Беспроигрышные решения для создания эффектных летних образов.

За последние пару лет пестрые летние рубашки с короткими рукавами и принтами по всей поверхности прибавили в популярности. Так вышло, что наиболее распространенные паттерны — цветочные. Но это не значит, что выбор стоит ограничивать только ими. Бренды украшают свои рубашки животными принтами, абстрактными (и не очень) геометрическими узорами, фрагментами картин художников и даже кадрами из фильмов. «Афиша Daily» собрала 15 ярких вариантов.

Al Franco

3860 р.

Stüssy

21 990 р.

Al Franco

3500 р.

Outland

21 240 р.

Obey

11 490 р.

Han Kjøbenhavn

18 900 р.

Snow Peak

14 450 р.

Hugo

15 500 р.

Soulland

28 990 р.

United Colors of Benetton

4999 р.

Needles

18 950 р.

Maharishi

23 490 р.

Garbstore

19 970 р.

Boss

13 800 р.

Polo Ralph Lauren

16 250 р.
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