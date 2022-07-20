Мыло-лапка, ароматерапия в миниатюре, косметика для отпуска в Италии и средства, которые можно наносить на бегу.

Giardino Magico Наш Zielinski & Rozen с итальянским вайбом

Крем для тела Figue & Vanilla, 2950 р. 1 из 3 Парфюм Pear & Bergamote, 5650 р. 2 из 3 Антисептик Oud & Black Pepper, 650 р. 3 из 3

Запахи — главная составляющая бренда, который старательно маскируется под иностранную марку. Основатели справедливо утверждают, что придумывать российские парфюмерные традиции ни к чему, когда можно успешно адаптировать понятный итальянский подход. Больше десятка композиций, сочиненных сторонними парфюмерами, разлиты по флаконам и тюбикам в форме парфюма, санитайзера, диффузора, геля для душа, шампуня, крема для рук и не только. «Волшебный сад» (так переводится название бренда) уже полюбили за беспроигрышное сочетание несложных, но небанальных отдушек с современным фотогеничным дизайном. К тому же — за относительно скромные деньги.

Pures * Средства для высоких вибраций

Твердый крем для тела с ароматерапевтическим эффектом Moonlight Wishes, 2500 р. 1 из 3 Базовое масло персика, скоро в наличии 2 из 3 Эфирный бленд Relax Slow, 1500 р. 3 из 3

Веганский бренд на грани между косметикой и велнесом тоже воспевает ароматы — но не сложные парфюмерные конструкции, а натуральные экстракты и бленды с замахом на ароматерапию. В красивых то ли аптекарских, то ли ведьминских флаконах есть как базовые эфирные масла, так и смеси, обещающие настроить вас на определенный лад: расслабить, восстановить силы или приободрить. Вокруг настроенческих ароматов создаются и кремы-баттеры для тела, на основе масла ши, манго, бабассу, авокадо и не только.

Patissoncha Концепт-лаборатория

Мыло Geranium Blue, 650 р. 1 из 3 Свеча Hay x Tverdaya, 3500 р. 2 из 3 Мыло Dark Wood, 580 р. 3 из 3

В целом в ассортименте бренда могло остаться одно мыло-лапка, и этого было бы достаточно для бесконечной любви аудитории. Но Patissoncha выпускает и другие полупрозрачные бруски, которые красиво пропускают свет на фотографиях. Кроме мыла в ассортименте марки можно найти шипучие бомбы без цветовых спецэффектов, но с интересными ароматами и свечи, композиции которых не уступают зарубежным нишевым проектам. Свечи и мыло Patissoncha варят не только для себя, но и работают как творческая лаборатория. В портфолио — коллаборации с Lobby Moscow, Richter, Madfrenzy, «Богемой Ленинградом», «Яндекс Музыкой».

Superbanka Для суперзанятых

Помада-тинт Fantomaz, 1500 р. 1 из 3 Увлажняющий крем для лица Creme de la Creme, 4500 р. 2 из 3 Мицеллярная вода White Water, 1900 р. 3 из 3

Некогда спортивная журналистка Мария Командная и основательница Pure Love Екатерина Карпова создают косметику для тех, кто не готов вписывать часы ухода в плотный график. Пока что продуктов три: мицеллярная вода, которая не сушит кожу и работает как легкий крем, увлажняющий крем-лосьон, мгновенно впитывающийся и восстанавливающий кожу, и ухаживающий бальзам для губ, трансформирующийся из зеленого в ягодный. Планы у бренда далекоидущие, и создатели уже сейчас делятся, что следующей супербанкой станет сыворотка.