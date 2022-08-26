Личные стилисты востребованы в новой реальности? Узнали у них самих, а также их клиентов

Работники творческой сферы, среди которых персональные стилисты, — одни из самых уязвимых в любой кризис. Это доказывает, к примеру, опыт пандемии, когда все оказались заперты дома и не нуждались в услугах по разбору гардероба или шопингу. Вот, что происходит в личном стайлинге прямо сейчас.

Последние несколько лет профессия персонального стилиста проживала свои лучшие времена. Во всяком случае, такое ощущение складывалось после просмотра соцсетей: вот открылась новая школа стайлинга; вот начинающий специалист рассказывает, как решился сменить скучную офисную должность на творческую деятельность; а вот довольный клиент делится свежими образами, собранными профессионалом. При этом не все могли позволить себе работу с личным стилистом — в первую очередь, из‑за материальной составляющей. А некоторые вообще не понимали, зачем нужен помощник, когда можно одеться самостоятельно.

Февральские события больше всего повлияли на творческие профессии: в кризис потребитель в первую очередь отказывается от тех услуг, которые можно назвать блажью. Действительно, персональные стилисты испытывают сейчас трудности в работе? А есть ли спрос на образовательные курсы по стайлингу? И готовы ли постоянные клиенты отказаться от услуг профессионала? Узнали у всех действующих лиц этой цепочки.

«Стало меньше шопинга ради развлечения»: опыт персональных стилистов

Екатерина Деева Персональный стилист, styleengineering.ru

Мои стандартные услуги — ревизия гардероба, шопинг-сопровождение, подготовка к мероприятиям и стилизация съемок. Придумывать новые направления не пришлось, да и в целом почти ничего не поменялось. Конечно, иногда возникают запросы, стоимость и алгоритм работы над которыми приходится выдумывать на ходу. Например, сейчас моя клиентка уехала в командировку в Казахстан и попросила собрать капсулу из ушедших брендов — я делала это онлайн. Также у меня немного вырос прайс на шопинг, но только для новых клиентов.

Глобально запрос от клиентов чуть изменился в сторону качества, выверенности и построения личного стиля. Шопинга ради шопинга и разбора гардероба для развлечения стало меньше . Клиентам, безусловно, стало сложнее ориентироваться на рынке, искать нужное, считывать тренды прямо в магазине. Но в первый месяц после ухода компаний люди удивлялись, что в торговых центрах, на самом деле, не пусто и практически любой запрос можно закрыть.

Из того, что все-таки изменилось в моей работе: стала бережнее относиться к уже имеющимся в гардеробе клиента вещам — хотя я и раньше не была сторонником больших зачисток. Увеличилось время подготовки шопингов, усложнилась логистика, изменились бюджеты.

Сейчас за ту же сумму клиент может позволить себе меньше вещей.

Что касается ухода брендов: я работаю в среднем сегменте, поэтому по условным H&M и Zara тоскую только, когда готовлю персональную съемку. Также не хватает недорогой актуальной обуви. А так всему можно найти замену. И мне нравится, что клиенты сейчас как никогда понимают, что стилист — это не блажь, а возможность правильно распределить, сэкономить, найти, а результат получить лучше.

Несмотря на мой оптимизм, сейчас нет далекоидущих планов — только короткое планирование. Отрабатываю летний сезон и понемногу формирую запись на осень. Мне хочется, чтобы у всех моих коллег была работа, но, думаю, многим сейчас пришлось менять форматы, заходить в смежные сферы или отказываться от идеи зарабатывать стайлингом . Думаю, будущее за теми, кто умеет адаптироваться и настроен оптимистично.

Ирина Богуш Обучающий стилист и fashion-маркетолог, @irinabogush_pro

Я продолжаю работать как персональный стилист с полным спектром «классических» услуг в онлайне и офлайне: разбор гардероба, шопинг-сопровождение, консультации, составление капсул и образов для особых случаев и т. д. Кстати, особым спросом сейчас пользуется создание персонального файла с примерами для самостоятельного шопинга . А вот ревизий гардероба совсем мало.

Цены я не меняла, новые услуги не стала запускать, но временно приостановила все свои инфопродукты . Во-первых, чувствую усталость аудитории; а во-вторых, фокус внимания сильно сместился: сейчас если и хочется говорить о стилистике, то совсем о других аспектах и под другим углом. Но главные изменения коснулись, пожалуй, соцсетей. Был период, когда не было желания писать и тем более создавать визуал. Все казалось мелким и неуместным. Сейчас веду страницы в фоновом режиме, и этого мне пока что хватает.

У клиентов изменились мотивы шопинга: рациональные значительно перевешивают эмоциональные. Так же и в работе со стилистом: к нам скорее обратятся из необходимости, чем ради развлечения. Запросы поменялись: если раньше было больше тех, кто обращался за созданием персонального стиля, то сейчас на первый план снова вышел функциональный гардероб. Немного необычный, хотя и довольно логичный запрос в текущей ситуации — это «ресурсный» гардероб: те вещи, которые дают внешнюю опору для внутреннего состояния .

Ну и, конечно же, есть клиенты, которые с уходом брендов с российского рынка немного потерялись и не понимают, где покупать одежду. Но для меня в этом плане мало что изменилось, потому что я уже лет пять работаю преимущественно с локальными марками. По соотношению «цена — качество» и с точки зрения дизайна они всегда были мне интереснее, чем многие известные бренды в разных ценовых сегментах.

Я думаю, что число персональных стилистов в России значительно сократится. Хотелось бы сказать что‑то воодушевляющее, но в непростые времена в первую очередь сокращают расходы на дополнительные услуги.

Поэтому преимущество будет у тех, кто гибко реагирует на меняющиеся условия и запросы аудитории и предлагает релевантные решения.

Что происходит в школах для стилистов? «Ученики стали более серьезно подходить к выбору курса»

Personal Styling Школа, лекторий и бюро. Основатель — персональный стилист Татьяна Никейцева

Спрос на обучение по-прежнему есть. К примеру, прямо сейчас у нас идет большой онлайн-курс по персональному стайлингу, на котором учатся люди из самых разных стран и городов — от Бостона и Гуанчжоу до Краснодара и Якутска. Сейчас студенты более серьезно относятся к выбору курсов и их стоимости , а также ответственно подходят к обучению — это видно по количеству домашних работ.

Февральские события серьезно выбили нас из колеи и повергли в молчаливое оцепенение на какое‑то время. Но мы приняли решение вернуться к своим принципам и стали поддерживать специалистов сферы: даже записали бесплатный вебинар про антикризисные меры, который посмотрели более 400 человек. После начали проводить короткие живые лекции на разные профессиональные темы, приглашали людей в наше пространство. Это помогало хоть на время восстановить равновесие и получить обоюдную поддержку в кругу коллег. Многие из тех, кто к нам приходил, говорили именно об этом.

Все наши ученики хотят занять свое место в нише персонального стайлинга. А кто‑то думает для начала просто разобраться, его ли это история. Многие боятся не реализоваться из‑за отсутствия связей, медийности, активности в социальных сетях. Но на обучении мы доносим до людей, что профессиональные компетенции и навыки часто не имеют ничего общего с большим количеством подписчиков в социальных сетях или статусом инфлюэнсера.

Сейчас мы с командой работаем над курсом для всех, кто любит моду и стайлинг, а не только для будущих профессиональных стилистов. И планируем дальше развивать наш проект в России. Убеждены, что будущее у профессии стилиста есть. Своей ежедневной деятельностью мы это доказываем, не только обучая, но и практикуя самостоятельно, поддерживая локальные марки и их инициативы, создавая условия для практики наших выпускников. Очевидно, что запрос на эти знания не искусственный .

Fashion Factory Школа модного бизнеса, проводит курсы для персональных стилистов. Руководитель образовательных программ — Татьяна Дьяконова

У нас давно существует курс «Профессия стилист», где мы обучаем работе с частными клиентами. Анализ гардероба, шопинг, рекомендации по стилю. Мы позиционируем курс именно так, и к нам приходят с таким запросом. Возможно, осенью будет открыт набор на новую программу по стилизации съемок. Мы видим, что запрос на «модные» профессии не упал . Напротив, в июне мы запустили новый курс для контент-креаторов, и интерес к нему был очень высокий.

После февральских событий мы ничего не меняли в программе текущего курса. И запросы учеников не поменялись: все так же хотят больше практики и очень просят очное обучение. Поэтому мы добавляем очные встречи и выезды. Слушателей курса можно разделить на две категории. Первые хотят стать персональным стилистом — сменить скучную офисную работу на творческую, трудиться в свободном графике. Причем кто‑то готов радикально сменить сферу деятельности, а кто‑то рассматривает эту профессию как дополнительный доход. Вторая категория — те, кто ищет свой стиль или хочет помогать близким с образами.

Некоторые выбирают профессию стилиста потому, что она не привязана к определенной стране и городу.

Запрос на обучение стабильный, поэтому мы планируем развиваться, запускать новые курсы, поддерживать рост индустрии, объединять комьюнити. Как говорила основательница школы Людмила Норсоян — «Работаем!». Сфера услуг в России и СНГ за последние 10–20 лет сделала большой рывок вперед. Ходить к стилисту или психотерапевту сейчас не то что не удивительно, а более чем нормально . Я бы сказала, что работа со стилистом позволяет тратить меньше денег и более разумно подходить к формированию гардероба. Мне кажется, это будет востребовано.



А что говорят клиенты? «Я не готов отказаться от услуг стилиста»

Олеся Кульпина Специалист по клиническим исследованиям, пользуется услугами стилиста

Я работаю со своим стилистом уже второй год. Сейчас мы приводим мой гардероб к минимализму — чтобы было мало вещей, но качественных и по максимуму сочетаемых между собой. Плюс не хочется тратить время на поиски и думать, подойдет ли мне вещь или нет. Со стилистом я всегда уверена, что буду носить все свои покупки и что они актуальны.

В теории я могла бы отказаться от услуг профессионала, так как у меня уже наработана база вещей на все сезоны. Но стилисты сейчас предлагают продукты разных ценовых категорий, например шопинг-лист с активными ссылками на вещи. Думаю, на такой сервис средства можно найти всегда.

От закрытия известных марок не страдаю, так как всегда предпочитала более узкий сегмент в одежде. Правда, в грядущем сезоне будет не хватать изделий из кашемира из Uniqlo по адекватной цене . Еще любила & Other Stories — трендовые вещи с хорошими качеством и ценой.

Я очень люблю наши бренды. 12 Storeez, 2Mood, Mellow, Select Studio, Eve & Esther, I Am Studio, ZNWR, Born to Be, Present & Simple, Imakebags, Fetiche. Конечно, они не заменят масс-маркет. Эти бренды делают качественные актуальные вещи в меньшем количестве, но уже по более высокой цене: там не найдешь майки по 300 рублей как в Pull & Bear или H&M.

Денис Кузьмин Руководитель биомедицинского направления Московского физико-технического института, пользуется услугами стилиста

Мои визиты к стилисту можно разделить на плановые и спонтанные. К первым относится подготовка гардероба к грядущему сезону. Ко вторым — рекомендации по запросу. К примеру, я увлекся вейком: гоняю на волне, учу ребят, приобщился к субкультуре. Тогда я, условно, спрашиваю у стилиста: «В чем принятно гонять у серферов?» И мне дают список рекомендаций. Еще пример: я иду на какую‑то лекцию или получать премию и понимаю, что мне нужен классный лук. Если в моем гардеробе нет подходящего образа, прошу стилиста собрать его с нуля или докупить необходимые вещи к имеющимся.

Сейчас продолжаю работать с профессионалом. К двум запросам выше добавился еще один — покупка вещей из‑за границы (обычно этим занимаются персональные шоперы, чьи функции иногда выполняют как раз стилисты. — Прим. ред.). Раньше пользовался Farfetch, Mr. Porter, Yoox, а сейчас обращаюсь за доставкой определенных вещей к стилисту.

Я не хочу фантазировать на тему того, придется ли отказаться от стилиста, если мой бюджет сократится. Наоборот, надеюсь, что доход будет только увеличиваться. Пока что со своим стилистом я нахожусь в комфортной для меня ценовой категории и очень часто получаю какие‑то его услуги бесплатно или согласно другим договоренностям. Отказаться совсем от помощи стилиста я не готов. В том числе по той причине, что для меня важно выглядеть хорошо, я от этого себя хорошо чувствую и могу заработать гораздо больше . Плюс я за профессионализм, за разделение труда. Пусть стилист выполняет свою работу: смотрит, напитывается, находит новые бренды, составляет луки, учитывает сумму покупок. Это огромная работа, я к ней отношусь с уважением и готов за нее платить . Я делаю мир более образованным, мой стилист делает мир более красивым. Мне платят за образование, я плачу за стиль.

Я слежу за локальными марками. Мужская коллекция 12 Storeez все лучше и лучше. Rogov нормальные штучки делает. К отдельным маркам есть вопросы.

Я купил спортивный костюм Planta Rosa за 40 тысяч рублей, а там была дырка в кармане. Вернули ребятам. Возможно, они ее зашили, а может, нет.

Из обуви нравятся тапки Homies. А так сейчас самая большая проблема — с футболками, костюмами и другой деловой одеждой.

Смогут ли локальные бренды заменить зарубежные? Да, мне кажется, смогут, особенно в отдельных сегментах. При этом вряд ли мы сможем заменить тяжелый люкс — сумки Louis Vuitton или, например, Hermès. Эти модные дома десятилетиями работали над собственными брендами. Сейчас с одеждой типичная российская история: у нас круто получаются какие‑то отдельные вещи, но базовые, банальные предметы мы по-прежнему не умеем делать .

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