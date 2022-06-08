Мы продолжаем делиться неочевидными и интересными проектами, милыми нашему сердцу. На очереди — винтажный магазин в Санкт-Петербурге, где можно найти добротные полевые куртки, безупречные тренчи и идеальные брюки со стрелками свободного кроя.

Настоящий винтаж

Мы уже не раз говорили о том, что запрос на экологичную моду спровоцировал рост секонд-хендов и винтажных магазинов. Но проблема с последними заключается в том, что селекция не всегда оказывается оригинальной. Тем не менее у нас есть достойные проекты, которые развиваются, тщательно работают над ассортиментом и стараются продавать вещи по адекватным ценам. Один из таких — Ambar Vintage. Петербургский магазин сразу расположит знающих людей своей селекцией, ценами, визуальным стилем и инициативами. Рассказывая об Ambar мы не можем избежать комплементарного сравнения с парижским Brut. Оба магазина понимают, как правильно подавать товар, чувствуют время и знают толк в милитари-стиле, делая на него главную ставку.

© Ambarvintage/Instagram*

Винтажный милитари для городской среды

© Ambarvintage/Instagram* 1 из 5 © Ambarvintage/Instagram* 2 из 5 © Ambarvintage/Instagram* 3 из 5 © Ambarvintage/Instagram* 4 из 5 © Ambarvintage/Instagram* 5 из 5

Для тех, кто еще не распробовал стиль милитари, в магазине представлена подборка более «городских» вещей, которые укрепят гардероб и прослужат не один сезон. Среди наших фаворитов — легко адаптируемые оливковые плащи, яркие университетские куртки из США, пальто пожарных с характерными металлическими застежками, добротные и вечно уместные твидовые пиджаки (как с заплатками, так и без), а также плотные шерстяные рубашки.

© Ambarvintage/Instagram* 1 из 5 © Ambarvintage/Instagram* 2 из 5 © Ambarvintage/Instagram* 3 из 5 © Ambarvintage/Instagram* 4 из 5 © Ambarvintage/Instagram* 5 из 5

Куда же без кастомизации

Как и вышеупомянутый парижский Brut, питерский Ambar развивает свое кастом-направление. Например, выпускает релиз с видоизмененными американскими полевыми кепками 1960–1970-х годов. Взятые за основу головные уборы носили молодые люди и девушки, обслуживающие 337-е ВВС на военной базе в ФРГ. Большинство из них имели негативное отношение к происходящим в то время во Вьетнаме событиям, поэтому в качестве протеста рисовали на головных уборах символ «пацифик» ручкой или маркером. Ambar украсил кепки вышивкой с римскими ромашками, используя нитки мулине 1970-х годов, соответствующие эпохе. В другой заслуживающий внимания релиз вошли белоснежные рубашки американских врачей, на которых вручную нарисовали красивые принты с тиграми. Также стоит отметить релиз с тоутами, сшитыми из винтажных голландских кейпов 1950–1970-х годов. Вместительные сумки из сатинового материала плотностью 8–10 унций получили водонепроницаемую и прочную конструкцию с двойным дном, четыре внутренних кармана и один наружный.

© Ambarvintage/Instagram* 1 из 3 © Ambarvintage/Instagram* 2 из 3 © Ambarvintage/Instagram* 3 из 3

Собственный бренд Помимо винтажа и апсайкла Ambar медленно, но верно развивает собственный мерч. Так, питерский магазин уже выпускал белые футболки с собственной красивой графикой Pharmacy Hound и теплые шерстяные носки в нескольких цветовых решениях. Настоятельно рекомендуем следить за новыми релизами (а также за пополнениями основного ассортимента). Для этого нужно подписаться на телеграм-канал магазина.

© Ambarvintage/Instagram* 1 из 2 © Ambarvintage/Instagram* 2 из 2

* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена.