Удобно, когда много локальных марок собрано в одном месте: вот 8 мультибрендовых магазинов

Lio
Маркетплейс собрал более 250 брендов на своей платформе — тут есть женская, мужская и детская одежда, а также бьюти-раздел и предметы для дома. Сюда стоит заглянуть, когда уже кажется, что нужной вещи нет ни в одном магазине — выбор в Lio и правда большой, причем в разных ценовых категориях (но не выше среднего сегмента). Обещают, что заказ смогут отправить в любую точку мира. А по России вообще бесплатная доставка.
Front
Идея молодого проекта Front родилась от любви к народному искусству и ненависти к сувенирным магазинам. Народный костюм — будь то крестьянская рубаха или рабочий комбинезон — всегда современен, а попытки его имитации — всегда китч. Именно поэтому команда собрала в своем каталоге тех, кто обращается с традициями бережно, но создает на их основе современные вещи. Приходите сюда за авторскими принтами, благородными материалами и небанальным кроем.
«8»
Магазин российских брендов «8» был основан аж в 2011 году. Подборка включает как базовую одежду, аксессуары и украшения, так и авангардные коллекции в среднем ценовом сегменте и выше среднего. У создателей особенный критерий отбора брендов — они пытаются понять, пройдет ли вещь испытание временем и будет ли интересна вашим детям и внукам. Такой подход отвечает главному требованию к современной моде — экологичности.
Kvartirnik
В эпоху диджитализации свежий проект Kvartirnik делает ход конем и создает офлайн-пространство, а не сайт. Место полностью отвечает названию: вы как будто пришли домой к человеку, который просто очень любит моду. Тут можно выпить чашку кофе, послушать винил и получить консультацию стилиста. А если визит придется на пятницу, то вообще попадете на Champagne Party для всех гостей. Кроме того, обещают всевозможные полезные ивенты — от мастер-классов до лекций. Если вернуться к ассортименту, то здесь собрались селективные бренды, многие из которых представлены только у Kvartirnik.
Магазин
Москва, Земляной Вал, 33
Subbota
Магазин Subbota существует с 2013 года. Здесь представлено около 50 локальных марок — это не только одежда, но также обувь, сумки, украшения и предметы для дома. Среди моделей — как база вроде пальто, трикотажа и брючных костюмов, так и концепутальные вещи: например, тренч с баской и пышными рукавами, сложносочиненная юбка карго в длине мини или пальто из пледов. Кстати, у Subbota есть собственная линия, цены там в категории middle, но и вещи добротные — от кроп-жакета с бахромой до бомбера с вышивкой.
Trend Island
Trend Island — ни много ни мало универмаг. Пространство занимает чуть ли не половину второго этажа ТЦ «Авиапарк» и включает демократичные бренды одежды, украшений, аксессуаров для дома и отдыха. Нашлось место и чилл-зонам с кофейнями и лекторием, где можно послушать лекции о стиле, красоте и архитектуре или организовать собственные мастер-классы и семинары. В общем, если из‑за ухода массмаркета вы уже забыли, что такое офлайн-шопинг в ТЦ, загляните в Trend Island за забытыми ощущениями.
The Blue Store
The Blue Store — магазин модного независимого издания The Blueprint. Начинался он как проект для собственных коллабораций издания с классными российскими марками, но в итоге перерос в платформу с одеждой из регулярных коллекций локальных брендов. Сейчас здесь несколько десятков имен и пять разделов: одежда, аксессуары, сумки, обувь и косметика. Отбором занимались редакторы лично, так что можно не сомневаться, что в каталоге crème de la crème российского модного рынка. Из последних новостей — проект объединился с ресейл-платформой Lots: скоро вещи из коллекции Lots появятся в ассортименте The Blue Store — онлайн и офлайн в Столешниковом переулке.
Petrovka’15
Концепт-стор Petrovka’15 работает с самыми достойными российскими брендами: тут и сексуальные платья Sorelle, и интеллектуальная мода Osome 2 Some, и добротная кожа Karpov, и трикотаж LaTrika. Проект существует только в офлайн-формате, причем, несмотря на название, не только в Москве, но и в Петербурге.
Магазин в Москве
Петровка, 15
Магазин в Петербурге
Пестеля, 13/15