Зарубежные бренды от массмаркета до люкса один за другим приостанавливают работу на российском рынке. «Афиша Daily» пришла в крупный московский ТЦ и поговорила с его посетителями о закрытии привычных магазинов, повышении цен и закупках впрок.

Дисклеймер: «Афиша Daily» по возможности сохранила формулировки героев.



Маруся и Дима Маруся учится в 10-м классе, хочет заниматься музыкой; Дима учится в лицее, планирует поступать на психфак МГУ

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Маруся: Приехала пораньше, перед курсами, решили посмотреть Диме подарок на день рождения. Он у него был вчера, и мы хотели глянуть что‑нибудь на подаренные деньги. Дима: Примерно такая же история. Время скоротать, походить по магазинам, посмотреть, что закрылось, что нет, что есть, сколько стоит. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Маруся: Мне стыдно… Но… В ЦУМе. Если из торговых центров, то здесь есть StreetBeat и еще один классный магазин, не помню его название. Там прикольные дизайнеры, не знаю, русские или нет. Из уже закрытых массмаркетов — «Эйчик» (H&M. — Прим. ред.), Zara, по стандарту. И очень много классных дизайнеров сейчас из русского стритвира, у них заказываю часто через инстаграм. Дима: Мне немного говорить: «Эйчик», Uniqlo, Cropp. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Маруся: Я думаю, что, во-первых, все временно. А во-вторых, массмаркету легко найти замену в русских шоурумах, потому что много интересной одежды за такую же цену у нас сейчас есть. А вот с крупными брендами косметики обидно. В любом случае, мы что‑нибудь придумаем. Дима: Я считаю так же, как Маруся, но у меня есть ощущение, что это не временно, а лет на 20, то есть навсегда… Мы уже будем дедами. Будете покупать сейчас одежду впрок? Маруся: Сейчас уже почти все позакрывалось, но очень хотелось бы попасть хотя бы в Nike, потому у меня это самое расходное. Я почти каждый месяц меняю «Форсы» (кроссовки Nike Air Force. — Прим. ред.), почти из них не вылезаю. Дима: Была бы возможность… На те деньги, что сейчас есть, я стараюсь закупиться по максимуму. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Маруся: Русский стритвир никуда не денется и не закроется. Очень много прикольных магазинов в инстаграме — я такое люблю, но это не для всех. А замена массмаркету — те же самые шоурумы, русские дизайнеры. Думаю, что пока так. Дима: В Cropp. Буду ходить как офник (молодой человек, который всегда ищет повод для драки, обычно околофутбольный фанат. — Прим. ред.). Ну все же не «Смешные цены» и «Фикспрайс». Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Маруся: Пока я вижу, что косметика дорожает на тысячи две-три, притом что стоила десять … Особо не вижу сильного подорожания. А вот с техникой придется подождать, потому что нереальные цены. Опять же, мне кажется, что все временно , поэтому стоит переждать с глобальными покупками. Дима: Это пять звездочек. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Маруся: Пойду, конечно. Мне вообще все равно. Все-таки главное — товар, а не политика бренда. Дима: По факту я тоже так считаю.

Сезим Менеджер по маркетплейсам

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Пришла на закрытый показ фильма. Если честно, не знаю названия, у меня есть только сюжет, но это какой‑то российский фильм. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Так как ранее я работала полтора года в Zara, то в основном одеваюсь там либо же в каких‑нибудь магазинах Inditex (компания, куда входят бренды Zara, Bershka, Stradivarius и другие — Прим. ред.). И в Uniqlo тоже часто. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Я не очень понимаю всю эту политику. И, конечно, обидно и жалко, но, с другой стороны, меня это сильно не затронуло. Ну закрылись и закрылись, в какой‑то момент все равно снова откроются. Будете покупать сейчас одежду впрок? Сейчас — нет, мне хватает одежды. Я вообще очень любила до этого тратиться на вещи, поэтому думаю, что это знак правильно использовать все свои вещи, которые сейчас есть . Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Скорее всего, в Uniqlo, так как он открыт. А, он закрывается? Тогда я не знаю даже… Наверное, на каких‑нибудь маркетплейсах буду смотреть что‑то, потому что для меня не очень важен бренд , в основном беру какие‑то бюджетные вещи. Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Это нормально. У меня на работе тоже произошло повышение цен, и в основном это даже 60% . Поэтому для меня это нормально. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Да, пойду.

Маринэ Осталась без работы после закрытия Stradivarius

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Пришла в Uniqlo. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Обычно покупала в массмаркете — Zara и Stradivarius. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Для меня закрытия — не очень хорошо, учитывая, что я работала в магазине . Будете покупать сейчас одежду впрок? Нет, зачем. Есть же много чего еще [в оставшихся магазинах]. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Буду покупать в интернете. Есть множество сайтов, есть русские бренды. Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Не знаю, страшно . Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Пойду, это же не вина компании. Это как‑то странно — обижаться на магазин .

Никита Модель и фотограф

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Завтра съемка, хотел зайти и купить вещи для нее. Обычно покупал в массмаркетах, сегодня пойду искать что‑то новое. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Заказываю с азиатского рынка: Taobao, «Алик» (Aliexpress — Прим. ред.) иногда. Asos, может быть, либо магазины типа Brandshop; если речь о кроссовках — Superstar, что‑то такое. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? На меня [закрытие] повлияло очень сильно, потому что стало тяжелее находить доступную одежду по хорошим ценам. Соответственно, в оставшихся магазинах поднялся ценник, приходится искать что‑то в интернете. Но мне кажется, что это классно для РФ, для ребят, которые поддерживают российские бренды, потому что есть возможность открывать для себя что‑то новое из местных марок и продвигать их. Правда, непонятно, откуда доставать все составляющие для производимых вещей. Как сильно может пострадать индустрия и будет ли все это доступно по ценникам. Тут два вывода: с одной стороны, не очень классно, что все так произошло, а с другой стороны, есть возможность показать что‑то новое ребятам из России. Будете покупать сейчас одежду впрок? Нет, конечно, мне это не очень нужно. Я не такой уж шопоголик и не стремлюсь забить шкафы, чтобы потратить меньше в будущем. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Онлайн-шопинг никто не закрывал. Если будут какие‑то серьезные проблемы, то всегда есть… «Авито»! Если человек хочет, он найдет. Я думаю, что так во всем. Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Ситуация не очень приятная, но понятная для всех людей, проживающих на территории РФ. Если работать столько же, как и раньше, то будет тяжело справиться с ситуацией. Остается два пути: либо работать больше и искать повышение зарплаты, либо ограничить себя в бюджете на определенные товары. Конечно, не всех это коснется. Но от многих знакомых слышу, что пошли сокращения во всех сферах . Будем надеяться на лучшее в любом случае. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Ну осадок есть от того, что бренды уходят, но если они не уйдут, как произошло с Uniqlo, то это очень сильно повлияет на саму компанию . В Uniqlo говорили, что русские люди ни в чем не виноваты, что одежда нужна всем, но из‑за негативных комментариев в их сторону, им пришлось так поступить (приостановить работу. — Прим. ред.). Соответственно, я бы сходил [в Uniqlo]. Для меня там много интересных и хороших вещей по доступным ценам. Я думаю, что если они вернутся, никто не будет против опять туда идти.

Ксения Хостес

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Пройтись, посмотреть, что осталось, а что уже закрыто. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Обычный массмаркет: Zara, Stradivarius, Mango. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Это грустно, конечно, но я думаю, что мы справимся и будем пользоваться чем‑то своим. Я думаю, что Россия справится с этим. Будете покупать сейчас одежду впрок? Нет. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Буду покупать русский трикотаж. А если серьезно, туда, где будет открыто. По возможности буду что‑то заказывать. Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Грустно, но думаю, что с этим мы тоже будем справляться… Как и всегда. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Осадок, наверное, у всех россиян останется, но, я думаю, мы все равно к ним вернемся .

Данил и Тимофей Данил учится на юриста; Тимофей работает стилистом в бутике

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Данил: Пришел встретить друга и, как видно по пакету, поддался всеобщим настроениям закупаться впрок . Тимофей: Я тут работаю, недавно освободился. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Тимофей: Чаще всего это массмаркет, группа Inditex: Pull & Bear, Zara, Bershka. Либо какие‑то бренды базовой одежды, как, например, Uniqlo. Данил: Аналогично плюс немного онлайн-шопинга: либо небольшие локальные отечественные бренды, либо что‑то уровня Asos. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Данил: Уход крупных международных брендов, конечно, значительно, повысит затраты [покупателей], поскольку марки могли позволять себе понижать цены, а наши локальные бренды такого себе позволить не могут. Тем более с учетом роста цен на ткани и фурнитуру, я думаю, цены у локальных брендов еще поднимутся и, конечно, все это не будет радовать бедных студентов . Тимофей: Очень тяжело осознавать, что сейчас не будет такого доступа к покупке каких‑то базовых вещей , потому что и онлайн-площадки, и физические магазины закрываются. Пока неизвестно, где будем покупать вещи. Мы в раздумьях. Будете покупать сейчас одежду впрок? Данил: Я подкупил некоторые базовые вещи, но не сказал бы, что это сподвигло меня на какие‑то необдуманные и импульсивные покупки. Взял ровно то, что я планировал в ближайшее время, не закупаясь как‑то особенно вперед. Тимофей: Я пока что нет. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Данил: Будем искать альтернативы. Есть множество классных отечественных брендов, которые мы будем теперь вынужденно поддерживать . Плюс все-таки остались некоторые международные сети, например тот же Shein. Он хоть и поднял цены, но все-таки от нас не ушел. Тимофей: Мне кажется, найдутся какие‑то российские бренды, где можно будет покупать вещи. Есть альтернативы европейским брендам, и будем искать какие‑то другие решения. Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Данил: Я отношусь к этому с пониманием, поскольку действительно есть сложности с поставками, есть объективные изменения курса рубля. Но, конечно, это вызывает некоторую грусть . Тимофей: В бренде, где я работаю, уже дважды была переоценка, но это логично, поскольку есть затруднения с поставками. У нас все везут из Италии: это немного дороже, чем было раньше. Я отношусь к этому с пониманием. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Данил: Я не думаю, что буду как‑то предвзято относиться к вернувшимся брендам. Объективно меня порадует, если вернутся Zara, Bershka, Reserved, adidas. Я не буду их игнорировать. Тимофей: Конечно, будет приятно, если вернутся бренды, в которых мы привыкли закупаться. Если они вернутся, будет удобнее и не нужно будет продолжать искать альтернативы.

Виталий Рабочий по обслуживанию станков на заводе Michelin

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Приехал с другом посмотреть вещи и помочь ему выбрать кроссовки. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Обычно в интернете. А так — в каких‑нибудь магазинах в торговых центрах. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Считаю, что народ пострадал из‑за закрытий, хотя не должен был. Но все марки ушли из‑за ситуации с Украиной. Будете покупать сейчас одежду впрок? Да, наверное, буду. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Честно говоря, пока не знаю. Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Разумеется, я отношусь к этому негативно. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Пойду, конечно. Я понимаю всю эту ситуацию и, естественно, пойду.

Лиза Студентка, учится по специальности «Реклама и связи с общественностью»

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Пошла за носками. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Farfetch. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Отвратительно, не было моих любимых носков. Мне пришлось покупать низкие. Будете покупать сейчас одежду впрок? Нет. Все же вернется. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? В Kixbox, в универмаг «Цветной». Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Я не замечала. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Пойду, конечно.

Егор и Леша Егор учится на программиста, планирует развиваться в области фронтенд-разработок; Леша пишет музыку

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Егор: Встретиться и перепродать вещь . Леша: В Uniqlo тоже планируем зайти, если он вдруг открыт, чтобы закупиться в последний раз . В каких магазинах обычно покупаете одежду? Егор: Обувь заказываю на разных иностранных сайтах типа END. Clothing, Slam Jam, много других… А футболки, кофты — обычно в таких [магазинах], как Uniqlo покупаю. Леша: «Октябрь» еще, всякие скейтерские магазины. Егор: Да, «Октябрь». Еще Kixbox и вообще те магазины, в которые привозят стритвир из разных стран. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Егор: Это полный бред, и очень грустно, что нам придется жить в такой новой реальности. Без некоторых магазинов банально невозможно прожить. Также и все секонд-хенды тоже погибнут, к сожалению, — как и погибнет весь шопинг в принципе . Это мое личное мнение. Леша: Для меня шопинг сейчас встал на паузу. Я не могу заказать вещь никакую, нигде и ниоткуда, и, видимо, от новых покупок мне придется отказаться. Будете покупать сейчас одежду впрок? Егор: Честно, планируем закупаться по максимуму , где только можно, чтобы потом ходить в этих вещах и не париться уже об этом. Потому что, скорее всего, возможности купить потом не будет, к сожалению. Леша: Я уже закупился на днях. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Егор: Есть вариант делать самим, так как у нас есть друзья, которые выпускают шмотки. И еще можно покупать через какие‑то иностранные сервисы, пусть это будет и дорого. Такие сервисы, как «Бандеролька», — скорее всего, через них можно будет как‑то получить посылку. Думаю, больше просто будет негде. Леша: Такая же тема. Закрытие доставки — самый большой удар по шопингу, мне кажется. Поэтому придется искать какие‑то выходы, обходя запреты, и все такое. Егор: Вероятно, появятся какие‑то российские бренды, которые будут производить базовые какие‑то интересные вещи и всякое такое. Сейчас для них самое лучшее время. Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Егор: Конечно, ужасно. Ладно, не будем говорить то, что мы думаем, но вариант один — уехать . Леша: Подорожание очень жестко ударит по кошельку. Особенно сейчас, когда вся прибыль, можно сказать, поделена на два и все вещи, которые я покупал раньше, до всей этой ситуации, подорожали в два раза. Поэтому очень сложные условия для покупки новых вещей сейчас. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Егор: Пойдем, конечно. Вообще все равно на самом деле. Леша: Да, конечно, пойдем, почему бы и нет.

Ариана Юрисконсульт

Зачем пришли сегодня в ТЦ? Покупать подарок к завтрашнему дню рождения подруги. Выбирали ей одежду с другой подругой по видеосвязи. В каких магазинах обычно покупаете одежду? Обычно это массмаркет-магазины, которые сейчас закрыты. У меня много одежды из Stradivarius, Zara, H&M. И какие‑то непредставленные, несетевые бренды тоже есть [в гардеробе]. Но если мне что‑то срочно нужно, то это будет что‑то а-ля Stradivarius или Bershka. Что думаете о закрытии большинства привычных магазинов? Я расстроена, но я не собиралась в ближайшее время себе ничего покупать. Если что, посмотрю на Lamoda. Хорошо, что остались какие‑то онлайн-платформы. Но так мне, если честно, грустно это видеть, когда приходишь в ТЦ, а половина [магазинов] закрыта. Это печально, но я пока на себе не ощутила тяжестей в плане шопинга . Думаю, что справлюсь с помощью онлайн-приложений. Будете покупать сейчас одежду впрок? Нет, не планирую, потому что пытаюсь не поддаваться панике и у меня, в принципе, много одежды. По поводу обуви — я думала что‑то посмотреть как раз на онлайн-площадках. В ТЦ я не люблю выбирать обувь. В общем, не было у меня этапа масштабной закупки. Куда будете ходить на шопинг после закрытия привычных магазинов? Посмотрела бы что‑нибудь онлайн: Wildberries, Ozon, Lamoda. Наверное, все. Потому что если что‑то заказывать сейчас, то будет непонятно с доставкой, приедет или не приедет — в Россию ведь перестали многие доставлять. Меня очень беспокоит ситуация с косметикой, потому что сейчас и санкции, и целые платформы перестают работать и не доставляют в Россию. Если через посредников — понятно, что будет наценка раза в два с половиной. Буду как‑то с помощью онлайна выкручиваться. Что думаете о грядущем повышении цен на одежду? Ничего хорошего. Очень тревожусь по этому поводу, потому что мой заработок не увеличился, а покупательская способность значительно снизилась. Тяжело к этому отношусь и понимаю, что это не нормализуется. Где это видано, чтобы цены сначала резко поднялись, а потом вернулись на прежний уровень? Такого не будет уже. Если магазины вернутся, вы опять туда пойдете? Я пойду, потому что это как снежный ком, какой‑то флешмоб . Магазины подверглись массовому давлению со стороны своих потребителей в соцсетях, в том же инстаграме. Думаю, что они откроются, потому что российский рынок — это большой сегмент от их продаж, и я вернусь и не буду испытывать какой‑то неприязни и негатива. Вернусь и пойму их.