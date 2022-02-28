Автор телеграм-канала «Будь фэшнбл» Лейсан Ким собрала для «Афиши Daily» главные модные течения, выросшие из соцсети.
Сегодня тикток — одно из основных мест, где рождаются тенденции: платформа постепенно отбирает у инстаграма лавры главной модной соцсети. Во многом это происходит благодаря алгоритму, с которым путь авторов к виральным охватам становится менее тернистым.
Модные тенденции, которые фиксирует и популяризирует платформа, получили название тикток-кутюр. Эксперименты со стилем от поколения Z, тренд-отчеты от профессионалов или внимательных любителей — все это здесь. На первый взгляд подборка фешен-предсказаний из тиктока может показаться странной и идущей вразрез с темами на показах главных недель моды. Однако колоссальные охваты и активное комьюнити делают свое дело — ролики все равно так или иначе влияют на то, что мы считаем модным, формируют современный мейнстрим. И это работает даже для тех, кто до сих пор не установил приложение: пять трендов из тиктока, представленных ниже, вас в этом точно убедят.
Редженсикор
В ожидании второго сезона «Бриджертонов» растет тренд редженсикор, вдохновленный стилем аристократических семей эпохи Регентства. Первый сезон хита от Netflix чуть ли не в одиночку отвечал за стабильный спрос на корсеты, однако со временем тенденция все же слегка трансформировалась — к известному IT-айтему на косточках добавились платья А-силуэта с облегающим лифом бюстье, длинные перчатки, ленты на одежде и в прическах. В ротации трендов редженсикор сменил популярный в пандемию коттеджкор, а компанию ему в новом весеннем сезоне составляют менее специфичные эстетики роялкор и принцессакор.
Топ & Other Stories3990 р.
Чокер Mayol7700 р.
Туфли Zara5999 р.
Платье Love Republic3909 р.
Заколка для волос Arket1200 р.
Перчатки Sands3500 р.
Балеткор
Тренд на основе аутфитов для балетных занятий предлагает альтернативу привычному стилю athleisure (спортивная одежда, которую можно носить в повседневности. — Прим. ред.). На основе тех же легинсов со штрипками и без складываются более женственные комплекты с короткими юбками и платьями на запах. Не забывайте про балетки, гетры и тонкие вязаные болеро, сверяясь с главными элементами в мудборде балеткора — гардеробом Натали Портман в культовом «Черном лебеде» и снимками папарацци с Эль Фэннинг после ее балетных тренировок. Тренд активно поддерживают бренды разных ценовых сегментов — от Dior Couture сезона весна-лето 2022 до Zara в совместной коллекции с New York City Ballet.
Кардиган Zara4299 р.
Балетки Zara3299 р.
Легинсы Lime1999 р.
Резинка для волос Arket1100 р.
Платье & Other Stories5990 р.
Гетры H&M349 р.
Аванапокалипсис и антиутопиякор
Две эстетики объединяет общая идея — запрос на мрачную одежду. Сейчас на подиуме и в магазинах преобладают насыщенные оттенки и обилие декора, поэтому, чтобы выделяться, эффективнее вовсе отказаться от цвета и инвестировать в противоположные по настроению образы.
Аванапокалипсис развивает идею усложнения базового трикотажа фигурными вырезами, с которой мы уже знакомы по ремейкам эстетики нулевых. Добавьте к гардеробу от Rick Owens и Maison Margiela времен самого Мартина топы с деконструкцией, по-мрачному сексуальные платья Nensi Dojaka и соберете полное представление о тренде. Эстетика антиутопиякора отсылает к постапокалиптическому гардеробу — художественное вдохновение найдется в «Дюне» Вильнева или сериале «Станция одиннадцать», а подиумную интерпретацию современного апокалипсиса представляют коллекции Balenciaga.
Брюки Lime4999 р.
Платье Love Republic4759 р.
Боди Love Republic2599 р.
Платье Mango4999 р.
Платье Zara6999 р.
Бомбер Lime6999 р.
Джойкрафт
Ручные техники находят все больший отклик: молодое поколение стремится выбирать вещи, созданные с душой, отказываясь от брендов-гигантов с большими тиражами. В плюс работает и ренессанс эстетики DIY — все популярнее становятся шероховатые по исполнению вещи, сделанные своими руками. Тут можно выделить одежду и аксессуары, связанные крючком, плетение из бусин и в технике макраме, а также декор готовой одежды перьями.
Ожерелье Zara1799 р.
Топ & Other Stories4990 р.
Жилет & Other Stories6990 р.
Юбка Giuseppe Di Morabito28 320 р.
Сумка Mango1499 р.
Панама AGR34 010 р.
Инди
Новое поколение возвращается к культовым столпам хипстеров из 2010-х. Вкратце эстетику представляют фотографии со вспышкой, проводные наушники, облегающие джинсы, футболки со слоганами и рандомное сочетание вещей в одном образе. Миллениалам достаточно пролистать старые фотографии, чтобы визуализировать тренд. А те, кто не застал эпоху, могут найти референсы в фан-аккаунтах.