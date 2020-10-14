Джон Леннон, например, выбирал Stan Smith, а Энди Уорхол отдавал предпочтение New Balance 730.

«Historic sneakers moments archive» — первая строчка из описания аккаунта говорит сама за себя. В @trainer.spotting, за которым стоит российский сникер-энтузиаст Сергей Вельсин, регулярно публикуются фотографии знаменитостей разных лет и их любимых кроссовок.

У аккаунта довольно простая и лаконичная концепция: публикации представляют собой архивный кадр с селебрити, поверх которого — фото с увеличенными кроссовками в кружочке. Благодаря аккаунту, например, можно узнать, что Джон Леннон носил adidas Originals Stan Smith, Энди Уорхол — New Balance 730, Кит Харинг — Air Jordan 1, Дэвид Боуи — Nike Tailwind, а Александр МакКуин — Reebok Instapump Fury. Здесь же можно увидеть Венсана Касселя в Nike Air Max 90, Наоми Кэмпбелл в adidas Originals Campus и, например, Ричарда Гира в New Balance 991.