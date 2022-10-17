Образы Дензела Вашингтона из 90-х безупречны. Вот 4 вещи, которым стоит у него поучиться

Носить более длинные пальто
Если мы говорим не о формальном стиле, а о городском, то длина образцового пальто, как правило, бывает примерно до колен. Такие модели удобны в носке, ведь они не сковывают движений и за счет комфортной длины не так сильно пачкаются. Но если подобное у вас уже есть, то, возможно, стоит присмотреться к более длинным вариантам. Как видно на примере Дензела, такие пальто могут смотреться очень и очень эффектно.
Инвестировать в верхнюю одежду из кожи…
Мы не раз писали, что правильно подобранная верхняя одежда может сделать образ. Поэтому в случае с классическими для мужского гардероба вещами советуем инвестировать сразу в добротные экземпляры. В первую очередь речь идет о кожаных куртках. Это может быть как грубая косуха (вечно доступная в ассортименте All Saints), так и более изящная куртка с заостренным воротником (подобные несколько сезонов подряд появляются в коллекциях Prada). Оба силуэта — проверенная годами классика и беспроигрышная инвестиция в гардероб.
…и университетские куртки
Менее популярная в нашей стране, но тоже вдумчивая инвестиция в гардероб — университетская куртка. Несмотря на бесконечные и не всегда качественные интерпретации силуэта, мы рекомендуем вкладываться в максимально аутентичные изделия. То есть в добротные куртки с базой из шерсти и рукавами из кожи. Такая точно прослужит не один сезон. Признанными классиками в вопросах университетских курток считаются американские Golden Bear и Dehen 1920. Учитывая ситуацию с российскими картами за рубежом, заказать такие сейчас будет проблематично. Но при желании достойные варианты можно найти и в текущих условиях.
Делать ставку на проверенные временем комбинации
Когда не знаете, что надеть, вспомните, что сила в простоте. Порой лучше положиться на проверенные временем комбинации — например, на белую футболку с синими джинсами. Именно в них Дензела запечатлели на одном из самых популярных снимков из аэропортов 90-х. Практически безупречный образ дополняют бейсболка с логотипом New York Yankees, солнцезащитные очки, сумка и черные эспадрильи. Моментальная классика. Мы бы разве что посоветовали надеть черные лоферы из замши.