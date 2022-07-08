Познавательный и вдумчивый контент о самой популярной обуви последних десятков лет.

Мы как‑то рассказывали о странице Trainer Spotting, которую в ныне запрещенной социальной сети ведет российский сникер-энтузиаст Сергей Вельсин. Не так давно он запустил еще один проект, посвященный кроссовкам, — на этот раз в телеграме. В описании канала, получившего название Medium Cool, красуется подпись: «Бесполезная информация о кроссовках и другой ерунде». Как можно догадаться, за ироничным описанием кроется серьезная база знаний о нашей любимой обуви и истории ее дизайна.

Например, чем вдохновлялся Симон Порт Жакмюс, создавая свою совместную пару с Nike? Или почему кроссовки Balenciaga x adidas Originals — это кощунство? И когда на самом деле появились сникер-коллаборации?

Помимо теоретической базы в Medium Cool есть много ностальгического контента для ценителей винтажной эстетики. Здесь и старые фотографии селебрити в их любимых кроссовках (подписанные на Trainer Spotting уже знакомы с форматом), и сканы архивных каталогов спортивных брендов, и рекламные кампании минувших лет (или даже десятилетий).

Настоятельно рекомендуем подписаться даже если вы просто интересуетесь кроссовками и периодически поглядываете за новыми релизами. Как минимум ради эстетической составляющей.