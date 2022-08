Личные стилисты востребованы в новой реальности? Узнали у них самих, а также их клиентов

«Стало меньше шопинга ради развлечения»: опыт персональных стилистов

Что происходит в школах для стилистов? «Ученики стали более серьезно подходить к выбору курса»

А что говорят клиенты? «Я не готов отказаться от услуг стилиста»

От закрытия известных марок не страдаю, так как всегда предпочитала более узкий сегмент в одежде. Правда, в грядущем сезоне будет не хватать изделий из кашемира из Uniqlo по адекватной цене . Еще любила & Other Stories — трендовые вещи с хорошими качеством и ценой.

Я очень люблю наши бренды. 12 Storeez, 2Mood, Mellow, Select Studio, Eve & Esther, I Am Studio, ZNWR, Born to Be, Present & Simple, Imakebags, Fetiche. Конечно, они не заменят масс-маркет. Эти бренды делают качественные актуальные вещи в меньшем количестве, но уже по более высокой цене: там не найдешь майки по 300 рублей как в Pull & Bear или H&M.