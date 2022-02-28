Автор телеграм-канала «Будь фэшнбл» Лейсан Ким собрала для «Афиши Daily» главные модные течения, выросшие из соцсети.

Сегодня тикток — одно из основных мест, где рождаются тенденции: платформа постепенно отбирает у инстаграма лавры главной модной соцсети. Во многом это происходит благодаря алгоритму, с которым путь авторов к виральным охватам становится менее тернистым. Модные тенденции, которые фиксирует и популяризирует платформа, получили название тикток-кутюр. Эксперименты со стилем от поколения Z, тренд-отчеты от профессионалов или внимательных любителей — все это здесь. На первый взгляд подборка фешен-предсказаний из тиктока может показаться странной и идущей вразрез с темами на показах главных недель моды. Однако колоссальные охваты и активное комьюнити делают свое дело — ролики все равно так или иначе влияют на то, что мы считаем модным, формируют современный мейнстрим. И это работает даже для тех, кто до сих пор не установил приложение: пять трендов из тиктока, представленных ниже, вас в этом точно убедят.

Редженсикор

В ожидании второго сезона «Бриджертонов» растет тренд редженсикор, вдохновленный стилем аристократических семей эпохи Регентства. Первый сезон хита от Netflix чуть ли не в одиночку отвечал за стабильный спрос на корсеты, однако со временем тенденция все же слегка трансформировалась — к известному IT-айтему на косточках добавились платья А-силуэта с облегающим лифом бюстье, длинные перчатки, ленты на одежде и в прическах. В ротации трендов редженсикор сменил популярный в пандемию коттеджкор, а компанию ему в новом весеннем сезоне составляют менее специфичные эстетики роялкор и принцессакор.

Балеткор

Тренд на основе аутфитов для балетных занятий предлагает альтернативу привычному стилю athleisure (спортивная одежда, которую можно носить в повседневности. — Прим. ред.). На основе тех же легинсов со штрипками и без складываются более женственные комплекты с короткими юбками и платьями на запах. Не забывайте про балетки, гетры и тонкие вязаные болеро, сверяясь с главными элементами в мудборде балеткора — гардеробом Натали Портман в культовом «Черном лебеде» и снимками папарацци с Эль Фэннинг после ее балетных тренировок. Тренд активно поддерживают бренды разных ценовых сегментов — от Dior Couture сезона весна-лето 2022 до Zara в совместной коллекции с New York City Ballet.

Аванапокалипсис и антиутопиякор

Две эстетики объединяет общая идея — запрос на мрачную одежду. Сейчас на подиуме и в магазинах преобладают насыщенные оттенки и обилие декора, поэтому, чтобы выделяться, эффективнее вовсе отказаться от цвета и инвестировать в противоположные по настроению образы. Аванапокалипсис развивает идею усложнения базового трикотажа фигурными вырезами, с которой мы уже знакомы по ремейкам эстетики нулевых. Добавьте к гардеробу от Rick Owens и Maison Margiela времен самого Мартина топы с деконструкцией, по-мрачному сексуальные платья Nensi Dojaka и соберете полное представление о тренде. Эстетика антиутопиякора отсылает к постапокалиптическому гардеробу — художественное вдохновение найдется в «Дюне» Вильнева или сериале «Станция одиннадцать», а подиумную интерпретацию современного апокалипсиса представляют коллекции Balenciaga.

Джойкрафт

Ручные техники находят все больший отклик: молодое поколение стремится выбирать вещи, созданные с душой, отказываясь от брендов-гигантов с большими тиражами. В плюс работает и ренессанс эстетики DIY — все популярнее становятся шероховатые по исполнению вещи, сделанные своими руками. Тут можно выделить одежду и аксессуары, связанные крючком, плетение из бусин и в технике макраме, а также декор готовой одежды перьями.

Инди

Новое поколение возвращается к культовым столпам хипстеров из 2010-х. Вкратце эстетику представляют фотографии со вспышкой, проводные наушники, облегающие джинсы, футболки со слоганами и рандомное сочетание вещей в одном образе. Миллениалам достаточно пролистать старые фотографии, чтобы визуализировать тренд. А те, кто не застал эпоху, могут найти референсы в фан-аккаунтах.