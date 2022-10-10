5 идей по утеплению гардероба

Тонкие пуховики
Ультралегкими пуховиками сегодня никого не удивить: их можно найти у профильных аутдор-брендов, в массмаркете и даже у локальных марок. Ведь это широко распространенный и функциональный предмет гардероба: его можно носить как самостоятельную вещь, так и в качестве дополнительного слоя под любимым пальто или винтажной полевой курткой. Одна из главных деталей, на которые стоит обратить внимание при выборе легкого пуховика, — размер. Куртка не должна сковывать движения и комкаться под верхним слоем одежды.
Флиски
Как и легкие пуховики, флиски также успешно перекочевали в городской гардероб из аутдора. Выбор формы ограничивает разве что ваша фантазия. Есть флиски в виде олимпийки, свитшота, худи, анорака и даже кардигана. Мы ратуем за базовые силуэты на молнии. Как минимум с такими проще осуществлять терморегуляцию в многослойных образах.
Термобелье
Наибольшей популярностью в городе, как правило, пользуются термолонгсливы. Дело в том, что так дополнительный слой не выглядывает из‑под одежды. Мы же, наоборот, советуем для разнообразия попробовать водолазки, воротник которых будет виден. Во-первых, они обеспечивают тепло в области шеи — при правильной экипировке можно даже обходиться без шарфа. Во-вторых, воротник из‑под худи, свитшота или рубашки все еще смотрится классно.
Шарфы-воротники
Шарфы-воротники гораздо практичнее традиционных моделей: они закрывают большую часть шеи, регулируются по посадке и их сложнее потерять. Несмотря на все преимущества, все-таки нашелся и один минус — несовместимость с формальной одеждой. Но если вы не обременены офисным дресс-кодом, то смело покупайте. Помимо однотонных шарфов, советуем также приглядеться к вариантам с яркими узорами в стиле аутдор-брендов из 90-х.
Носки
Теплые носки стоит доставать за месяц (и даже больше) до календарной зимы. Ведь с каждой неделей становится все холоднее, а переходить с любимых кроссовок на сезонные ботинки готовы далеко не все. При выборе теплых носков в первую очередь стоит отталкиваться от состава — это может быть комбинация хлопка и полиэфира или же различные варианты смесовой шерсти.