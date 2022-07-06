Когда разговор заходит о стиле семейства Бекхэмов, все внимание забирают отец Дэвид и старшие сыновья Бруклин и Ромео. Третий сын, Круз, уже подрос, но он по-прежнему незаслуженно остается в тени. Пока младший Бекхэм продолжает экспериментировать с образами, «Афиша Daily» разбирает его стиль и рассказывает, чему у него стоит поучиться.

Правильно носить майки

© CruzBeckham/Instagram*

Несмотря на неоднозначную репутацию в России, майки вполне могут претендовать на ключевую роль в создании сильных образов. Если вы не уверены в своих навыках стилизации, то начинайте с малого. Скажем, носите майку не самостоятельно, а как дополнительный слой под расстегнутой рубашкой. Этой небьющейся паре уже много лет, она одинаково хорошо впишется как в образ с джинсами и лоферами, так и в комбинацию с брюками и кедами.

Экспериментировать с формальным стилем

© CruzBeckham/Instagram*

Если даже в жаркую погоду вы хотите выглядеть более формально, традиционно или изящно (нужное подчеркнуть), то советуем углубиться в тему итало-американского стиля второй половины прошлого века. Одна из основополагающих этого направления — льняной костюм. Как показывает практика, в частности опыт Круза, пиджак можно смело заменить на рубашку с коротким рукавом. Что касается обуви, то здесь также без сюрпризов: наиболее логичным будет сделать ставку в пользу лоферов из тонкой замши, кожаных мюлей или сандалий.

Адаптировать свободные брюки и джинсы

© CruzBeckham/Instagram*

За последние пару лет свободные брюки и джинсы совершили заметный рывок, и это здорово. Ведь они не только хорошо выглядят, но и комфортны в носке. Примечательно, что Круз носил широкие пары еще до глобальной популяризации. Отчасти в этом сыграла роль скейтерская среда. Сегодня джинсы и брюки свободного кроя можно найти как в массмаркете (которого практически не осталось в России), так и у люксовых брендов. Мы советуем смотреть в сторону более универсальных и практичных пар. Например, черные брюки на высокой талии, темно-зеленые карго или светло-синие джинсы вряд ли вас утомят и не утратят актуальности несколько сезонов.

Носить много украшений

© CruzBeckham/Instagram*

Как правило, перегруженный украшениями образ вызывает не восторг, а недоумение. И ведь правда, далеко не все умеют красиво сочетать аксессуары. Научиться этому можно разве что путем проб и ошибок. Тем не менее у Круза есть пара правил, следуя которым можно минимизировать ошибки. Выбирайте аккуратные и лаконичные украшения, чтобы не перегружать образ визуально. Старайтесь равномерно распределять их по зонам (кольца на руках, подвески на шее, цепи или часы на запястьях).

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