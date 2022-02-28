Автор телеграм-канала «Будь фэшнбл» Лейсан Ким собрала для «Афиши Daily» главные модные течения, выросшие из соцсети.

Сегодня тикток — одно из основных мест, где рождаются тенденции: платформа постепенно отбирает у инстаграма лавры главной модной соцсети. Во многом это происходит благодаря алгоритму, с которым путь авторов к виральным охватам становится менее тернистым.

Модные тенденции, которые фиксирует и популяризирует платформа, получили название тикток-кутюр. Эксперименты со стилем от поколения Z, тренд-отчеты от профессионалов или внимательных любителей — все это здесь. На первый взгляд подборка фешен-предсказаний из тиктока может показаться странной и идущей вразрез с темами на показах главных недель моды. Однако колоссальные охваты и активное комьюнити делают свое дело — ролики все равно так или иначе влияют на то, что мы считаем модным, формируют современный мейнстрим. И это работает даже для тех, кто до сих пор не установил приложение: пять трендов из тиктока, представленных ниже, вас в этом точно убедят.

Редженсикор

@ab.k_ How To: Style Regencycore #regencycore #bridgerton #howtowithab #howtowithabk #womenstyletips ♬ original sound - akhsuccess

В ожидании второго сезона «Бриджертонов» растет тренд редженсикор, вдохновленный стилем аристократических семей эпохи Регентства. Первый сезон хита от Netflix чуть ли не в одиночку отвечал за стабильный спрос на корсеты, однако со временем тенденция все же слегка трансформировалась — к известному IT-айтему на косточках добавились платья А-силуэта с облегающим лифом бюстье, длинные перчатки, ленты на одежде и в прическах. В ротации трендов редженсикор сменил популярный в пандемию коттеджкор, а компанию ему в новом весеннем сезоне составляют менее специфичные эстетики роялкор и принцессакор.

Топ & Other Stories

3990 р.

Чокер Mayol

7700 р.

Туфли Zara

5999 р.

Платье Love Republic

3909 р.

Заколка для волос Arket

1200 р.

Перчатки Sands

3500 р.

Балеткор

@whatwouldressado Sugared and glazed 💖 @roanmclean #bestieoutfit #bestieoutfits #feelinggood #royalcorefashion #retrofuturistic #modelwalks #pinkgoals #balletcore ♬ WowWoah - Joe

Тренд на основе аутфитов для балетных занятий предлагает альтернативу привычному стилю athleisure (спортивная одежда, которую можно носить в повседневности. — Прим. ред.). На основе тех же легинсов со штрипками и без складываются более женственные комплекты с короткими юбками и платьями на запах. Не забывайте про балетки, гетры и тонкие вязаные болеро, сверяясь с главными элементами в мудборде балеткора — гардеробом Натали Портман в культовом «Черном лебеде» и снимками папарацци с Эль Фэннинг после ее балетных тренировок. Тренд активно поддерживают бренды разных ценовых сегментов — от Dior Couture сезона весна-лето 2022 до Zara в совместной коллекции с New York City Ballet.

Кардиган Zara

4299 р.

Балетки Zara

3299 р.

Легинсы Lime

1999 р.

Резинка для волос Arket

1100 р.

Платье & Other Stories

5990 р.

Гетры H&M

349 р.

Аванапокалипсис и антиутопиякор

@oldloserinbrooklyn Trend deep dive: avant apocalypse and neutral maximalism. #trendcycle #fashioncycle #rickowens #fashiontrends2022 #fashiontrends ♬ Sex and the City (Main Theme) - TV Sounds Unlimited
@srywill Been taking more inspiration from post-archive, gorpcore and dystopian fashion lately #gorpcore #postarchive #dystopianfashion ♬ original sound - DuneMovie

Две эстетики объединяет общая идея — запрос на мрачную одежду. Сейчас на подиуме и в магазинах преобладают насыщенные оттенки и обилие декора, поэтому, чтобы выделяться, эффективнее вовсе отказаться от цвета и инвестировать в противоположные по настроению образы.

Аванапокалипсис развивает идею усложнения базового трикотажа фигурными вырезами, с которой мы уже знакомы по ремейкам эстетики нулевых. Добавьте к гардеробу от Rick Owens и Maison Margiela времен самого Мартина топы с деконструкцией, по-мрачному сексуальные платья Nensi Dojaka и соберете полное представление о тренде. Эстетика антиутопиякора отсылает к постапокалиптическому гардеробу — художественное вдохновение найдется в «Дюне» Вильнева или сериале «Станция одиннадцать», а подиумную интерпретацию современного апокалипсиса представляют коллекции Balenciaga.

Брюки Lime

4999 р.

Платье Love Republic

4759 р.

Боди Love Republic

2599 р.

Платье Mango

4999 р.

Платье Zara

6999 р.

Бомбер Lime

6999 р.

Джойкрафт

@heartmeltstudio Inspo from my Pinterest board 🤩 #styleinspo #fashion #crochet #crafty #pinterest #aesthetic ♬ chicken tikka - hannah

Ручные техники находят все больший отклик: молодое поколение стремится выбирать вещи, созданные с душой, отказываясь от брендов-гигантов с большими тиражами. В плюс работает и ренессанс эстетики DIY — все популярнее становятся шероховатые по исполнению вещи, сделанные своими руками. Тут можно выделить одежду и аксессуары, связанные крючком, плетение из бусин и в технике макраме, а также декор готовой одежды перьями.

Ожерелье Zara

1799 р.

Топ & Other Stories

4990 р.

Жилет & Other Stories

6990 р.

Юбка Giuseppe Di Morabito

28 320 р.

Сумка Mango

1499 р.

Панама AGR

34 010 р.

Инди

@whowhatwear.uk Someone hacked our #MySpace#indiesleaze #y2kaesthetic #y2kfashion #y2kstyle #fashiontrends2022 #fashiontiktok #fashiontok #fashiontrends ♬ we danced together - yuraxl

Новое поколение возвращается к культовым столпам хипстеров из 2010-х. Вкратце эстетику представляют фотографии со вспышкой, проводные наушники, облегающие джинсы, футболки со слоганами и рандомное сочетание вещей в одном образе. Миллениалам достаточно пролистать старые фотографии, чтобы визуализировать тренд. А те, кто не застал эпоху, могут найти референсы в фан-аккаунтах.

Очки Ray-Ban

12 800 р.

Легинсы Heroine Sport

€119

Худи Lime

3999 р.

Рубашка Lime

4999 р.

Куртка Zara

4599 р.

Джинсы Zara

3599 р.
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