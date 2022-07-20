Пока количество брюк с вместительными карманами по бокам в столице растет в геометрической прогрессии, мы советуем переключиться на шорты.
С серьезным запозданием, но тенденция на брюки карго все-таки добралась до России. Пары свободного кроя, начавшие свое восхождение к вершине еще в начале 2010-х, наконец оказались на пиковой отметке популярности. Наверняка вы и сами могли это заметить, особенно если посетили хотя бы одну вечеринку этим летом.
Несмотря на востребованность силуэта с милитари-бэкграундом, в России карго рассматривают, как правило, только в виде/форме брюк. При этом зачастую забывают о существовании другой разновидности — шортов.
Впервые укороченная версия карго привлекла широкое внимание общественности в 1980-х, когда в США расцветала аутдор-культура. Помимо любителей хайкинга и других активностей на открытом воздухе, милитари-силуэт также обрел популярность среди гольфистов и… мастеров по ремонту. В 90-х шорты карго стали общенациональным хитом и негласной выходной униформой мужчин в США. А уже в начале 2000-х благодаря таким брендам, как Gap, American Eagle, Old Navy, Abercrombie & Fitch и Tommy Hilfiger — их популярность распространилась и на других континентах. Мужчинам настолько полюбились практичные шорты с вместительными карманами, что они не желали с ними расставаться. Даже спустя много лет после того, как укороченные карго стали считаться дурным тоном. Все это привело к тому, что в какой‑то момент они стали самым настоящим мемом, а Wall Street Journal даже написал об этих шортах материал.
Так или иначе, сегодня все это в прошлом, и укороченными карго никого не удивишь. Да и найти их интерпретации можно у самых разных брендов — от аутдор-мастеров вроде Gramicci до люксовых титанов вроде Bottega Veneta. Важно отметить, что о какой‑то верности классическому силуэту говорить не приходится. Во-первых, идеальные расположение, форму и количество карманов бренды видят по-разному. Во-вторых, выбор материалов стал гораздо шире: теперь карго делают из денима, вельвета и даже льна.
Dries Van Noten35 950 р.
F/CE22 950 р.
C.P. Company19 250 р.
Сarhartt WIP13 490 р.
South2 West822 950 р.
Maharishi27 540 р.
Moncler Genius32 850 р.
RRL17 900 р.
Chigrash7 000 р.
Ymkashix4 200 р.
Perks And Mini26 950 р.
Berwich8 680 р.
120% Lino19 950 р.
Billionaire Boys Club21 830 р.
Helas10 900 р.
* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена.