Мыло-лапка, ароматерапия в миниатюре, косметика для отпуска в Италии и средства, которые можно наносить на бегу.
Giardino Magico
Наш Zielinski & Rozen с итальянским вайбом
Запахи — главная составляющая бренда, который старательно маскируется под иностранную марку. Основатели справедливо утверждают, что придумывать российские парфюмерные традиции ни к чему, когда можно успешно адаптировать понятный итальянский подход. Больше десятка композиций, сочиненных сторонними парфюмерами, разлиты по флаконам и тюбикам в форме парфюма, санитайзера, диффузора, геля для душа, шампуня, крема для рук и не только.
«Волшебный сад» (так переводится название бренда) уже полюбили за беспроигрышное сочетание несложных, но небанальных отдушек с современным фотогеничным дизайном. К тому же — за относительно скромные деньги.
Pures *
Средства для высоких вибраций
Твердый крем для тела с ароматерапевтическим эффектом Moonlight Wishes, 2500 р.
Базовое масло персика, скоро в наличии
Эфирный бленд Relax Slow, 1500 р.
Веганский бренд на грани между косметикой и велнесом тоже воспевает ароматы — но не сложные парфюмерные конструкции, а натуральные экстракты и бленды с замахом на ароматерапию. В красивых то ли аптекарских, то ли ведьминских флаконах есть как базовые эфирные масла, так и смеси, обещающие настроить вас на определенный лад: расслабить, восстановить силы или приободрить. Вокруг настроенческих ароматов создаются и кремы-баттеры для тела, на основе масла ши, манго, бабассу, авокадо и не только.
Patissoncha
Концепт-лаборатория
В целом в ассортименте бренда могло остаться одно мыло-лапка, и этого было бы достаточно для бесконечной любви аудитории. Но Patissoncha выпускает и другие полупрозрачные бруски, которые красиво пропускают свет на фотографиях. Кроме мыла в ассортименте марки можно найти шипучие бомбы без цветовых спецэффектов, но с интересными ароматами и свечи, композиции которых не уступают зарубежным нишевым проектам.
Свечи и мыло Patissoncha варят не только для себя, но и работают как творческая лаборатория. В портфолио — коллаборации с Lobby Moscow, Richter, Madfrenzy, «Богемой Ленинградом», «Яндекс Музыкой».
Superbanka
Для суперзанятых
Некогда спортивная журналистка Мария Командная и основательница Pure Love Екатерина Карпова создают косметику для тех, кто не готов вписывать часы ухода в плотный график. Пока что продуктов три: мицеллярная вода, которая не сушит кожу и работает как легкий крем, увлажняющий крем-лосьон, мгновенно впитывающийся и восстанавливающий кожу, и ухаживающий бальзам для губ, трансформирующийся из зеленого в ягодный.
Планы у бренда далекоидущие, и создатели уже сейчас делятся, что следующей супербанкой станет сыворотка.