На днях в Москве закончилась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week. «Афиша Daily» посмотрела все шоу и выбрала локальных дизайнеров, о которых вы, скорее всего, еще не раз услышите.

Gerda Irene

Gerda Irene создает одежду и аксессуары из тканей ручной работы и переработанных винтажных материалов. Примерно 60% вещей шьются полностью вручную, а каждая модель существует в единственном экземпляре. Последняя коллекция бренда под названием Umbra (в переводе с латинского «иллюзия») сочетает в себе черные и белые цвета, графичность, аппликации, вязаные вставки, вышивку и деним.

Jenesaq

Jenesaq делает ставку на долговечность своих вещей, поэтому с особой тщательностью выбирает материалы для изделий. Например, сейчас все ткани привозят из Токио, хотя создатели надеются, что скоро износоустойчивое сырье будет производиться и в России. В центре новой коллекции концептуального бренда — принты на комбинезонах и рубашках как переосмысление сюрреализма, французского символизма и художественной наивности. Натуральный шелк нежных оттенков в сочетании с фактурными блестящими пиджаками и брюками клеш выглядит одновременно нарядно и утилитарно.

Za_Za

Дизайнер петербургского бренда Za_Za Александра Корякина-Николаева в своих изделиях обычно делает акцент на форму и цвет. Новая коллекция марки «Я — чистый мир» не стала исключением: тут можно увидеть головные уборы, напоминающие цветы, яркие вкрапления желтого и зеленого, а также флористический и графический принты разного масштаба.

Innominate

Innominate был запущен в 2014 году двоюродными братьями Романом и Александром. Марка начинала с мужской одежды и успела одеть в свои изделия певца Ивана Дорна, стилиста Гошу Карцева и шоумена Александра Гудкова. А в 2019-м бренд начал работу и над женской линией. В коллекции SS22 дизайнеры решили отойти от привычных бренду сдержанных цветов и четких линий и показали много цвета и принтов. А также поэкспериментировали с материалами: тут есть, к примеру, костюмы из парчи и атласные спортивные бомберы.

Sasha Gapanovich

Sasha Gapanovich — эклектичный бренд женской одежды с Крайнего Севера. Дизайнер марки с любовью относится к смешению цветов, принтов, больших форм и объемов. Саша деформирует и изменяет фактуру тканей, придавая дизайну вещей ностальгические и винтажные ноты. В каждой коллекции присутствуют вязаные предметы ручной работы, идеальные для российских холодов. Новая коллекция как раз состоит из всевозможных свитеров, трикотажных платьев паутинок в пол и даже рейтуз.

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Agatha Ænter

Бренд Agatha Ænter основан в 2018 году дизайнером Агатой Востриковой. В своих коллекциях марка пытается объединить технологии и природу. Это стремление отражается на дизайне вещей, где используются принцип модульного кроя, функциональные ткани и графические принты. Коллекцию весна-лето 2022 Агата создала вместе с мастерицами Кавказа, которые вручную работают с натуральной шерстью и практически не используют красителей.

Abzaeva

Создательница бренда Abzaeva Надежда — дизайнер из Бурятии, участница шоу Lamoda «Реалити в моде». Происхождение девушки оказало большое влияние на ее коллекции: Abzaeva транслирует культуру Бурятии через дизайн одежды, благодаря чему тут появляются необычная форма, необработанная ткань, символичные детали и даже особенный сет-дизайн съемок. Коллекция, которую Надежда представляет в рамках MBFW Russia, получила название «Ветер дует» и посвящена связи различных, а подчас и спорящих между собой миров — мира человека и духов. За основу дизайнер взяла работы Нам Чжун Пайка, Park Hyun-ki и других художников, которые исследовали различные миры — материальный и иллюзорный.