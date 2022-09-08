Airbrush
Маникюр, который делают с помощью специального распылителя, — не новое изобретение. Раньше эйрбраш-технику использовали для поднадоевшего эффекта омбре. Сейчас же в тренде новый прием — aura nails, ногти с яркими вкраплениями света, похожими на «фотографии» ауры.
Если вы не разделяете эзотерическое настроение, попробуйте инвертированный маникюр: на темную основу распылите светлый (или даже белый) оттенок.
Игры со светом
Спецэффекты все еще в тренде. Покрывайте ногти светоотражающими блестками, дуохромными и голографическими текcтурами или магнитными лаками, чтобы маникюр напоминал кошачий глаз.
Для особенного, магического эффекта нестандартное покрытие прячут под щедрый слой прозрачного топа. Так маникюр становится еще объемнее.
Металлический френч
Современных вариаций непошлого французского маникюра великое множество. На эту осень выбирайте металлический френч. Здесь, как и с украшениями, бояться сочетания золота и серебра не стоит, а лучше всего, чтобы кончики специально контрастировали с ногтем.
Объемные детали
Фантастические формы на ногтях — это не всегда пугающий нейл-арт нулевых. В современном мире на смену акриловым цветочкам приходят сложные формы, больше напоминающие диджитал-искусство. Это могут быть геометрические фигуры, минималистичные капли или тонкая выступающая обводка по форме ногтя.
Барбикор
Придется смириться: розовый цвет не отпустит нас как минимум до зимы. Выбирайте самые кукольные оттенки и максимально детские узоры, не брезгуйте стразами и наклейками. Кстати, если вы перенесете все эти приемы на ногти естественной длины, то барбикор будет выглядеть менее эпатажно.
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