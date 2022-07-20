С серьезным запозданием, но тенденция на брюки карго все-таки добралась до России. Пары свободного кроя, начавшие свое восхождение к вершине еще в начале 2010-х, наконец оказались на пиковой отметке популярности. Наверняка вы и сами могли это заметить, особенно если посетили хотя бы одну вечеринку этим летом.

Несмотря на востребованность силуэта с милитари-бэкграундом, в России карго рассматривают, как правило, только в виде/форме брюк. При этом зачастую забывают о существовании другой разновидности — шортов.

Впервые укороченная версия карго привлекла широкое внимание общественности в 1980-х, когда в США расцветала аутдор-культура. Помимо любителей хайкинга и других активностей на открытом воздухе, милитари-силуэт также обрел популярность среди гольфистов и… мастеров по ремонту. В 90-х шорты карго стали общенациональным хитом и негласной выходной униформой мужчин в США. А уже в начале 2000-х благодаря таким брендам, как Gap, American Eagle, Old Navy, Abercrombie & Fitch и Tommy Hilfiger — их популярность распространилась и на других континентах. Мужчинам настолько полюбились практичные шорты с вместительными карманами, что они не желали с ними расставаться. Даже спустя много лет после того, как укороченные карго стали считаться дурным тоном. Все это привело к тому, что в какой‑то момент они стали самым настоящим мемом, а Wall Street Journal даже написал об этих шортах материал.