В апреле правительство Москвы объявило о проведении первой Недели моды. Мероприятие состоялось в конце июня на нескольких площадках — от «Зарядья» до ВДНХ — и вызвало большой резонанс — в первую очередь потому, что в новых реалиях любые государственные инициативы ощущаются особенно остро. Мы узнали у героев ивента, как все было на самом деле.

Участники

Дебютное шоу бренда женской одежды Studio 29 © Гриша Беско 1 из 4 Лекция Станиславы Нажмитдиновой «Инвестиции и позиционирование в фешен-индустрии» 2 из 4 Маркет локальных брендов, доступный для всех желающих © Тима Балдин 3 из 4 Закрытый B2B-шоурум для байеров (специалистов, которые закупают коллекции в мультибрендовый магазин — Прим. ред.) © Гриша Беско 4 из 4

Татьяна Основательница бренда женской одежды Studio 29, впервые участвовала с брендом в шоу на Неделе моды Для нас этот показ стал дебютным. До этого не было такого опыта, и нам хотелось попробовать свои силы в организации подобного мероприятия — это и стало главной целью участия в Московской неделе моды . Плюс ко всему это влияет на имидж и узнаваемость бренда. Мы довольны своим показом — получилось именно так, как задумывали. А еще очень хочется менять индустрию и видеть новые лица, новых дизайнеров. Надеемся, что наш показ вдохновит кого‑то из коллег на участие в Неделе моды в следующих сезонах. В целом Неделя моды — это хорошая возможность для брендов разного уровня — организаторы предоставляют площадку, команду по свету и звуку, режиссеров. Для нас это стало большой поддержкой и классным опытом. Наверное, единственное, что смутило, — небольшое количество времени на репетицию показа . Мы сделали много выводов и теперь знаем, как избежать ошибок в будущем. На мероприятие мы пригласили не только друзей бренда, но и постоянных клиентов: это работает на лояльность аудитории и сближает нас с ней. На показе был настоящий аншлаг, мы получили огромное количество положительных отзывов о новой коллекции. Никита Фешен-стилист, был спикером в деловой программе, а также посетил несколько показов, лекций и маркет Я вместе со стилистом Олей Слово и создателем сервиса Getoutfit Кимом Санжиевым провел лекцию «Fashion-стайлинг: где, как и с кем работать?». В зрительном зале было около 30 человек, также шел прямой эфир во «ВКонтакте». Главная сложность была в отсутствии модератора. Без него непонятно, в каком направлении вести разговор, поэтому пришлось просить слушателей сразу задавать нам вопросы, чтобы это был диалог. Приятно, что эти вопросы были по делу, от заинтересованных в стайлинге людей. Как слушатель я был на лекции селебрити-стилиста Лины Дембиковой про «создание гардероба, который работает на тебя». А также у Юрате Гураускайте, главреда журнала InStyle, который сейчас называется U Magazine. Она рассказывала, что произошло с журналом за последние три месяца, как он преобразовывается в U Magazine и как будет показывать свое видение без влияния американских коллег из головного офиса. Кстати, на этих лекциях тоже не было модератора. Также ходил на показы — например, Димы Магния. Он делает классные апсайкл-вещи, получается свежо и смело. Благодаря таким шоу на Неделю моды подтягиваются классные молодые люди. Дизайнер Sasha Gapanovich — это восторг, но снова, как и на шоу прошлого сезона, не подходящая к образам обувь, неудачные прически и стайлинг в целом. Сильно придираюсь лишь потому, что сами вещи очень нравятся и хочется довести шоу до ума. Был на маркете, который проходил на паркинге «Зарядья». Его разделили на две зоны: первая находилась внутри парковки, и там была хорошая выборка брендов. А вторая выглядела как коридор, где уже не было сегментации: идешь и видишь бижутерию, трусы, мужские костюмы — все в одну кучу . Не очень понравилось оформление, все в цвете года very peri (лиловый. — Прим. ред.), и от этого похоже на выставку CPM (B2B-мероприятие для модных брендов. — Прим. ред.). Нет чилл-зоны с креслами, диджейская стойка глубоко внутри, музыки не слышно, все плотно заставлено. Было граффити-оформление, но оно скрылось за многочисленным брендингом. В туалет можно попасть только по приглашению, и на бекстейдж надо идти через туалеты. Зато хорошая VIP-зона: меня как спикера курировали аж три девушки — объяснили, как пользоваться микрофоном, предложили вид. Еще кажется, что было мало PR-поддержки маркета . Да, бренды встали там бесплатно в этом году, но этого мало, важно еще рассказывать об ивенте. Олег Создатель бренда апсайкл-сумок Stratopacks, участвовал в маркете Нам хотелось снова заявить о себе. Мы сразу поняли, что на мероприятии будет хороший трафик: на Неделе моды параллельно шло несколько ивентов, и люди ходили туда-сюда между маркетом, лекциями и показами. Плюс у «Зарядья» удачное расположение. Мы завели несколько новых деловых контактов — например, нашли клиентов на кастомную фурнитуру от Stratopacks, а также поставщиков ткани.

Участников маркета подобрали однородно, а не так чтобы у одного сережки из желудей, у другого — мед, а у третьего — вечерние платья.

Такой подход обеспечил перекрестные продажи. Организация оставила приятные впечатления. Менеджеры всегда были на связи, на каждый чих есть инструкция, все дублируется в телеграм и на почту. Никакого бардака. Насчет медиаподдержки — было очень много рекламы по радио, лично слышал. Станислава Эксперт по развитию бизнеса в сфере моды, участница деловой программы На своей лекции я рассказывала, как привлечь инвестиции в фешен-бренд. Постаралась максимально полно осветить тему для молодых брендов, которые готовятся презентовать себя перед инвестором. Пришло около 30 человек. Организация была устроена следующим образом. Мне позвонила девушка-организатор, предложила участие, выслала схему прохода на площадку и сообщила, когда нужно подготовить слайд-шоу. Я ей в ответ выслала профиль эксперта, а затем презентацию. В назначенное время пришла на площадку, но девушки там не было, и меня никто не сопровождал как спикера . Ассистенты помогли загрузить слайды и выдали микрофон. Там находилась команда, которая снимала меня для трансляции. Я прочитала лекцию, пообнималась со слушателями и ушла. Никакой обратной связи от организаторов не поступало. Это было странно, потому что обычно хотя бы присылают сообщение с благодарностью в WhatsApp.

Организация была такая: сам спикер себя организовал — пришел, прочитал лекцию и ушел.



Также я была на других площадках, посещала показы, маркет и B2B-шоурум. Маркет, кстати, мне понравился: он был неплохо организован, там были люди, и у многих брендов шла торговля. А вот шоурум было сложно найти, и, конечно, людей там было очень мало. Отзывы о шоуруме у брендов очень разные — в основном негативные. В общем, Союз русских байеров не смог привлечь обещанных специалистов. Как я понимаю, «профессиональной» публики там не было. Что я думаю про Неделю моды?

Если относиться к Неделе моды как к городскому фестивалю варенья для широкой публики, тогда все на своих местах.



Это сцены по всему городу, украшенные бульвары, разные площадки. Возможность попасть на показ у простых людей прямо в «Зарядье» или на ВДНХ. Это некое вовлечение обычных людей в модную повестку. Если мы рассматриваем Неделю моды как узкоспециализированное, профессиональное мероприятие, как это делают во всем мире, то, конечно, есть много точек роста. От организации В2В-шоурумов и более четкой деловой программы до освещения мероприятия в СМИ и блогах и выбора брендов-участников. Я не хочу быть критиканом и скажу, что для многих марок из разных уголков России это отличный шанс приехать в Москву и показать свои коллекции бесплатно. Возможно, многие молодые бренды это мероприятие «зажгло» . Они вышли на байеров, показали себя на подиуме или маркете. Это большая поддержка, я за такие вещи. Если ничего не делать, то ничего не будет происходить. Сделали первый раз, попробовали себя, и, я надеюсь, в следующем году поработают над ошибками. Еще в защиту хочу сказать, что организация такого масштабного мероприятия с несколькими площадками в короткий срок — огромная работа. Я была, например, на показе Британской высшей школы дизайна, и у них там последний выход на 60 луков. Все рыдали от масштаба подготовки студентов. А так посмотрим, какой будет выхлоп. Я коммерческий специалист, мне больше продажи интересны. Алла Основательница бренда сумок Balagura, участвовала в B2B-шоуруме и на маркете Помимо маркета, который был доступен для всех, на Неделе моды работал закрытый шоурум, куда байеры приходили знакомиться с брендами. В честь открытия шоурума в Музее моды прошел показ. Дизайнеры одежды могли представить там один-два образа, а я как дизайнер аксессуаров дополнила некоторые из них сумками. Целью моего участия в шоуруме была презентация коллекции и работа с байерами. Хочется увеличить производство и продолжать расти, поэтому такой формат участия был очень важен для моего бренда. На маркете же три дня пролетели как один, было очень много участников, но организаторы справились на отлично. Наш маркет проходил на Тверском бульваре, были построены шале и выдана мебель под каждый бренд. Одновременно с этим проходили разные активности для гостей, такие как йога, мастер-классы для детей и даже зона со стилистами .

Гости

© Гриша Беско 1 из 3 © Тима Балдин 2 из 3 © Ксения Крутова 3 из 3

Юля Фешен-стилист, посетила лекцию на деловой программе, показ и маркет Я была на дискуссии «Fashion-стайлинг: где, как и с кем работать?». Формат понравился, спикеры тоже, компетентные ребята из индустрии. Также пришла на показ бренда Eq.ona.

Я бы сказала, что все смотрелось очень скромно и без такого размаха, как на неделях моды в лучшие годы.

В целом организация неплохая. Правда, было смешно, когда на входе в импровизированную уборную стали требовать пригласительный на показ. Мол, вход только для гостей, у них вода в биотуалетах быстро кончается . Заходила также на маркет, понравились многие выставленные там бренды. В целом было бы хорошо вывести мероприятие на новый уровень, чтобы была заметна подготовка дизайнеров к показу — кастинг, постановка, шоу, стайлинг и так далее. Сейчас показы выглядят как сделанные на коленке, без привлечения ключевых специалистов либо уровень этих специалистов не дотягивает. Татьяна Персональный стилист, посетила показы и маркет У меня достаточно обширный опыт посещения показов и презентаций, я была аккредитована в Милане и Париже гостем с 2018-го по 2020 год, много что удалось посмотреть. На нашей Неделе моды я была на показе Studio 29 и Shatu. Мои коллеги были на шоу Zoteme. Мне понравились оба показа. У Studio 29 все прошло отлично: прекрасный стайлинг, достойный кастинг. Я была только в «Зарядье», другие площадки не посещала. Хорошая идея с большими экранами в амфитеатре, когда все, кто не имеет возможности прийти или опоздал, могли посмотреть показы на экранах. Не могу сказать, что организация была ужасная. Впечатления от всех остальных столичных недель моды были какими‑то менее позитивными. Здесь более профессиональный подход. То, что все основное в одном месте, — очень удобно. Потому что в Париже и Милане локации для презентаций и показов хоть и очень красивые, но перемещаться между ними было неудобно. Хотя я не любитель сравнивать: у каждого свой путь развития и своя история в индустрии. Маркет мне тоже понравился, но, конечно, его можно было сделать более глобальным. Как персональному стилисту мне хотелось увидеть большее количество брендов. Специалисты моей сферы сейчас испытывают трудности в связи с уходом с рынка ключевых игроков массмаркета и всегда в поиске новых имен. Плюс я бы очень хорошо проработала аккредитацию: пригласила бы не только журналистов, но и блогеров-инфлюэнсеров. Причем не просто людей с большим количеством подписчиков , а именно тех, кто анализирует, пишет, рассказывает о моде. Возможно, организаторам стоит брать консультации у инфлюэнсеров, которые могут дать совет в узкой нише, составить список гостей.

Организаторы

© Тима Балдин 1 из 3 © Тима Балдин 2 из 3 © Гриша Беско 3 из 3

Николай Продюсер и режиссер модных показов, в рамках Московской недели моды поставил более 100 показов в «Зарядье» и на ВДНХ Основная цель первой Московской недели моды — это поддержка бизнеса дизайнеров. Я режиссер показов, поэтому по долгу службы много общаюсь с дизайнерами, так что из первых уст могу сказать, что это важная для них инициатива. Сама идея объединяющего проекта — это то, что было необходимо индустрии сейчас. Неделя моды собрала более 450 брендов со всей страны, из них почти половина вышла на подиум. Такого масштаба в Москве еще не было. Эффективно сработали все форматы участия — и показы, и маркеты, и шоурум. Дизайнеры, которые выставлялись на маркетах, рассказывали, что не были готовы к спросу, а он оказался высокий. Те, кто участвовал и в показе, и в шоуруме, разрывались между площадками — в шоуруме было много байеров. Если говорить о поддержке, то все дизайнеры, с кем я говорил, ее почувствовали. Несмотря на гигантский размах, Московская неделя моды работала как часы: показы на всех площадках — а их было пять — начинались вовремя. Пару раз была задержка, если предыдущее шоу еще шло. При этом стримили показы каждые полчаса, попеременно из «Зарядья» и с ВДНХ. Через интернет аудитория Недели моды стала больше на несколько миллионов человек. Конечно, на подготовку такого мероприятия надо больше времени. Для многих брендов участие в Московской неделе моды стало публичным дебютом, что требует от марки концентрации усилий. Некоторым дизайнерам не хватило времени и опыта, чтобы получить максимальную отдачу от проекта. Кто‑то забыл пригласить прессу на свой показ, кто‑то подал заявку в шоурум, не имея опыта работы с байерами. Некоторые думали, что Неделя моды или город решит все проблемы марки, но так не бывает. В любом случае это не системная проблема, а единичные случаи. Мы получили большое количество положительных отзывов. Люди благодарят нашу команду за высокий уровень организации мероприятия; за показы в таких разных, но по-своему уникальных и красивых локациях; за то, что Московская неделя моды не просто праздник моды, а индустриальный проект, в рамках которого были показы новых коллекций, экспертные дискуссии, была возможность купить одежду на маркете или же найти рабочие контакты в шоуруме. Телеграм-каналы, которые критиковали Неделю моды, — определенная группа из всего пяти-шести авторов, которые еще задолго до начала мероприятия вбрасывала в паблик фейки о пропагандистской направленности мероприятия.

Когда выяснилось, что подиумы не построены в виде буквы Z, как предполагали админы телеграм-каналов, тема критики сменилась на «плохую организацию», «отсутствие профессионалов» и прочую чушь.



Источник этого «экспертного» мнения — те же пять-шесть каналов, для которых основная проблема в том, что за Неделей моды стоит московское правительство, а о ней самой объявил мэр города. Но все эти единичные «критики» не рассказали о главном — о дизайнерах , о них забыли написать, увлекшись отработкой методички. Странно заострять внимание на нескольких ресурсах, тогда как Неделю моды освещали сотни других телеграм-каналов — модных, культурных, новостных. В течение семи дней в СМИ появилось более 2000 публикаций. Что касается уровня дизайнеров, то, конечно же, он не однороден. Но из 450 брендов-участников можно было бы набрать контент на месяц работы для любого самого привередливого ресурса. 250 байеров пришли в шоурум Недели моды и сделали сотни заказов — это рекорд, не слышал, чтобы хоть одно мероприятие собрало хотя бы половину этого. На «экспонаты в витринах» жаловаться может только человек, который не умеет читать: в рамках Недели моды в городе состоялось несколько фестивалей, так или иначе связанных с одеждой, — это было широко объявлено. Фестивали «Время и мода», «Театральный костюм», «Фанерон» и другие. Это создало эффект присутствия для горожан, тогда как большинство показов Недели моды были строго по приглашениям. Кстати, раньше «Афиша» отказывалась анонсировать Неделю моды из‑за закрытости, и вот у Недели моды появился публичный элемент, но снова что‑то не так (в прошлом сезоне MBFW в Москве редактор «Афиши Daily» посетил несколько показов и сделал подборку лучших. — Прим. ред.). Неделя моды получила главный результат: о российских дизайнерах говорят все. Это обязательно скажется на продажах, но брендам предстоит еще много работы.

Критики

Критические отзывы на Московскую неделю моды появились еще до ее начала. Авторы модных телеграм-каналов задавались вопросом, насколько вообще этично проводить фешен-мероприятия в такое время, как развивать индустрию в отсутствие конкуренции с западными брендами и каким образом на Неделю моды попадут туристы, которых почему‑то ожидали организаторы из правительства.

Независимое модное издание The Blueprint, которое обычно либо игонорировало Неделю моды в Москве, либо точечно освещало достойные внимания шоу или бренды, сделало подробный репортаж c нескольких дней ивента, а также фотоотчет. Стоит ли говорить, что редакторы не в восторге от события, хотя редкая похвала тоже имеется.

Постфактум-критика тоже не заставила себя долго ждать. Комментаторы разделились на два лагеря. Первые безапелляционно отрицают текущий формат Московской недели моды. Среди аргументов — экономическая бесполезность из‑за отсутствия нормальной легкой промышленности в стране; разношерстная программа, которая включала не только маркет и показы, но также детские мастер-классы, исторические реконструкции и спортивные события; отсутствие интереса со стороны государства — как масштабного, так и локального, когда, например, в ивенте был заявлен мэр города Собянин, но он не пришел.