Инвестировать в верхнюю одежду из кожи

Годы идут, а верхняя одежда из кожи по-прежнему в цене. Изменились разве что подход и настроения в индустрии. Так, сегодня многие бренды делают выбор в пользу экологичных веганских альтернатив коже. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, соответствует взглядам прогрессивной части аудитории.

Если оставить этическую сторону вопроса в стороне, то добротная верхняя одежда из кожи — это хорошая инвестиция в гардероб. Наиболее популярными и распространенными силуэтами считаются косухи и плащи. У Сон Хын Мина есть и те и другие. Чтобы вложиться с умом, в первую очередь обращайте внимание на фасон и дизайн. Пусть это будет плащ или куртка стандартного кроя и без броских декоративных элементов. Такая вещь не наскучит вам после пары сезонов и едва ли утратит актуальность через 5–10 лет.