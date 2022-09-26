Пугающее сходство: как гримерам фильма «Блондинка» удалось воссоздать образ Мэрилин Монро

Каждое утро Ана проводила почти три часа в кресле гримеров, перед тем как выйти на съемочную площадку, и каждый вечер тратила полчаса на снятие макияжа и парика. Сложности добавляло и то, что фильм имеет цветные и черно-белые сцены: визажисту и стилисту пришлось поработать с палитрой макияжа и одежды, чтобы цвета не выглядели на экране плоско.

Фирменный блонд

Ана де Армас с самого начала не планировала краситься в светлый: не только потому, что помимо «Блондинки» работала на других кинопроектах, но также потому, что текстура ее волос все равно отличается от прядей Мерилин Монро. У Аны гладкие волнистые локоны, а у Мерилин — более плотные завитки. Поэтому было принято решение работать с париками: команда пересмотрела множество фото и фильмов с участием Монро и потратила 150 часов на создание идеального прототипа, который повторял реальную укладку кинозвезды.

Стилисты даже использовали мохер, чтобы сымитировать пушковые пряди по линии роста волос.

Кроме того, на тестовых видео выяснилось, что темные волосы Армас просвечивают сквозь светлый парик. Бьюти-команда отказалась от идеи использовать сплошную подложку, имитирующую скальп. Было решено приглаживать волосы уходовыми средствами Leonor Greyl или Olaplex, а затем убирать пряди под шапочку из чулочного материала телесного оттенка.

Бьюти-образ

Кареглазая Армас носила на съемке синие контактные линзы. Чтобы приблизить форму глаз актрисы к «оригиналу», визажист использовала накладные ресницы, которые опускали внешние уголки.

Также особой проработки требовали брови — отдельный специалист придал им форму, которая была актуальна в 50–60-е годы. А Тина Реслер сделала их тоньше с помощью бритвы и обесцветила — процедуру приходилось повторять каждые пару дней, так как волоски отрастали. «Когда Ана впервые увидела себя с новыми бровями, она заплакала… Но успокоилась, после того как оценила полный образ вместе с макияжем и париком», — делится визажист.

Фишкой Мэрилин Монро также была сияющая кожа — для блеска актриса обычно использовала вазелин . Но визажист «Блондинки» отказалась от крайних мер: выяснилось, что у Армас чувствительная кожа, так что в ход пошел легкий тональный крем с деликатным сиянием. Кстати, для подробного изучения бьюти-образа Мэрилин Тина Реслер посещала музей Max Factor в Голливуде, где хранятся материалы о макияже и уходе актрисы.

Одежда

Мэрилин в обычной жизни

У художницы Дженнифер Джонсон было всего четыре недели на подготовку костюмов: за это время она подробно изучила 800-страничный сценарий, выделила ключевые стилевые моменты в каждой сцене, а также пересмотрела все фильмы с Монро. При работе над образами было важно, чтобы они выглядели не как костюмы, а были «живыми», как оригинальные вещи.

Говоря про оригинал: у художницы не было доступа к архивам , но, по ее словам, она и не осмелилась бы использовать реальную одежду Мэрилин — разве только чтобы посмотреть конструкцию изделий. Тут нельзя не вспомнить «голое» платье Монро, в котором Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala и получила шквал критики. Кстати, когда Джонсон спросили, что она думает об этом выходе, та призналась, что, по ее мнению, не стоило разрешать Ким надевать платье.

Образ из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»

Образ из фильма «Зуд седьмого года»

Работа над костюмами строилась в двух направлениях — это образы Нормы Джин Мортенсон (реальное имя актрисы) и Мэрилин Монро. Первая была сдержанной минималисткой: определяющим луком тут можно назвать комплект из черной водолазки и укороченных брюк в клетку. Вторая же на сто процентов отыгрывала роль голливудской дивы: Джонсон признается, что эта часть работы далась ей сложнее. Здесь центральные образы — розовое платье без бретелек из «Джентльмены предпочитают блондинок» и белое плиссированное платье из «Зуд седьмого года».

Монро была известна своей сексуальной фигурой в форме песочных часов. Команда отказалась от протезов, имитирующих изгибы тела, чтобы Армас не чувствовала дискомфорт и сосредоточилась на игре. Вместо этого использовали, к примеру, подкладки в нижнем белье и корсет, который по сути представлял ленту из резинки шириной всего в сантиметр. Кстати, от фирменных острых кончиков на бюстгальтере тоже отказались — Джонсон говорит, что с ними грудь выглядела комично и отвлекала внимание.

Как одеться в стиле Мэрилин Монро?