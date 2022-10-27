Сумка почтальона — универсальная модель. А приятный цвет яичного желтка разбавит образ.
Кажется, камни в украшениях снова в тренде. Наш выбор — броский лазурит.
Подчеркнет фигуру во всех смыслах.
Практичные челси из новой линейки датского бренда Nouvelle.
Вобрали в себя лучшее из разных моделей: голенище с эластичной вставкой от челси и прострочку на мыске от мокасин.
Эффектный пушистый кардиган с бросающимся в глаза узором.
Ход королевы.
Тренд на юбки карго эволюционирует: с макси переключаемся на мини.
Регбийка с принтом… гольфиста.
К принтованной водолазке из джерси так и просятся брюки клеш и ковбойские сапоги.
Трехцветный джемпер с высоким горлом из приятной и яркой коллаборации с Институтом цвета Pantone.
Еще один добротный кардиган с броской текстурой.
Пуховик цвета лайм не только согреет, но и поднимет настроение хмурыми зимними днями.
На смену балаклавам пришли капоры — с длинными ушами-завязками.
Кто сказал, что только джинсы могут быть с дырками?
Легкий стеганый жилет — главный претендент на звание любимого дополнительного слоя.