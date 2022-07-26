Маленькое черное платье, твидовый пиджак с вышивкой ришелье, рыбацкая шляпа и другие новинки месяца.

Блуза Svetka

На работу как на королевский прием — в блузе в викторианском стиле.

Цена 6900 р.
Мюли Ecco

Если вдруг вопрос с летней обувью еще не закрыт.

Цена 6499 р.
Очки Etudes

Французский бренд знает толк не только в вещах с броскими и запоминающимися принтами, но еще и в эффектных оправах.

Цена 29 900 р.
Топ Sandro

Эффектно смотрится не только сам по себе, но и в комплекте с жакетом.

Цена 15 330 р.
Платье Sashaverse

Если любите открывать плечи и спину, то вещи с воротником-халтер — точно ваша история.

Цена 34 000 р.
Рубашка Studio 29

Женщина-кошка: версия лета 2022 года.

Цена 5300 р.
Шляпа Nemen

Напоминаем: рыбацкие шляпы — достойная альтернатива кепкам и панамам.

Цена 23 950 р.
Поло Pop Trading Company

Образцовое поло в классическую для 90-х (и актуальную по сей день) полоску от скейтерского бренда из Амстердама.

Цена 9950 р.
Сумка 12storeez

Прочная плетеная ткань достаточно тонкая, чтобы компактно свернуть сумку, — удобно брать в магазин вместо пакета.

Цена 2980 р.
Кюлоты Linen Sky

Вещь с секретом: с одной стороны складка декорирована вставкой коричневого цвета.

Цена 21 300 р.
Рубашка Deva States

Если вы все еще не обзавелись рубашкой с короткими рукавами и безумно яркой графикой, то последний месяц лета — самое время.

Цена 15 900 р.
Куртка Carhartt WIP

Функциональная легкая куртка с прицелом на осень. Красивая расцветка, практичный дизайн и обилие карманов — все по канонам Carhartt WIP.

Цена 35 990 р.
Жилет Benetton

Жилеты удобно брать с заделом на осень: сейчас носим их как топ на голое тело, а после похолодания — с рубашками и водолазками.

Цена 5999 р.
Жакет WOS

Для тех, кто проникся апсайкл-эстетикой.

Цена 61 000 р.
Жилет Perks and Mini

Жилетка с замысловатым паттерном одинаково хорошо будет смотреться как с футболкой, так и с рубашкой.

Цена 19 950 р.
Платье Lime

Еще одна внесезонная вещь: платье будет хорошо смотреться и летом с босоножками, и осенью с водолазкой, плотными колготками и высокими сапогами.

Цена 4599 р.
Жакет Love Republic

Фактурная ткань молочного цвета и необработанный край делают эту модель интересной.

Цена 8599 р.
Рубашка Benetton

Еще одна достойная рубашка с коротким рукавом, в которой можно провести конец лета, — на этот раз из денима.

Цена 4999 р.
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