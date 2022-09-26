Пугающее сходство: как гримерам фильма «Блондинка» удалось воссоздать образ Мэрилин Монро

В создании грима для Аны де Армас, исполняющей заглавную роль в новом фильме «Блондинка», участвовала, как это обычно бывает, целая команда. Художница по костюмам — Дженнифер Джонсон, в портфолио которой, к примеру, «Тоня против всех». Стилист по волосам — Джейми Ли Макинтош: работала над «Черной пантерой» и «Пиратами Карибского моря». Визажист — Тина Реслер Кервин: одна из ее последних картин — «Топ Ган: Мэверик».
Каждое утро Ана проводила почти три часа в кресле гримеров, перед тем как выйти на съемочную площадку, и каждый вечер тратила полчаса на снятие макияжа и парика. Сложности добавляло и то, что фильм имеет цветные и черно-белые сцены: визажисту и стилисту пришлось поработать с палитрой макияжа и одежды, чтобы цвета не выглядели на экране плоско.
Фирменный блонд
Ана де Армас с самого начала не планировала краситься в светлый: не только потому, что помимо «Блондинки» работала на других кинопроектах, но также потому, что текстура ее волос все равно отличается от прядей Мерилин Монро. У Аны гладкие волнистые локоны, а у Мерилин — более плотные завитки. Поэтому было принято решение работать с париками: команда пересмотрела множество фото и фильмов с участием Монро и потратила 150 часов на создание идеального прототипа, который повторял реальную укладку кинозвезды.
Кроме того, на тестовых видео выяснилось, что темные волосы Армас просвечивают сквозь светлый парик. Бьюти-команда отказалась от идеи использовать сплошную подложку, имитирующую скальп. Было решено приглаживать волосы уходовыми средствами Leonor Greyl или Olaplex, а затем убирать пряди под шапочку из чулочного материала телесного оттенка.
Бьюти-образ
Кареглазая Армас носила на съемке синие контактные линзы. Чтобы приблизить форму глаз актрисы к «оригиналу», визажист использовала накладные ресницы, которые опускали внешние уголки.
Также особой проработки требовали брови — отдельный специалист придал им форму, которая была актуальна в 50–60-е годы. А Тина Реслер сделала их тоньше с помощью бритвы и обесцветила — процедуру приходилось повторять каждые пару дней, так как волоски отрастали. «Когда Ана впервые увидела себя с новыми бровями, она заплакала… Но успокоилась, после того как оценила полный образ вместе с макияжем и париком», — делится визажист.
Фишкой Мэрилин Монро также была сияющая кожа — для блеска актриса обычно использовала вазелин. Но визажист «Блондинки» отказалась от крайних мер: выяснилось, что у Армас чувствительная кожа, так что в ход пошел легкий тональный крем с деликатным сиянием. Кстати, для подробного изучения бьюти-образа Мэрилин Тина Реслер посещала музей Max Factor в Голливуде, где хранятся материалы о макияже и уходе актрисы.
Одежда
У художницы Дженнифер Джонсон было всего четыре недели на подготовку костюмов: за это время она подробно изучила 800-страничный сценарий, выделила ключевые стилевые моменты в каждой сцене, а также пересмотрела все фильмы с Монро. При работе над образами было важно, чтобы они выглядели не как костюмы, а были «живыми», как оригинальные вещи.
Говоря про оригинал: у художницы не было доступа к архивам, но, по ее словам, она и не осмелилась бы использовать реальную одежду Мэрилин — разве только чтобы посмотреть конструкцию изделий. Тут нельзя не вспомнить «голое» платье Монро, в котором Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala и получила шквал критики. Кстати, когда Джонсон спросили, что она думает об этом выходе, та призналась, что, по ее мнению, не стоило разрешать Ким надевать платье.
Работа над костюмами строилась в двух направлениях — это образы Нормы Джин Мортенсон (реальное имя актрисы) и Мэрилин Монро. Первая была сдержанной минималисткой: определяющим луком тут можно назвать комплект из черной водолазки и укороченных брюк в клетку. Вторая же на сто процентов отыгрывала роль голливудской дивы: Джонсон признается, что эта часть работы далась ей сложнее. Здесь центральные образы — розовое платье без бретелек из «Джентльмены предпочитают блондинок» и белое плиссированное платье из «Зуд седьмого года».
Монро была известна своей сексуальной фигурой в форме песочных часов. Команда отказалась от протезов, имитирующих изгибы тела, чтобы Армас не чувствовала дискомфорт и сосредоточилась на игре. Вместо этого использовали, к примеру, подкладки в нижнем белье и корсет, который по сути представлял ленту из резинки шириной всего в сантиметр. Кстати, от фирменных острых кончиков на бюстгальтере тоже отказались — Джонсон говорит, что с ними грудь выглядела комично и отвлекала внимание.
Как одеться в стиле Мэрилин Монро?
Стиль актрисы одинаково близок и тем, кто одевается минималистично, и тем, кто готов блистать как в последний раз. Так что в нашей подборке наряду с вязаными кардиганами и базовыми джинсами вы найдете сияющие корсеты и струящиеся платья в бельевом стиле. Быть, как Норма Джин Мортенсон или Мэрилин Монро, — выбирать вам.