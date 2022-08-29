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Что носить
Что носить осенью: 5 применимых тенденций для мужчин
Афиша Daily
Сегодня в 14:59
Для тех, кто далек от подиумных показов, но хочет быть в курсе происходящего, мы снова собрали пять понятных и легко адаптируемых тенденций сезона.

Бомберы

Куртка с милитари-бэкграундом уже давно стала неотъемлемой частью городского гардероба по всему миру. И сейчас бомберы переживают очередной ренессанс. Разумеется, они и так не пропадали с радаров. Просто в этом сезоне мы будем видеть их чаще, чем обычно. Собственные бомберы регулярно появляются в коллекциях как у массмаркет-брендов, так и у представителей премиального сегмента. Первых в стране практически не осталось, вторые — далеко не всем по карману. Учитывая вводные, становится очевидно — нужно вкладываться в классику от Alpha Industries или Schott. Их бомберы универсальны, долговечны, неприхотливы в носке и едва ли наскучат вам через пару сезонов.

Alpha Industries
16 990 р.
Stussy
42 600 р.
Aspesi
35 250 р.
Nike
35 800 р.
Frizmworks
34 900 р.
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Розовый

Если вы все еще не впустили розовый в свой гардероб, то пришло время исправиться. Тем более что этот цвет уже который год прибавляет в популярности. Начинать советуем с малого. Толстовка, рубашка, футболка или, например, кроссовки в одном из многочисленных оттенков розового. Если же у вас нет никаких предрассудков насчет цвета, то действуйте смелее и присмотритесь, например, к пыльно-розовым брюкам карго свободного кроя.

Stussy
18 990 р.
All In
14 900 р.
Stussy
26 990 р.
S.K. MANOR HILL
39 950 р.
Brouback
11 400 р.

Университетские куртки

Очередная «неожиданная» осенняя тенденция. А ведь на самом деле университетские куртки уже давно перешли в разряд классических предметов гардероба. Мы рекомендуем сразу вкладываться в добротную модель, которая прослужит не один сезон. Признанными классиками считаются американские бренды Golden Bear и Dehen 1920. Учитывая ситуацию с российскими картами за рубежом, заказать такие сейчас будет крайне непросто. Тем не менее, при желании достойные варианты можно найти и в текущих условиях.

Frizmworks
19 900 р.
Diesel
46 890 р.
Billionaire Boys Club
96 490 р.
Barrow
26 300 р.
Polo Ralph Lauren
75 450 р.

Свободные брюки

Одно из главных требований к брюкам в этом сезоне — свободный крой, который будет создавать актуальный сейчас большой объем. Это могут быть огромные карго с соответствующего размера карманами, прямые чиносы в стиле милитари или сужающиеся книзу брюки с защипами — выбор за вами. Опять же, учитывая текущую ситуацию с ретейлом в стране, советуем держать в уме винтажные магазины и секонд-хенды.

Maharishi
28 950 р.
Uniform Bridge
25 940 р.
Evisen
21 900 р.
Frizmworks
17 900 р.
STORY mfg
61 450 р.

Джинсы

То же самое касается джинсов. За последние несколько лет популярность моделей свободного кроя заметно возросла. Отчасти это связано с цикличностью и бесконечной ностальгией по 90-м, отчасти — с востребованностью таких джинсов среди селебрити первой величины — например, Джастина Бибера и A$AP Rocky.

Если вы готовы к экспериментам, то можете сразу брать широченные пары, как, например, у Botter. Если вам все еще не привычно, то можно поискать менее свободные джинсы, как у классиков рабочего стиля Carhartt WIP. Все-таки расслабленный крой расслабленному крою рознь.

Tightbooth
38 600 р.
Botter
42 600 р.
Carhartt WIP
18 990 р.
Auralee
34 950 р.
Pop Trading Company
12 950 р.
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