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Хеллоуин
Чем украсить дом на Хеллоуин? 15 страшно красивых предметов интерьера
Анна Махорина
Сегодня в 17:30
Вместо тематических вечеринок вне дома выбираете развлечение в кругу семьи? Мы собрали всю классику праздника для вашей квартиры: скелеты, пауков, черепа и, конечно, тыквы.
Фонарь с электронной свечой Gavin Handmade
302,33 р.
Декоративная ворона IdealHoUse
102,16 р.
Чучело "Устрой праздник"
490 р.
Коктейльные трубочки "Устрой праздник"
229 р.
Форма для льда Art-East
1448 р.
Декоративное надгробие Amscan
2024 р.
Декоративный фосфоресцентный череп Chaks
4267 р.
Декоративный паук
499 р.
Декоративный скелет мыши "Маски-карнавал"
599 р.
Ароматическая свеча Banka
700 р.
Форма для выпечки Le Creuset
5550 р.
Кастрюля Le Creuset
34 900 р.
Термобокал Walmer
599 р.
Скатерть Tkano
4999 р.
Свеча Sigil
1155 р.
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