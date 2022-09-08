Airbrush

© Nail.Sucre, Nailsinurcoffin, Nycnailroom/Instagram*

Маникюр, который делают с помощью специального распылителя, — не новое изобретение. Раньше эйрбраш-технику использовали для поднадоевшего эффекта омбре. Сейчас же в тренде новый прием — aura nails, ногти с яркими вкраплениями света, похожими на «фотографии» ауры.

Если вы не разделяете эзотерическое настроение, попробуйте инвертированный маникюр: на темную основу распылите светлый (или даже белый) оттенок.

Игры со светом

© Ysn_Nails, Photon_Y, Nailpom_Nico/Instagram*

Спецэффекты все еще в тренде. Покрывайте ногти светоотражающими блестками, дуохромными и голографическими текcтурами или магнитными лаками, чтобы маникюр напоминал кошачий глаз.

Для особенного, магического эффекта нестандартное покрытие прячут под щедрый слой прозрачного топа. Так маникюр становится еще объемнее.

Металлический френч

© Ysn_nails, Betina_Goldstein, Nailedbytav/Instagram*

Современных вариаций непошлого французского маникюра великое множество. На эту осень выбирайте металлический френч. Здесь, как и с украшениями, бояться сочетания золота и серебра не стоит, а лучше всего, чтобы кончики специально контрастировали с ногтем.

Объемные детали

© Betina_Goldstein, Nailsinurcoffin, Nycnailroom/Instagram*

Фантастические формы на ногтях — это не всегда пугающий нейл-арт нулевых. В современном мире на смену акриловым цветочкам приходят сложные формы, больше напоминающие диджитал-искусство. Это могут быть геометрические фигуры, минималистичные капли или тонкая выступающая обводка по форме ногтя.

Барбикор

© Ysn_Nails, Biddietokyo/Instagram*

Придется смириться: розовый цвет не отпустит нас как минимум до зимы. Выбирайте самые кукольные оттенки и максимально детские узоры, не брезгуйте стразами и наклейками. Кстати, если вы перенесете все эти приемы на ногти естественной длины, то барбикор будет выглядеть менее эпатажно.