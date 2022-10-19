Удобно, когда много локальных марок собрано в одном месте: вот 8 мультибрендовых магазинов

Чтобы не тратить время на поиски достойных локальных марок, отправляйтесь за ними сразу в мультибрендовые магазины. Их команды все сделали за вас: выбрали лучших из лучших.

Lio

© lio.store

Маркетплейс собрал более 250 брендов на своей платформе — тут есть женская, мужская и детская одежда, а также бьюти-раздел и предметы для дома. Сюда стоит заглянуть, когда уже кажется, что нужной вещи нет ни в одном магазине — выбор в Lio и правда большой, причем в разных ценовых категориях (но не выше среднего сегмента). Обещают, что заказ смогут отправить в любую точку мира. А по России вообще бесплатная доставка.

Front

© front.fashion.russia

Идея молодого проекта Front родилась от любви к народному искусству и ненависти к сувенирным магазинам. Народный костюм — будь то крестьянская рубаха или рабочий комбинезон — всегда современен, а попытки его имитации — всегда китч. Именно поэтому команда собрала в своем каталоге тех, кто обращается с традициями бережно, но создает на их основе современные вещи. Приходите сюда за авторскими принтами, благородными материалами и небанальным кроем.

Сайт front.fashion/ru Шоурум Москва, Большой Харитоньевский пер., 10/1

«8»

© 8store

Магазин российских брендов «8» был основан аж в 2011 году. Подборка включает как базовую одежду, аксессуары и украшения, так и авангардные коллекции в среднем ценовом сегменте и выше среднего. У создателей особенный критерий отбора брендов — они пытаются понять, пройдет ли вещь испытание временем и будет ли интересна вашим детям и внукам. Такой подход отвечает главному требованию к современной моде — экологичности.

Сайт 8-store.ru Магазин Петербург, Казанская, 8/10

Kvartirnik

© kvartirnik.nekst

В эпоху диджитализации свежий проект Kvartirnik делает ход конем и создает офлайн-пространство, а не сайт. Место полностью отвечает названию: вы как будто пришли домой к человеку, который просто очень любит моду. Тут можно выпить чашку кофе, послушать винил и получить консультацию стилиста. А если визит придется на пятницу, то вообще попадете на Champagne Party для всех гостей. Кроме того, обещают всевозможные полезные ивенты — от мастер-классов до лекций. Если вернуться к ассортименту, то здесь собрались селективные бренды, многие из которых представлены только у Kvartirnik.

Магазин Москва, Земляной Вал, 33

Subbota

© subbotastore

Магазин Subbota существует с 2013 года. Здесь представлено около 50 локальных марок — это не только одежда, но также обувь, сумки, украшения и предметы для дома. Среди моделей — как база вроде пальто, трикотажа и брючных костюмов, так и концепутальные вещи: например, тренч с баской и пышными рукавами, сложносочиненная юбка карго в длине мини или пальто из пледов. Кстати, у Subbota есть собственная линия, цены там в категории middle, но и вещи добротные — от кроп-жакета с бахромой до бомбера с вышивкой.

Сайт subbotastore.ru Магазин Петербург, Караванная, 14а

Trend Island

© trend_island

Trend Island — ни много ни мало универмаг. Пространство занимает чуть ли не половину второго этажа ТЦ «Авиапарк» и включает демократичные бренды одежды, украшений, аксессуаров для дома и отдыха. Нашлось место и чилл-зонам с кофейнями и лекторием, где можно послушать лекции о стиле, красоте и архитектуре или организовать собственные мастер-классы и семинары. В общем, если из‑за ухода массмаркета вы уже забыли, что такое офлайн-шопинг в ТЦ, загляните в Trend Island за забытыми ощущениями.

Сайт trendisland.ru Магазин Москва, Ходынский б-р, 4

The Blue Store

© muus.brand

The Blue Store — магазин модного независимого издания The Blueprint. Начинался он как проект для собственных коллабораций издания с классными российскими марками, но в итоге перерос в платформу с одеждой из регулярных коллекций локальных брендов. Сейчас здесь несколько десятков имен и пять разделов: одежда, аксессуары, сумки, обувь и косметика. Отбором занимались редакторы лично, так что можно не сомневаться, что в каталоге crème de la crème российского модного рынка. Из последних новостей — проект объединился с ресейл-платформой Lots: скоро вещи из коллекции Lots появятся в ассортименте The Blue Store — онлайн и офлайн в Столешниковом переулке.

Petrovka’15

© osome2some

Концепт-стор Petrovka’15 работает с самыми достойными российскими брендами: тут и сексуальные платья Sorelle, и интеллектуальная мода Osome 2 Some, и добротная кожа Karpov, и трикотаж LaTrika. Проект существует только в офлайн-формате, причем, несмотря на название, не только в Москве, но и в Петербурге.