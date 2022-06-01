«Афиша Daily» продолжает рассказывать про российские бренды, у которых можно найти достойные вещи для мужчин.

Подробности по теме Еще 10 локальных марок мужской одежды Еще 10 локальных марок мужской одежды

Behurr

В отличие от большинства российских стритвир-брендов, Behurr не выпускает сезонных коллекций. Вместо них марка готовит небольшие лимитированные релизы с несколькими позициями. В вопросах самих вещей Behurr также не равняется на локальные бренды. Стиль марки можно отнести к так называемому взрослому стритвиру, где на первые роли выходят не принты и брендинг, а материалы, цвета и крой. Вместо однотипных бланковых бомберов — образцовая укороченная куртка из экокожи, вместо наскучивших толстовок — свитер из итальянской мериносовой шерсти, вместо джинсов по лекалам Levi’s — брюки свободного кроя со стрелками. И тут нельзя обойтись без сравнения (комплиментарного) с большими западными брендами Aimé Leon Dore и Noah — представителями того самого взрослого стритвира. Диапазон цен на текущий ассортимент: от 1500 рублей за белую футболку до 7000 рублей за худи в винтажном стиле.

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Planta Rosa

Повседневный оверсайз — именно так мы охарактеризовали бы молодой бренд. В арсенале Planta Rosa оверсайз-худи и свитшоты с яркой графикой, свободные (и порой даже очень свободные) треники и карго, а также бейсболки с запоминающимися слоганами. Отдельного упоминания заслуживают вещи с бросающейся в глаза графикой, нанесенной вручную. Отличительная особенность таких худи и свитшотов — единичный тираж. Цены варьируются от 5300 рублей за бейсболку с вышивкой до 37 500 рублей за брюки на резинке.

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Roden

«Сделано на Патриарших прудах» — говорится в описании профиля бренда. А по фото можно догадаться, что Roden — это в первую очередь комфортная городская одежда. Наряду с ожидаемыми толстовками и трениками здесь можно найти куртки с красивыми воротниками и практичными карманами, расслабленные брюки со стрелками и бейсболки. Как правило, все позиции из релизов выполнены в беспроигрышных расцветках и легко сочетаются друг с другом. Цены варьируются от 5500 рублей за лонгслив до 78 000 рублей за утепленный бомбер.

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«Черным-черно»

К московскому бренду стоит присмотреться в первую очередь тем, кто ищет нескучную альтернативу формальной одежде на каждый день. Особенно интересным нам кажется гибридный «спортивный» пиджак. Пристально изучив вещь, можно заметить на ней дополнительный слой в виде майки. Если вы давно искали необременяющий пиджак для повседневной носки с любимыми кроссовками и кедами, то вот он. Диапазон цен: от 3 500 рублей за базовую майку до 24 900 рублей за объемный бомбер.

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Sáme

Питерский бренд также отдает предпочтение не сезонным коллекциям, а капсульным релизам. В его основе лежит идея переработки — создание новых вещей из старых. Помимо традиционных для российских брендов толстовок, Sáme может похвастаться действительно интересными вещами: пальто из итальянской смеси шерсти и кашемира, свободным тренчем из полиуретана, свитерами в приятных глазу оттенках, легкими летними брюками и практичными аксессуарами. Последние заслуживают отдельного упоминания. Среди наших фаворитов — флисовые шапки-ушанки, вельветовые шляпы в рыбацком стиле и сумки из плотного винтажного канваса. Цены на сайте Sáme варьируются от 1800 рублей за шапку до 22 000 рублей за пальто.

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