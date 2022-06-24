Образцовые и доступные аутдор-пары на любой вкус от Merrell до Salomon Advanced.

Бренд Симона Порта Жакмюса выпускает коллаборацию с Nike. За последние несколько недель фотографии и анонсы совместного релиза, состоящего из 15 позиций, облетели все соцсети и модные СМИ. Особый ажиотаж вызвала интерпретация трейловых кроссовок Air Humara. Кто‑то хвалил, кто‑то ругал, а кто‑то просто не понял зачем.

Так или иначе, возвращение силуэта Air Humara — это хорошая новость. Ведь после триумфального релиза Supreme 2017 года на базе этой модели о кроссовках практически все забыли.

Симон Порт сохранил узнаваемый силуэт и придал кроссовкам свойственный дизайнеру шарм. Пара получила комбинированный верх из гладкой кожи и замши, лаконичные декоративные детали, металлический логотип Nike и тисненый брендинг Jacquemus. В релиз вошли две беспроигрышные расцветки — бежево-белая и коричневая.

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Релиз коллаборации запланирован на 28 июня. Учитывая текущую ситуацию с логистикой и статусом российских банковских карт, купить кроссовки будет практически невозможно. В качестве альтернативы можно дождаться появления пары на вторичном рынке по завышенной цене или найти аналогичные силуэты у других брендов.

Но всегда есть вариант найти аналог. Мы не раз писали про то, что за последние несколько лет аутдор заметно укрепил свои позиции в индустрии, а следовательно, подобрать классную пару будет совсем не сложно. Искать можно как у профильных, так и у лайфстайл-брендов. Для большей аутентичности (и практичности) советуем остановиться на первом варианте. Особенно отметим ACG (суббренд Nike), нашумевшие Salomon и их линейку Advanced, а также слегка недооцененных старожилов аутдор-рынка Merrell.

Nike ACG Air Mada, 13 500 р.

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Merrell Speed Strike Aerosport, 8 999 р.

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Ecco Biom C-Trail, 15 999 р.

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Пустите аутдор в свой гардероб. Как? Ответ в аккаунте Fasunaa