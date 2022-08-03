Стереотип о плохо одетых футболистах настолько укоренился в поп-культуре, что редкие исключения из правил вызывают у нас особый восторг. Поэтому, вслед за испанцем Эктором Бельерином, «Афиша Daily» разбирает стиль корейца Сон Хын Мина — игрока «Тоттенхэма» и амбассадора Burberry.
Инвестировать в верхнюю одежду из кожи
Годы идут, а верхняя одежда из кожи по-прежнему в цене. Изменились разве что подход и настроения в индустрии. Так, сегодня многие бренды делают выбор в пользу экологичных веганских альтернатив коже. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, соответствует взглядам прогрессивной части аудитории.
Если оставить этическую сторону вопроса в стороне, то добротная верхняя одежда из кожи — это хорошая инвестиция в гардероб. Наиболее популярными и распространенными силуэтами считаются косухи и плащи. У Сон Хын Мина есть и те и другие. Чтобы вложиться с умом, в первую очередь обращайте внимание на фасон и дизайн. Пусть это будет плащ или куртка стандартного кроя и без броских декоративных элементов. Такая вещь не наскучит вам после пары сезонов и едва ли утратит актуальность через 5–10 лет.
Помнить про магию черного
Каким бы ярким ни был ваш гардероб, в нем должно быть место хотя бы для нескольких вещей черного цвета. Есть в них что‑то особенное или даже магическое, что‑то, за счет чего однотонные и, казалось бы, скучные образы смотрятся выигрышно, изящно и выразительно. Для создания черной базы начального уровня вам вполне хватит футболки и брюк со стрелками. Сон, как правило, делает ставку на свободный крой и высокую талию. Здесь же у футболиста стоит перенять привычку заправлять футболку в брюки.
Ценить базу
Иногда для стильного лука достаточно правильной белой футболки и пары синих джинсов. Сон многократно подтверждал эффективность этого комплекта — как в отпуске, так и во время получения индивидуальных спортивных наград. В следующий раз, когда будете долго думать над образом для выходной прогулки, вспомните Сона.
Всегда искать что‑то новое
Даже если вы убежденный адепт определенного стиля и годами ничего не меняете, будьте открыты хотя бы к минимальным нововведениям. Ведь зачастую прогресс становится следствием поиска. Именно так получилось с Соном. Прежде чем глянцевые СМИ стали называть его одним из самых стильных футболистов в Англии, он неоднократно менял свой стиль. Причем эксперименты касались не только гардероба, но и прически. Кто знает, может, вам тоже однажды захочется надеть жакет чебурашку.
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