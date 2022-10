Удобно, когда много локальных марок собрано в одном месте: вот 8 мультибрендовых магазинов

Lio

The Blue Store — магазин модного независимого издания The Blueprint. Начинался он как проект для собственных коллабораций издания с классными российскими марками, но в итоге перерос в платформу с одеждой из регулярных коллекций локальных брендов. Сейчас здесь несколько десятков имен и пять разделов: одежда, аксессуары, сумки, обувь и косметика. Отбором занимались редакторы лично, так что можно не сомневаться, что в каталоге crème de la crème российского модного рынка. Из последних новостей — проект объединился с ресейл-платформой Lots: скоро вещи из коллекции Lots появятся в ассортименте The Blue Store — онлайн и офлайн в Столешниковом переулке.