Что покупать в российских магазинах прямо сейчас? 9 релизов: боди, ватники и свечи

Santi Atelier

Молодой бренд Santi Atelier сделал ход конем и показал в осенней коллекции не вездесущий вязаный трикотаж, верхнюю одежду и экокожу, а женственные боди. В линии представлено сразу несколько моделей. Боди Hailey с длинным рукавом напоминает танцевальную одежду, боди Kim без рукавов станет альтернативой майке-алкоголичке, а боди Kenny отличается особым силуэтом — американской проймой и высоким воротником. Все выполнено из 100%-ного бифлекса — комфортного тянущегося материала.

Боди представлены на Santistore.ru. Порядок цен: от 4500 до 5000 рублей в зависимости от модели.

My812

Российский бренд традиционно представляет романтичный и немного меланхоличный взгляд на осенний гардероб. Наши любимые айтемы тут — шерстяное платье миди на запахе, нарядная шелковая блуза с воланами, кардиган из фактурного хлопка, шарф молочного цвета и двубортное пальто пыльно-бирюзового цвета.

Ищите новинки на сайте и в студиях My812. Диапазон цен: от 8900 рублей за топ из полупрозрачного трикотажа до 62 000 рублей за пальто на запах.

I Am Studio

У российской марки пополнение в линии Timeless, куда входят ключевые модели I Am Studio, проверенные временем. В коллекции представлены тренчкоты, пальто, однобортные и двубортные жакеты, которые можно сочетать с юбками, брюками со стрелками или палаццо, платье-жакет и футляр, а также трикотаж. Палитра капсулы основана на лаконичных и сдержанных оттенках: черном, молочном, сером, бежевом и вишневом.

Коллекция доступна на сайте и в фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и СНГ. Диапазон цен: от 5600 рублей за вязаный кроп-топ до 38 900 рублей за пальто-халат из ворсовой шерсти.

Vertigo

Ювелирная лаборатория обновила свою помолвочную линейку. Коллекция для молодоженов, в которой изначально были только кольца для помолвки и кольца-обещания с крупными центральными топазами, аметистами и цитринами, а также кольца-дорожки с бриллиантами, дополнилась такими же структурными подвесками, серьгами-пусетами и серьгами-хупами. В линии используются такие материалы, как розовое, белое, лимонное золото, аметист, цитрин, топаз, гранат и бриллианты.

Часть коллекции уже представлена в интернет-магазине. Порядок цен: кольца — от 130 000 рублей, подвеска — 150 000 рублей, серьги — от 215 000 рублей.

Vatnique x Nuself

Петербургский бренд курток выпустил капсулу специально для новой мультибрендовой платформы. В коллекцию вошли ватники из плотного водоотталкивающего хлопка и твида в узнаваемых оттенках палитры Nuself. На базовых моделях кнопки оформлены знаковым цветком магазина.

Коллаборация Vatnique x Nuself представлена эксклюзивно в приложении и на сайте Nuself. Порядок цен: 35 000 рублей за куртку из плотного хлопка и 65 000 рублей за куртку из твида.

Avgvst

Новая коллекция ювелирного бренда — про решительную ромашку без лепестка. Изначальная идея украшений была в том, что не обязательно нравиться всем, нужно просто делать свое дело. Упрямый цветок, который пробьется там, где пробиться трудно. Правда, за последние дни эта коллекция оказалась про другое — теперь у каждого есть оторванный лепесток, и надо как‑то держаться. Флагман капсулы — кольцо-спинер с ромашкой, которую можно крутить, когда надо успокоиться. Также тут представлены тринкеты с ромашкой без лепестка, браслет, цепочка, хупы-шнуры.

Сейчас на сайте доступен предпросмотр коллекции. Часть украшений уже в магазинах Avgvst, другие можно предзаказать или подписаться на поступление. Диапазон цен: от 1200 рублей за браслет из парашютного шнура до 250 000 рублей за пусеты из белого золота с бриллиантами.

«Как солнце»

«Как солнце» — новый концептуальный бренд свечей, сотрудничающий с художниками. Первая коллекция марки разработана в коллаборации с Марго Трушиной. Художница обратилась к трем небесным телам — Солнцу, Земле и Луне, — создав три неповторимые свечи, которые в определенной степени задействуют все органы чувств и раскрывают, как пахнет Солнце, какого цвета Луна и как звучит Земля.

Лимитированная коллекция свечей доступна на Kaksolntse.com, а также в офлайн-пространствах и нескольких онлайн-магазинах. Порядок цен: от 8500 до 12 500 рублей в зависимости от размера.

Only Me x Arny Praht

Бренд искусственных шуб объединился с производителем аксессуаров, чтобы создать сумки с плюшевой фактурой экомеха. Модели представлены в двух размерах и трех цветах: черном, капучино и туман.

Сумки доступны на сайтах обоих брендов. Маленькая обойдется в 6900 рублей, а большая — в 8900.

Inspire

В новом сезоне российская марка решила провести ребрендинг. Одним из результатов обновления стал атмосферный осенний лукбук, снятый на пленку. В нем можно познакомиться с текущей коллекцией Inspire: здесь и пальто до пола в нескольких цветах, и стеганая жилетка, и брюки из костюмной ткани, и вязаный трикотаж в различных исполнениях — от свитеров с высоким горлом до объемных шарфов.