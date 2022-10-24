Чем украсить дом на Хеллоуин? 15 страшно красивых предметов интерьера

Фонарь с электронной свечой Gavin Handmade302,33 р.
Декоративная ворона IdealHoUse102,16 р.
Чучело "Устрой праздник"490 р.
Коктейльные трубочки "Устрой праздник"229 р.
Форма для льда Art-East1448 р.
Декоративное надгробие Amscan2024 р.
Декоративный фосфоресцентный череп Chaks4267 р.
Декоративный паук499 р.
Декоративный скелет мыши "Маски-карнавал"599 р.
Ароматическая свеча Banka700 р.
Форма для выпечки Le Creuset5550 р.
Кастрюля Le Creuset34 900 р.
Термобокал Walmer599 р.
Скатерть Tkano4999 р.
Свеча Sigil1155 р.