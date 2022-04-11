«Афиша Daily» собрала российских производителей, которые выпускают достойные коллекции для мужчин.

Tryyt

Молодой московский бренд славится понятной базовой одеждой, при этом не лишенной изящности. Tryyt с осторожностью подходит к излишне ярким цветовым решениям и не оглядывается на остромодные тенденции. Вместо этого бренд делает ставку на практичные материалы, вдумчивые детали и легко применимые в жизни силуэты. Цены на вещи варьируются от 4500 рублей за объемный шарф из мягкой шерсти до 24 900 за пальто свободного кроя.

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Brier

Поклонникам классической верхней одежды и более формального стиля настоятельно рекомендуем присмотреться к Brier. В арсенале бренда — пальто, полупальто, бушлаты, пиджаки, утепленные куртки и тренчи из шерсти и хлопка. Кроме того, у Brier можно найти рубашки с воротником-стойкой, худи и слегка зауженные брюки. Большая часть вещей выполнена в благородных темных оттенках. Диапазон цен — от 5200 рублей за худи до 34 500 рублей за двубортное пальто.

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Liars Collective

Liars Collective — достойный представитль стритвир-сцены из Петербурга. Создатели бренда давно работают над узнаваемостью собственной графики и, надо сказать, здорово с этим справляются. Некоторые вещи Liars Collective можно угадать исключительно по принту. В каталоге бренда представлены футболки, худи на молнии и без, регбийки и лайнер. Отдельного упоминания заслуживает линейка аксесуаров, в которой можно найти сумки, шарфы, брелоки, кружки и многое другое. Цены на вещи Liars Collective варьируются от 2700 рублей за футболку до 10 900 рублей за лайнер.

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Roma Uvarov Design

Формула дизайна Ромы Уварова: стиль унисекс плюс инфантильность плюс эклектика. Дизайнер тяготеет к прозрачным материалам, цветочным мотивам, декоративным вставкам и нарочито детским принтам. Если вам нужна яркая и эпатажная одежда на особый случай, то обязательно познакомьтесь с коллекциями Ромы поближе. Диапазон цен — от 3000 рублей за футболку с принтом до 23 520 рублей за оверсайз-пиджак с аппликацией.

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ZNY

ZNY — давний игрок на российском рынке. У бренда уже есть большая аудитория и известность за пределами страны. В коллекциях ZNY всегда большой выбор футболок, худи и свитшотов со всевозможными интерпретациями логотипа бренда, а также минималистичные однотонные куртки, брюки и сумки. Цены на вещи варьируются от 1500 рублей за чехол для телефона до 11 900 рублей за бомбер.

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Red September

Red September — представитель high street fashion. Бренд известен за рубежом, о нем пишут международные издания, а в его вещах то и дело появляются селебрити. Одна из основных тематик текущей коллекции — постсоветское прошлое, оформленное в принтблокинг, асимметрию, эксперименты с разными тканями, свободный крой и агендерность. Диапазон цен на вещи Red September — от 2915 рублей за футболку с принтом до 140 000 за косуху из натуральной кожи.

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S.T.I.C.H.

S.T.I.C.H. придется по душе тем, кто любит эффектную верхнюю одежду. В репертуаре бренда — парки, пальто, пиджаки и комбинезоны в спокойных оттенках. Любимые материалы марки — нейлон и шерсть. Из однозначных плюсов S.T.I.C.H. — возможность при необходимости подогнать изделие под особенности фигуры, например увеличить рукава или общую длину. А еще вы можете заказать позиции из прошлых коллекций, которых сейчас нет в наличии, — их произведут специально для вас. Диапазон цен — от 4900 за свитшот до 21 900 за пиджак с заниженной линией плеч.

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The Óckam

Достойный представитель мидл-сегмента, который делает ставку на необычные силуэты и добротные материалы. Особого внимания заслуживают удлиненные неформальные пальто, тренчи и пиджаки из шерсти и экокожи. Также советуем присмотреться к брюкам и джинсам (расклешенного, прямого или зауженного кроя). Диапазон цен — от 1800 рублей за футболку до 29 600 рублей за однобортное пальто с акцентными плечами.

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Trustme Studio

Проект из Петербурга впервые заявил о себе благодаря фирменным худи с курящим черепом и надписью «Trust me, I’m a doctor». Со временем спрос на нее вырос, и теперь знаковую вещь можно собственноручно кастомизировать на сайте бренда. Создатели не остановились на достигнутом и занялись расширением ассортимента, в котором сегодня представлены куртки, свитера, лонгсливы, рубашки, футболки и аксессуары. Цены варьируются от 2800 рублей за шарф до 37 600 рублей за рубашку с застежкой-молнией на спине.

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House of Leo

House of Leo базируется и производит все свои товары в Санкт-Петербурге. Ассортимент бренда достаточно широкий, что позволяет собрать полноценный гардероб в одном месте. Здесь можно найти классическую стеганку в неочевидной терракотовой расцветке, свитер в вечно актуальной преппи-стилистике или рубашку с замысловатыми завязками. Диапазон цен — от 6000 рублей за удлиненную футболку до 65 000 рублей за пиджак.

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