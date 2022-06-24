Образцовые и доступные аутдор-пары на любой вкус от Merrell до Salomon Advanced.

Бренд Симона Порта Жакмюса выпускает коллаборацию с Nike. За последние несколько недель фотографии и анонсы совместного релиза, состоящего из 15 позиций, облетели все соцсети и модные СМИ. Особый ажиотаж вызвала интерпретация трейловых кроссовок Air Humara. Кто‑то хвалил, кто‑то ругал, а кто‑то просто не понял зачем.

Так или иначе, возвращение силуэта Air Humara — это хорошая новость. Ведь после триумфального релиза Supreme 2017 года на базе этой модели о кроссовках практически все забыли.

Симон Порт сохранил узнаваемый силуэт и придал кроссовкам свойственный дизайнеру шарм. Пара получила комбинированный верх из гладкой кожи и замши, лаконичные декоративные детали, металлический логотип Nike и тисненый брендинг Jacquemus. В релиз вошли две беспроигрышные расцветки — бежево-белая и коричневая.