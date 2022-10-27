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Покупки месяца

17вещей, которые мы будем носить в ноябре

Анна Махорина,Ин Франк
Сегодня в 17:06
Брюки с дыркой, капор с узором, юбка с накладными карманами и другие новинки месяца.
Сумка Askent

Сумка почтальона — универсальная модель. А приятный цвет яичного желтка разбавит образ.

Цена
16 900 р.
Кольцо Moonka

Кажется, камни в украшениях снова в тренде. Наш выбор — броский лазурит.

Цена
20 500 р.
Платье Walk of Shame

Подчеркнет фигуру во всех смыслах.

Цена
28 000 р.
Ботинки Ecco

Практичные челси из новой линейки датского бренда Nouvelle.

Цена
17 990 р.
Ботинки Hereu

Вобрали в себя лучшее из разных моделей: голенище с эластичной вставкой от челси и прострочку на мыске от мокасин.

Цена
44 100 р.
Кардиган A Kind of Guise

Эффектный пушистый кардиган с бросающимся в глаза узором.

Цена
34 950 р.
Поло Calista

Ход королевы.

Цена
7790 р.
Юбка Limé

Тренд на юбки карго эволюционирует: с макси переключаемся на мини.

Цена
3999 р.
Регбийка Grind London

Регбийка с принтом… гольфиста.

Цена
14 990 р.
Водолазка I Am Studio

К принтованной водолазке из джерси так и просятся брюки клеш и ковбойские сапоги.

Цена
7500 р.
Джемпер United Colors of Benetton х Pantone

Трехцветный джемпер с высоким горлом из приятной и яркой коллаборации с Институтом цвета Pantone.

Цена
8999 р.
Кардиган Corridor

Еще один добротный кардиган с броской текстурой.

Цена
33 950 р.
Куртка 12 Storeez

Пуховик цвета лайм не только согреет, но и поднимет настроение хмурыми зимними днями.

Цена
49 980 р.
Флисовый джемпер Kappa

Для многослойных луков.

Цена
2309 р.
Капор Granny’s

На смену балаклавам пришли капоры — с длинными ушами-завязками.

Цена
9900 р.
Брюки Yuliawave

Кто сказал, что только джинсы могут быть с дырками?

Цена
30 000 р.
Жилет Stüssy

Легкий стеганый жилет — главный претендент на звание любимого дополнительного слоя.

Цена
21 990 р.
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