Локальные марки давно научились создавать качественную и, главное, действительно теплую верхнюю одежду. «Афиша Daily» собрала российские магазины, чья специализация — куртки на натуральном пуху или технологичном утеплителе.

Kakvata

Kakvata был запущен в 2017 году. Бренд специализируется на ярких оверсайз-пуховиках, которые отшиваются и набиваются вручную на мини-фабрике в Москве. Каждый сезон Kakvata выходит с лимитированной коллекцией: в новом дропе можно найти, к примеру, длинный пуховик «Оранж» с серебристой подкладкой и наполнением из пуха и пера. Все модели унисекс. Диапазон цен — от 10 300 рублей за стеганый жилет до 29 980 рублей за тот самый оранжевый пуховик.

Температурный режим до –30 градусов

Купить

Novaya

Novaya — бренд женской и мужской одежды, основанный осенью 2011 года в Санкт-Петербурге. При создании коллекций за основу берутся образцы спецодежды, а также спортивной и профессиональной экипировки. Марка делает особый упор на зимнюю капсулу, выпуская каждый год широкий модельный ряд пуховиков. В этот раз бренд представил объемные пуховики-коконы, куртки с утяжками на талии, модульные косухи и длинные стеганые пальто. Диапазон цен — от 4800 рублей за лайнер до 31 700 рублей за пальто.

Температурный режим до –25 градусов

Купить

Buttermilk Garments

Buttermilk Garments — марка городской верхней одежды, созданная в 2011 году Диной Лубенцовой, выпускницей Британской высшей школы дизайна. Создательница бренда рассказывает, что часто видела, как девушки в поисках красивой парки идут в мужские отделы и приобретают там куртки самого маленького размера. Но, по ее мнению, они не совсем подходят женской фигуре. Так появилась идея Butermilk Garments — универсальной, практичной и актуальной одежды с функциональными деталями для девушек. Диапазон цен — от 11 900 рублей за куртку до 14 900 рублей за пальто.

Температурный режим до –25 градусов

Купить

Krakatau

Бренд Krakatau родился в Санкт-Петербурге в 1999 году и делает мужскую и женскую одежду под лозунгом «antagonist survival kit». Городская экипировка марки защищает от дождя и холода, адаптируется под переменчивую погоду и оснащена функциональными деталями. Коллекция осень-зима 2021/2022 Cryogen вдохновлена криогеникой — разделом физики, изучающим поведение материалов при низких температурах. Разрабатывая эту коллекцию, Krakatau использовали теплопроводные свойства карбона, инфракрасное излучение кофейной шелухи и изолирующую способность переработанных пластиковых бутылок. Диапазон цен — от 8990 рублей за стеганый жилет до 27 990 рублей за длинный пуховик.

Температурный режим до –30 градусов

Купить

Grunge John Orchestra. Explosion

Grunge John Orchestra. Explosion появился в 2009 году в Москве. Особую популярность бренду принесли устойчивые к любой непогоде технологичные парки, со временем ставшие визитной карточкой бренда. При создании моделей дизайнеры используют уникальные цветовые решения, получаемые с помощью сложных процессов крашения. GJO.E выпускает женскую и мужскую одежду. Диапазон цен — от 25 500 рублей за двусторонний пуховик до 76 000 рублей за парку.

Температурный режим до –30 градусов

Купить

Akhmadullina Dreams

Akhmadullina Dreams — вторая линия дизайнера Алены Ахмадуллиной в среднем ценовом сегменте. Бренд адаптирует ключевые силуэты и приемы первой линии, сохраняя одну из самых узнаваемых частей ДНК — уникальные принты. Они создаются индивидуально для каждой коллекции: изначально вручную, а затем уже в цифровом виде наносятся на ткань. Рисунки расположились даже на коллекции верхней одежды: тут есть пуховик с белыми медведями и пальто в красную крапинку. Диапазон цен — от 7990 рублей за длинный стеганый жилет до 32 990 рублей за пальто-пуховик.

Температурный режим до –20 градусов

Купить

Fable Store

Московский бренд одежды и аксессуаров с 2020 года создает на собственном производстве минималистичные вещи с простыми формами в спокойной расцветке. У Fable есть короткие объемные пуховики с горизонтальной стежкой в молочном, сером, черном и мятном цветах. Правда, в этом году марка представила яркую капсулу Fable Of Colors, куда вошли те же модели курток, но в сочных оттенках с брендингом по всему изделию. Базовый пуховик стоит 15 000 рублей, яркий — 17 500 рублей.

Температурный режим до –20 градусов

Купить

Damgarder

Damgarder позиционирует себя как мультибрендовый магазин, но на платформе можно найти куртки собственного производства марки. Здесь представлены все возможные модели пуховиков: короткие, средние и длинные, со стежкой и без, приглушенных оттенков и яркие, с капюшоном и воротником-стойкой, на меху и без. Диапазон цен — от 6500 рублей за укороченный пуховик до 16 900 рублей за длинный пуховик с натуральным мехом.

Температурный режим до –30 градусов

Купить

Arctic Explorer

Arctic Explorer создает всепогодную верхнюю одежду. Бренд запустила журналистка Ксения Чилингарова, чей отец Артур Чилингаров — Герой России, известный полярник и любитель экспедиций в Арктику. Премиальные материалы, наполнитель из натурального гусиного пуха, досконально продуманные детали, безукоризненные швы, крой и широкая цветовая палитра — все это про парки, куртки, пуховики, костюмы и жилеты Arctic Explorer. Диапазон цен — от 45 000 рублей за городскую пуховую куртку до 69 900 рублей за арктическую парку.

Температурный режим до –35 градусов

Купить