Классический французский маникюр с белыми кончиками ногтей вернулся в тренды вместе со всеобщим помешательством на нулевых. Если вы не готовы к полноценному погружению в ностальгию, показываем, как осовременить этот прием.
Инверсия
Самый простой способ сделать французский маникюр актуальным — заменить белый оттенок на другой, например, черный. Чтобы не перегружать образ, основное покрытие лучше оставить прозрачным.
Золото
Попробуйте не только классический лак золотого цвета, но и поталь (тонкие листы металла). Ее можно приклеить к ногтю на прозрачную базу, причем необязательно равномерно. Напротив, случайные грани создадут эффект, будто вы опустили кончики ногтей в жидкое золото.
Сверхтонкий край
Лучший способ адаптировать французский маникюр под небольшую длину. Особенно удачно этот прием смотрится на ногтях с формой мягкий квадрат. Поэкспериментируйте с сочетаниями цветов, например, попробуйте яркие, почти неоновые кончики с молочной основой.
Французский и лунный
Тонкий мазок яркого цвета можно продублировать и у кутикулы — получится совмещение французского маникюра и лунного. Если основной цвет вы выбираете насыщенный, то попробуйте изменить технику нанесения лака: сперва покрыть ноготь акцентным цветом, а после, используя трафаретные наклейки, заполнить центр пластины.
С рисунками
Если длина ваших ногтей позволяет, используйте кончик как полноценное поле для арта. Оставим нежные цветочки в нулевых, лучше поэкспериментируйте с геометрией и анималистичными мотивами.
Для того чтобы сделать французский маникюр менее навязчивым, не выделяйте кончик акцентным цветом, а просто ограничьте пространство для узоров. Тогда тренд все еще будет считываться, но станет смотреться интереснее и современнее.
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