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Пуховики, парки, дубленки: 30 предметов теплой верхней одежды на позднюю осень и зиму
Анна Махорина,Ин Франк
Сегодня в 12:15
Основательно готовимся к грядущим холодам.

Пуховики

C чем с чем, а с пуховиками в России проблем нет — добротный и теплый вариант на зиму можно найти почти у любого бренда. В том числе у тех, что прошли проверку временем, вроде Shu и Novaya. Выбор действительно впечатляющий — от сдержанных традиционных силуэтов до ярких с более сложными конструкциями.

Finn Flare
14 399 р.
Shu
16 990 р.
Novaya
30 600 р.
Arctic Explorer
50 000 р.
KAKVATA
39 990 р.
C.P. Company
67 900 р.

Парки

Если вы ищете что‑то не такое громоздкое, как пуховик, и с более практичной тканью верха, то присмотритесь к паркам. Помимо интерпретаций классического силуэта от люксовых брендов, в магазинах можно найти действительно класcные варианты от отечественных производителей. И если говорить о функциональных критериях, то парки Arctic Explorer или вышеупомянутого Shu не уступают по теплоте более именитым Hyke или Hugo.

Holden
125 040 р.
Uniform Bridge
55 840 р.
Shu
18 990 р.
Hugo
43 150 р.
Our Legacy
62 950 р.
Hyke
96 950 р.

Дубленки

Бренд Acne Studios приучил нас снова носить дубленки, а заодно показал, что они могут быть красивыми. Помимо силуэта авиатор, который был ключевым у марки, в моду вошли новые модели: укороченные куртки О-силуэта, прямые удлиненные дубленки, а также пальто с поясом. Цвета можно выбирать любые — от привычного черного и коричневого до бутылочно-зеленого, синего и экрю.

Cнежная Королева
35 830 р.
LVIR
43 750 р.
12 Storeez
159 980 р.
Love Republic
13 999 р.
«Снежная королева»
36 390 р.
Love Republic
11 999 р.

Шубы

Леопардовый рисунок, мех чебурашки, яркие разводы — в новом сезоне бренды не поскупились на самые разные дизайны шуб. Наша рекомендация — цветной вариант — правда, его лучше брать в дополнение к базовой, более спокойной верхней одежде.

Urbancode Studio
31 950 р.
«Снежная королева»
33 870 р.
Matü
37 900 р.
Only Me
34 900 р.
Befree
9999 р.
Only Me
32 900 р.

Пальто

Пальто не самый практичный выбор на холода, но иногда ситуация требует более формальной верхней одежды, чем безразмерный пуховик. Чтобы не замерзнуть в угоду красоте, используйте принцип многослойности — флиски и жилетки вам в помощь. А само пальто можно выбрать из натуральной шерсти либо с теплым подкладом.

Limé
15 999 р.
5 O’Coat
35 000 р.
Studio 29
29 000 р.
Ro.Ko.Ko
35 000 р.
12 Storeez
54 980 р.
Bardqua
67 350 р.
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