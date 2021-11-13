Сверхэкологичная косметика, средства с мятой и коноплей, бренд салона с двадцатилетней историей и шампуни для чувствительных москвичей.

SmoRodina

Марка технолога Анастасии Семеновой появилась в 2017 году. Своими продуктами девушка решила доказать, что «натуральная косметика» это не всегда малоэффективные средства, смешанные на коленке. Для SmoRodina закупаются экосертифицированные ингредиенты и сырье из возобновляемых источников, самостоятельно разрабатываются формулы продуктов (многие бренды закупают готовые, повторяющиеся рецептуры), а все процессы производства ведутся в собственной лаборатории. Принципы устойчивого развития прослеживаются и в упаковке: ее специально делают «инстаграмной», чтобы баночки потом можно было использовать в быту. Материалы используют экологичные — стекло, алюминий и картон, а интернет-заказы доставляют в компостируемой упаковке. Линейка бренда для волос состоит из шампуней в емкостях, похожих на банки газировки, сухого шампуня-порошка для разных оттенков волос и набора для ритуала ароморасчесывания — гребня из карельской березы и масляной сыворотки. Также в ассортимент марки входят косметика для лица и тела, средства для депиляции и ароматерапии. Цены на продукты для волос начинаются от 790 р. за набор для аромарасчесывания, сухой шампунь стоит 890 р., а обычный — 1190 р.

Mint500

Российское производство Greaser выпускает целую серию брендов косметики по уходу за волосами и телом, в том числе Mint500: марку, центральный ингредиент которой — эфирное масло мяты. Цель у создателей благородная и логичная — выпускать в России шампуни, не уступающие по качеству западным аналогам, но за приемлемые деньги и без устаревшего дизайна. Компоненты для косметики закупают в Европе, а вот местное производство позволяет снизить остальные затраты. Сейчас в линейке несколько типов шампуней и кондиционеров: от вариантов на каждый день до средств с глубоким очищением, позволяющих тщательно очистить волосы от укладочных средств. Все с характерным мятным ароматом, а также дополнительными оттенками запаха, в зависимости от эффекта: например «Мята и ежевика» или «Мята и конопля». Помимо косметики для волос Mint500 выпускает гели для душа, мыло, крем для рук и небольшую линейку санитайзеров. Бутылка геля для душа без скидок обойдется в 450 р., а маленький флакон шампуня — в 550 р.

Roman Polanski

Еще один бренд производства Greaser — профессиональная линейка для волос Roman Polanski. Никакого отношения к скандальному режиссеру она не имеет: звучный нейминг — имя создателя бренда и всей лаборатории Greaser Романа Поланского, да и сам владелец утверждает, что больше любит Коэнов. Пока что в линейке три типа шампуней, в том числе бессульфатные, а также кондиционер для восстановления. В составах появляются основные ингредиенты для ухода за волосами — пантенол, кератин, протеины и питательные масла. У всех средств — классическая ненавязчивая салонная отдушка. Шампунь объемом 500 мл обойдется в 1680 р., а кондиционер — в 1750 р.

Mone Professional

Сеть салонов «Моне» появилась в Москве в 1998 году. Сейчас в городе больше 20 точек, которые заняты всем разнообразием услуг по уходу за волосами, а также другими салонными процедурами. Пару лет назад основатель Александр Глушков запустил одноименный бренд косметики, теперь в салонах работают в том числе и на нем. В средствах Mone Professional используют итальянское и греческое сырье, а сама косметика не тестируется на животных и готовится на собственном производстве по всем основным стандартам. Кроме обычного ухода — шампуней и бальзамов — у марки есть достойная линейка укладочных средств: от праймеров для стайлинга до текстурирующих пудр и глины для волос. Цены варьируются от 800 до 1800 р.

Lovely Aura by Rubets

Стилистка Ольга Рубец больше 20 лет работала с волосами, открыла салон для избранных клиентов, а после решила создать линейку косметики имени себя. Ироничный посыл косметики «для чувствительных москвичей» появился не только ради шутки — работая с людьми, Ольга заметила, что ей все чаще стали попадаться клиенты с чувствительной кожей головы. Поэтому косметика Lovely Aura в первую очередь создавалась с учетом особенностей московского климата, воды и образа жизни столичных жителей. Сейчас ассортимент марки включает шесть продуктов в розовых, фотогеничных упаковках. Среди них бережный шампунь и кондиционер, крем для смягчения волос, а также защитный спрей, который стоит наносить перед укладкой. Каждый продукт производят в большом объеме и тревел-формате. Миниатюра шампуня или кондиционера обойдется в 900 р., а защитное средство — в 1200 р.