcные варианты от отечественных производителей. И если говорить о функциональных критериях, то парки Arctic Explorer или вышеупомянутого Shu не уступают по теплоте более именитым Hyke или Hugo.
Дубленки
Бренд Acne Studios приучил нас снова носить дубленки, а заодно показал, что они могут быть красивыми. Помимо силуэта авиатор, который был ключевым у марки, в моду вошли новые модели: укороченные куртки О-силуэта, прямые удлиненные дубленки, а также пальто с поясом. Цвета можно выбирать любые — от привычного черного и коричневого до бутылочно-зеленого, синего и экрю.
Шубы
Леопардовый рисунок, мех чебурашки, яркие разводы — в новом сезоне бренды не поскупились на самые разные дизайны шуб. Наша рекомендация — цветной вариант — правда, его лучше брать в дополнение к базовой, более спокойной верхней одежде.
Пальто
Пальто не самый практичный выбор на холода, но иногда ситуация требует более формальной верхней одежды, чем безразмерный пуховик. Чтобы не замерзнуть в угоду красоте, используйте принцип многослойности — флиски и жилетки вам в помощь. А само пальто можно выбрать из натуральной шерсти либо с теплым подкладом.