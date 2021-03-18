Посткроссовочный мир, о котором мы не раз говорили, на подходе. А возможно, он уже даже наступил. Наверняка вы и сами заметили популярность открытой и полузакрытой обуви в последние пару лет. Да и ботинки в традиционном понимании этого слова стали чаще появляться на людях в городе (спасибо буму коллабораций Dr. Martens). Даже величины стритвира вроде Supreme, Awake, Aimé Leon Dore и Chinatown Market в поисках альтернативы кроссовкам стали чаще прибегать к экспериментам. Их сильные коллаборации с Timberland и Clarks Originals — тому подтверждение.

Настоящий ренессанс переживают лоферы. О них стоит поговорить поподробнее. Западные СМИ полагают, что лоферы станут новыми кроссовками. И мы солидарны с этим мнением. Примечательно, что одним из первых менять парадигму начал скейтерский бренд из Лондона Palace. Ребята выпускали собственные пары еще в 2015 году.

Если вы думаете, что лоферы — обувь излишне серьезная и обязательно подразумевает аккомпанемент из формальной одежды, то посмотрите лукбуки того же Palace. Здесь лоферы уверенно сочетают с бомберами, худи, свитшотами или спортивными брюками.

Собственные лоферы выпускают как масс-маркет-бренды, так и глыбы люксового сегмента. Здесь и кожа, и замша, и бесконечное количество расцветок. Мы советуем делать ставку на проверенные пары: Weejuns у G.H.Bass & Co., Adrian у Dr. Martens и, конечно, Horsebit (практически любые) у Gucci. Все вышеперечисленные лоферы — несомненная классика и беспроигрышное вложение. При этом ничто не мешает сделать выбор в пользу более ярких интерпретаций: будь то нарочито состаренные Premiata или громоздкие Adieu на платформе и с декоративным ремешком.