Пуховики, парки, дубленки: 30 предметов теплой верхней одежды на позднюю осень и зиму

Если вы ищете что‑то не такое громоздкое, как пуховик, и с более практичной тканью верха, то присмотритесь к паркам. Помимо интерпретаций классического силуэта от люксовых брендов, в магазинах можно найти действительно класcные варианты от отечественных производителей. И если говорить о функциональных критериях, то парки Arctic Explorer или вышеупомянутого Shu не уступают по теплоте более именитым Hyke или Hugo.