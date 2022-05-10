Классический французский маникюр с белыми кончиками ногтей вернулся в тренды вместе со всеобщим помешательством на нулевых. Если вы не готовы к полноценному погружению в ностальгию, показываем, как осовременить этот прием.

Инверсия

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Самый простой способ сделать французский маникюр актуальным — заменить белый оттенок на другой, например, черный. Чтобы не перегружать образ, основное покрытие лучше оставить прозрачным.

Золото

© nails_of_la/Instagram*

Попробуйте не только классический лак золотого цвета, но и поталь (тонкие листы металла). Ее можно приклеить к ногтю на прозрачную базу, причем необязательно равномерно. Напротив, случайные грани создадут эффект, будто вы опустили кончики ногтей в жидкое золото.

Сверхтонкий край

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Лучший способ адаптировать французский маникюр под небольшую длину. Особенно удачно этот прием смотрится на ногтях с формой мягкий квадрат. Поэкспериментируйте с сочетаниями цветов, например, попробуйте яркие, почти неоновые кончики с молочной основой.

Французский и лунный

© harrietwestmoreland/Instagram*

Тонкий мазок яркого цвета можно продублировать и у кутикулы — получится совмещение французского маникюра и лунного. Если основной цвет вы выбираете насыщенный, то попробуйте изменить технику нанесения лака: сперва покрыть ноготь акцентным цветом, а после, используя трафаретные наклейки, заполнить центр пластины.

С рисунками

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Если длина ваших ногтей позволяет, используйте кончик как полноценное поле для арта. Оставим нежные цветочки в нулевых, лучше поэкспериментируйте с геометрией и анималистичными мотивами.

© pop_polished/Instagram*

Для того чтобы сделать французский маникюр менее навязчивым, не выделяйте кончик акцентным цветом, а просто ограничьте пространство для узоров. Тогда тренд все еще будет считываться, но станет смотреться интереснее и современнее.