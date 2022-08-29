Что носить осенью: 5 применимых тенденций для мужчин

Для тех, кто далек от подиумных показов, но хочет быть в курсе происходящего, мы снова собрали пять понятных и легко адаптируемых тенденций сезона.

Бомберы

Куртка с милитари-бэкграундом уже давно стала неотъемлемой частью городского гардероба по всему миру. И сейчас бомберы переживают очередной ренессанс. Разумеется, они и так не пропадали с радаров. Просто в этом сезоне мы будем видеть их чаще, чем обычно. Собственные бомберы регулярно появляются в коллекциях как у массмаркет-брендов, так и у представителей премиального сегмента. Первых в стране практически не осталось, вторые — далеко не всем по карману. Учитывая вводные, становится очевидно — нужно вкладываться в классику от Alpha Industries или Schott. Их бомберы универсальны, долговечны, неприхотливы в носке и едва ли наскучат вам через пару сезонов.

Розовый

Если вы все еще не впустили розовый в свой гардероб, то пришло время исправиться. Тем более что этот цвет уже который год прибавляет в популярности. Начинать советуем с малого. Толстовка, рубашка, футболка или, например, кроссовки в одном из многочисленных оттенков розового. Если же у вас нет никаких предрассудков насчет цвета, то действуйте смелее и присмотритесь, например, к пыльно-розовым брюкам карго свободного кроя.

Университетские куртки

Очередная «неожиданная» осенняя тенденция. А ведь на самом деле университетские куртки уже давно перешли в разряд классических предметов гардероба. Мы рекомендуем сразу вкладываться в добротную модель, которая прослужит не один сезон. Признанными классиками считаются американские бренды Golden Bear и Dehen 1920. Учитывая ситуацию с российскими картами за рубежом, заказать такие сейчас будет крайне непросто. Тем не менее, при желании достойные варианты можно найти и в текущих условиях.

Свободные брюки

Одно из главных требований к брюкам в этом сезоне — свободный крой, который будет создавать актуальный сейчас большой объем. Это могут быть огромные карго с соответствующего размера карманами, прямые чиносы в стиле милитари или сужающиеся книзу брюки с защипами — выбор за вами. Опять же, учитывая текущую ситуацию с ретейлом в стране, советуем держать в уме винтажные магазины и секонд-хенды.

Джинсы

То же самое касается джинсов. За последние несколько лет популярность моделей свободного кроя заметно возросла. Отчасти это связано с цикличностью и бесконечной ностальгией по 90-м, отчасти — с востребованностью таких джинсов среди селебрити первой величины — например, Джастина Бибера и A$AP Rocky.

Если вы готовы к экспериментам, то можете сразу брать широченные пары, как, например, у Botter. Если вам все еще не привычно, то можно поискать менее свободные джинсы, как у классиков рабочего стиля Carhartt WIP. Все-таки расслабленный крой расслабленному крою рознь.

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