Новая жизнь старого гардероба.

Невзрачная дутая жилетка, поношенный свитер, пальто из советских времен — все эти вещи могли бы стать кандидатами на выброс. Но локальный апсайкл-дизайнер Дима Магний дает им вторую жизнь и делится процессом превращения в своем тиктоке.

Среди продуктов дизайнера не только популярные сейчас рубашки из крупных лоскутов и лонгсливы со швами наружу, но и пальто из шерсти и нейлона, нарядные блузы с разномастными пуговицами и двусторонние свитеры. Дима может сделать новую модель из одной вещи, а может соединить сразу несколько. Иногда он замачивает одежду в отбеливателе, чтобы получить интересный рисунок.

Недавно Дима Магний участвовал в коллаборации Levi’s и творческого объединения «Кружок». Для этой коллекции несколько локальных дизайнеров переработали старые пары Levi’s в новые вещи. Дима создал платье с большим разрезом спереди, шорты с оборками, кроп-топ, а также джинсы из вертикальных лоскутов.

Приобрести одежду можно в инстаграме дизайнера. Апсайкл-лонгслив обойдется в 3000 рублей, свитер — в 5600, а пальто — в 14 900.