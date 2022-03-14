Зарубежные бренды от массмаркета до люкса один за другим приостанавливают работу на российском рынке. «Афиша Daily» собрала локальных модных производителей, на которых стоит обратить внимание.

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У российских марок также можно найти приятную одежду изо льна, кимоно для дома и на выход, спортивные костюмы, пуховики, перчатки и пижамы. Кроме того, локальные бренды — эксперты в апсайкл-одежде, вещах-конструкторах и образах в японской эстетике.

Среди молодых марок, на которые стоит обратить внимание:
— утилитарные аксессуары Random Projects Studio;
— панамы Fuzzz;
— дождевики Surfer Raincoats;
— аксессуары для волос Salt & Wave;
— яркие сумки Αma.brand;
— корсеты Rozie;
— эстетичные вещи Muus;
— блузы и платья Fufa;
— яркий трикотаж «Яllo»;
— нарядные платья и топы Secret Garden;
— ковбойские сапоги Dea Premium;
— романтичные топы Abitu;
— апсайкл-вещи Sœurs;
— вельветовые комбинезоны Wondernorthland;
— минималистичная одежда FOS;
— сумки из стекляруса Ssichume.

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Еще две подборки локальных производителей косметики можно посмотреть тут и тут.

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