5 идей по утеплению гардероба

Чтобы встретить зиму во всеоружии вовсе не обязательно тратиться на новую куртку или пальто. Зачастую гардероб можно утеплить точечными покупками и дополнительными слоями. «Афиша Daily» собрала 5 таких позиций.

Тонкие пуховики

Ультралегкими пуховиками сегодня никого не удивить: их можно найти у профильных аутдор-брендов, в массмаркете и даже у локальных марок. Ведь это широко распространенный и функциональный предмет гардероба: его можно носить как самостоятельную вещь, так и в качестве дополнительного слоя под любимым пальто или винтажной полевой курткой. Одна из главных деталей, на которые стоит обратить внимание при выборе легкого пуховика, — размер. Куртка не должна сковывать движения и комкаться под верхним слоем одежды.

Флиски

Как и легкие пуховики, флиски также успешно перекочевали в городской гардероб из аутдора. Выбор формы ограничивает разве что ваша фантазия. Есть флиски в виде олимпийки, свитшота, худи, анорака и даже кардигана. Мы ратуем за базовые силуэты на молнии. Как минимум с такими проще осуществлять терморегуляцию в многослойных образах.

Термобелье

Наибольшей популярностью в городе, как правило, пользуются термолонгсливы. Дело в том, что так дополнительный слой не выглядывает из‑под одежды. Мы же, наоборот, советуем для разнообразия попробовать водолазки, воротник которых будет виден. Во-первых, они обеспечивают тепло в области шеи — при правильной экипировке можно даже обходиться без шарфа. Во-вторых, воротник из‑под худи, свитшота или рубашки все еще смотрится классно.

Шарфы-воротники

Шарфы-воротники гораздо практичнее традиционных моделей: они закрывают большую часть шеи, регулируются по посадке и их сложнее потерять. Несмотря на все преимущества, все-таки нашелся и один минус — несовместимость с формальной одеждой. Но если вы не обременены офисным дресс-кодом, то смело покупайте. Помимо однотонных шарфов, советуем также приглядеться к вариантам с яркими узорами в стиле аутдор-брендов из 90-х.

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