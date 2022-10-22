Что нового появилось в магазинах за 2 недели? Пуховики, кашемир и другая зимняя база

Куртки на утином пуху, джемперы из натуральной шерсти, а также коллаборация с российской художницей и даже один журнал.

Kakvata

По названию бренда можно догадаться, что дизайнеры специализируются на пуховиках. Поэтому осень-зима — традиционный для марки сезон новинок. В этом году каталог пополнился новыми моделями коротких и длинных унисекс-пуховиков — все с отстегивающимся капюшоном и утяжками на рукавах и подоле. Также в этом году появилась долгожданная линейка аксессуаров Kakvata — объемная дутая сумка-шопер, теплая панама и непромокаемые варежки.

Найти новинки можно на kakvata.ru. Порядок цен — 32 990 рублей за длинный пуховик, 29 990 рублей за короткий, 5990 рублей за шопер.

Playgoer

Playgoer празднует 160 лет со дня рождения писателя Мориса Метерлинка. Осенний дроп «Разум цветов» — посвящение его одноименному эссе и другим работам, которые читатели любят за мистику, символизм и страсть к природе. В основу дропа легли цветы: ими украшены худи и сумки. Также в капсулу попали две юбки — асимметричная с воланом до пола и карандаш с фигурным поясом.

Дроп представлен на сайте Playgoer. Порядок цен — 6800 рублей за худи, 6200 рублей за юбку и 3800 рублей за шопер.

12 storeez

Добротные пуховики можно найти и у 12 storeez. Все изделия выполнены из плотной ткани с водонепроницаемой пропиткой. За теплоту образов отвечает наполнитель — утиный пух. Интересно, что модели названы по регионам страны — чем теплее куртка, тем более северный регион. Самый теплый пуховик — Якутия, самый невесомый — Амур.

Ищите новинки в онлайн- и офлайн-магазинах 12storeez. Порядок цен — 24 980 рублей за короткий пуховик, 39 980 рублей за жилет, 49 980 рублей за пальто.

Finn Flare

Бренд представил минималистичную городскую базу. Основой коллекции является верхняя одежда — от облегченных моделей для ранней осени до стеганых курток и жилетов, пуховиков, а также фактурных шерстяных пальто. Кроме того, в капсулу вошли трикотажные модели, брюки и джинсы, спортивные костюмы и толстовки. Цветовая палитра состоит из натуральных оттенков, идеально подходящих для осени: бежевого, холодного серого, белого, а также более насыщенных травяного зеленого, хаки, оранжевого и шоколадного.

Коллекция доступна онлайн и офлайн. Порядок цен — 4799 рублей за джемпер, 5999 рублей за стеганую юбку, 19 999 рублей за пуховое пальто.

Misenscène

Дроп для тех, кто находится в поисках нарядного, а не теплого. Капсула Misenscène пронизана рок-н-рольным настроением: тут кожаные юбки, платья и топы-бюстье, рубашка с акцентными рукавами, а также футболка со слоганом.

Найти вещи можно на misenscene.ru. Порядок цен — 24 200 рублей за топ, 30 000 рублей за юбку и 40 000 рублей за платье.

Totti

В осеннем сезоне у Totti можно найти все необходимое: тренч из экокожи, трикотаж, платья, брючные костюмы и джинсы. Коллекция выполнена в базовой цветовой гамме — черном, бежевом, белом, сером и синем.

Новинки доступны на totti-shop.ru. Порядок цен — 7980 рублей за брюки карго, 10 980 рублей за джемпер, 14 980 рублей за укороченный жакет.

Befree х Анна Андржиевская

Befree продолжает сотрудничать с художниками. На днях у бренда вышла вторая коллаборация из серии: на этот раз с Анной Андржиевской. Художница работает в стиле сюрреализма, и в ее работах можно встретить лесных жителей, цветы, грибницы и магические кристаллы. Все это вы увидите на сетчатых боди, топах и платьях, а также на цветных джемперах из коллаборации. Отдельного внимания достойна съемка, вдохновленная работами британского художника Аниша Капура, композициями картин Александра Дейнеки и даже шедеврами Пабло Пикассо.

Коллаборация уже доступна в магазинах Befree. Порядок цен — 1799 рублей за топ, 2999 рублей за платье, 3299 рублей за джемпер.

«Кружок»

Творческое объединение «Кружок» выпустило коллекцию базовых вещей. Капсула Basic создана с использованием наиболее успешных лекал за время существования бренда. В нее вошли большие, объемные свитшоты, рубашки, худи, а также плащ, куртка из экокожи и рабочий комбинезон.

Базовый дроп можно найти на сайте kruzhok.store. Порядок цен — 3500 рублей за футболку, 7000 рублей за свитшот, 12 000 рублей за комбинезон.

Post.Post.Scriptum

Московский бренд, известный своими комбинированными вещами, большими объемами и любовью к многослойности, в новой коллекции делает ставку на верхнюю одежду. Две ключевых модели — агендерный оверсайз-бомбер и футуристичное шерстяное пальто. Также в дропе — петчворк-платья, топы на завязках, оверсайз-пиджаки, свободные брюки и джинсы.

Познакомиться с новинками можно в интернет-магазине. Порядок цен — 11 290 рублей за брюки из экокожи, 25 990 рублей за объемный жакет, 29 490 рублей за укороченную шубу.

Monncashmere

В осенней линейке представлены мягкие свитеры, выполненные из 100%-ного премиального кашемира. Также присмотритесь к утепленным жакетам, плиссированной юбке в пол, струящемуся атласному платью насыщенного изумрудного оттенка и платью-поло. А с джемпером из тонкого кашемира и легинсами вы легко сможете повторить образ фанатов конного спорта — достаточно дополнить лук трендовыми жокейскими сапогами.

Коллекция доступна на monncashmere.com. Порядок цен — 12 980 рублей за джемпер, 15 980 рублей за юбку, 38 980 рублей за кардиган-пальто.

Basis

В череде брендов универсальной базовой одежды пополнение. В стартовую коллекцию бренда Basis вошли брюки свободного кроя, брюки карго, пиджаки из шерсти, рубашки из плотного хлопка, платья из шелковистой вискозы, свитшоты с необработанным краем, а также футболки и майки в рубчик. Дизайнеры отдают предпочтение натуральным тканям, а производство в Москве позволяет уделять особое внимание качеству изделий.

Познакомиться с новой маркой получится на basis-moscow.ru. Порядок цен — 2500 рублей за майку в рубчик, 7500 рублей за рубашку, 10 600 рублей за брюки со складками.

Avgvst

Ювелирный бренд Avgvst выпустил журнал «Августник». Контрибьюторами первого номера стали Дмитрий Муратов, Алена Долецкая, Владимир Раевский, Антон Уткин, Катя Павлова («Обе две»), Таисия Абих, Протей Темен и многие другие. Журнал планируется выпускать ежегодно. Тема дебютного выпуска — одиссея во всех смыслах: как странствие поневоле, как путь с препятствиями, как гомеровский эпос. В нем Avgvst вместе с приглашенными авторами, фотографами и художниками следует хронологии странствий Одиссея и ищет параллели с настоящим моментом.

Журнал можно купить в магазинах Avgvst, на сайте jewelry-in-august.com и в книжном магазине «Подписные издания». Cтоимость 2860 рублей.