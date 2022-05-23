За последние пару лет пестрые летние рубашки с короткими рукавами и принтами по всей поверхности прибавили в популярности. Так вышло, что наиболее распространенные паттерны — цветочные. Но это не значит, что выбор стоит ограничивать только ими. Бренды украшают свои рубашки животными принтами, абстрактными (и не очень) геометрическими узорами, фрагментами картин художников и даже кадрами из фильмов. «Афиша Daily» собрала 15 ярких вариантов.