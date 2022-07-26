Маленькое черное платье, твидовый пиджак с вышивкой ришелье, рыбацкая шляпа и другие новинки месяца.
Французский бренд знает толк не только в вещах с броскими и запоминающимися принтами, но еще и в эффектных оправах.
Если любите открывать плечи и спину, то вещи с воротником-халтер — точно ваша история.
Образцовое поло в классическую для 90-х (и актуальную по сей день) полоску от скейтерского бренда из Амстердама.
Прочная плетеная ткань достаточно тонкая, чтобы компактно свернуть сумку, — удобно брать в магазин вместо пакета.
Вещь с секретом: с одной стороны складка декорирована вставкой коричневого цвета.
Функциональная легкая куртка с прицелом на осень. Красивая расцветка, практичный дизайн и обилие карманов — все по канонам Carhartt WIP.
Жилеты удобно брать с заделом на осень: сейчас носим их как топ на голое тело, а после похолодания — с рубашками и водолазками.
Жилетка с замысловатым паттерном одинаково хорошо будет смотреться как с футболкой, так и с рубашкой.
Еще одна внесезонная вещь: платье будет хорошо смотреться и летом с босоножками, и осенью с водолазкой, плотными колготками и высокими сапогами.
Фактурная ткань молочного цвета и необработанный край делают эту модель интересной.
Еще одна достойная рубашка с коротким рукавом, в которой можно провести конец лета, — на этот раз из денима.