Образцовые и доступные аутдор-пары на любой вкус от Merrell до Salomon Advanced.
Бренд Симона Порта Жакмюса выпускает коллаборацию с Nike. За последние несколько недель фотографии и анонсы совместного релиза, состоящего из 15 позиций, облетели все соцсети и модные СМИ. Особый ажиотаж вызвала интерпретация трейловых кроссовок Air Humara. Кто‑то хвалил, кто‑то ругал, а кто‑то просто не понял зачем.
Так или иначе, возвращение силуэта Air Humara — это хорошая новость. Ведь после триумфального релиза Supreme 2017 года на базе этой модели о кроссовках практически все забыли.
Симон Порт сохранил узнаваемый силуэт и придал кроссовкам свойственный дизайнеру шарм. Пара получила комбинированный верх из гладкой кожи и замши, лаконичные декоративные детали, металлический логотип Nike и тисненый брендинг Jacquemus. В релиз вошли две беспроигрышные расцветки — бежево-белая и коричневая.
Релиз коллаборации запланирован на 28 июня. Учитывая текущую ситуацию с логистикой и статусом российских банковских карт, купить кроссовки будет практически невозможно. В качестве альтернативы можно дождаться появления пары на вторичном рынке по завышенной цене или найти аналогичные силуэты у других брендов.
Но всегда есть вариант найти аналог. Мы не раз писали про то, что за последние несколько лет аутдор заметно укрепил свои позиции в индустрии, а следовательно, подобрать классную пару будет совсем не сложно. Искать можно как у профильных, так и у лайфстайл-брендов. Для большей аутентичности (и практичности) советуем остановиться на первом варианте. Особенно отметим ACG (суббренд Nike), нашумевшие Salomon и их линейку Advanced, а также слегка недооцененных старожилов аутдор-рынка Merrell.