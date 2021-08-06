Продолжаем делиться неочевидными и интересными зарубежными проектами, у которых есть доставка в Россию. На очереди — винтажный магазин, где можно найти эталонные полевые куртки, парки, рубашки и даже кеды немецкой армии.

Как появился Brut

За Brut, одним из наиболее популярных винтажных магазинов во Франции, стоит Пол Бен Чемхун (Paul Ben Chemhoun). Еще будучи студентом он начал собирать собственную коллекцию: искал вещи по всей стране и покупал понравившиеся и вдохновляющие изделия. Интерес к винтажу Полу передался по наследству. Его дедушка — бывший военнослужащий — покупал армейскую одежду и продавал ее в 60-х на блошиных рынках Лиона. Его отец занимался тем же и часто брал мальчика с собой на закупки.

Brut запустился в 2012 году. Изначально это был онлайн-проект, но в какой‑то момент Пол столкнулся с первой проблемой — его коллекция банально не помещалась в квартире. Тогда он решил арендовать крошечное помещение под шоурум, в котором бы мог представить свой впечатляющий ассортимент. Пол открывал магазин только во время парижских недель моды. Многие приезжие дизайнеры с интересом изучали его коллекцию и покупали понравившиеся вещи. Как объясняет основатель Brut, люди из местных брендов не рассматривали французский винтаж как источник для вдохновения. Со временем визиты приезжих дизайнеров участились. Они приходили вместе со своими командами (порой до 8 человек) и толпились в крошечном помещении. Это сподвигло Пола на переезд в более просторное помещение на улице Реомюр в третьем округе Парижа, где Brut базируется и по сей день.

В нынешней версии винтажного магазина есть несколько направлений: милитари, рабочая одежда, аутдор и, назовем ее так, американская классика (куртки в университетском стиле, гавайские рубашки, джинсовые куртки и так далее).

Одна из лучших милитари-селекций в Европе

В первую очередь стоит отметить милитари-селекцию Brut. Сразу изучите внушительную подборку верхней одежды. Кажется, что здесь можно найти все. От бесконечных вариаций классической американской M-65, парок канадской армии и пальто британских офицеров времен второй мировой войны до южно-африканских полевых курток, российских телогреек и французских бушлатов.

Кроме того, в Brut появляются и другие вещи армий разных стран мира: рубашки, свитера и свитшоты, брюки (как обычные, так и карго), а также всевозможные сумки и мешки.

Отдельного упоминания заслуживает обувь. Скажем, поношенные солдатские ботинки, скорее всего, заинтересуют только коллекционеров милитари-винтажа. Другое дело — культовые кеды немецкой армии. Да, те самые, с которых Maison Margiela срисовали силуэт Replica. Их по достоинству смогут оценить даже далекие от истории военной формы люди. Причем помимо затертых поношенных экземпляров в Brut можно найти и дедсток-пары (то есть новые), сохранившиеся с 80-х.

Свежий взгляд на рабочую одежду

Что касается рабочей одежды (второго по популярности сегодня направления в мужском винтаже), то Brut выделяется и здесь. Помимо привычных всем американских классиков Carhartt и Dickies в магазине можно найти гораздо менее тиражированную верхнюю одежду из европейских стран. Например, французские и британские рабочие куртки. От своих американских аналогов они отличаются более интересными цветовыми решениями и кроем. При должной стилизации такие куртки смогут стать эффектной заменой повседневному пиджаку.

Собственные проекты и бренд

С недавних пор у Brut появилось еще одно направление — Rework. Как можно догадаться по названию, это апсайклинг, своего рода кастомизация винтажных изделий. Один из наиболее ярких релизов Brut — видоизмененные вощеные куртки Barbour. Магазин отобрал 40 добротных экземпляров из личной коллекции и включил фантазию. Главные отличия от классических курток — укороченная конструкция и дополнительные карманы на спине. Конечно, поклонники британского бренда со стажем могут начать плеваться и причитать, что вощеная куртка должна быть ниже пояса. Но прежде стоит взглянуть на результат.

Другая заслуживающая внимания инициатива — джинсы под собственным брендом. Перед реализацией амбициозной идеи Brut обзавелся 9 винтажными станками, собранными из разных уголков мира, и запасом добротного итальянского денима плотностью 13 унций. Джинсы, к слову, все еще доступны для предзаказа. Первый тираж составит всего 150 экземпляров. Оформить заявку можно на сайте Brut. Там же можно ознакомиться с полным ассортиментом магазина.