Хейтеры попытались отменить большую грудь, а также право женщины демонстрировать свое тело. Вот что им ответили другие пользователи телеграма.

Что случилось (на самом деле ничего необычного) 16 мая Gucci провел в итальянском замке Кастель-дель-Монте в Апулии шоу круизной коллекции. Один из образов показала на подиуме модель Мисти Хит: девушка вышла в полупрозрачном платье с накидкой на голое тело.

Кто и почему критикует В телеграм-канале экс-редактора Vogue Алины Григалашвили «Отдел стиль жизни» некоторые пользователи оставили негативные комментарии к образу Мисти — причем критиковали не одежду, а тело девушки. «Обязательно показывать висящие сиськи?»; «Сиськи-то как у коровы, а еще модель! 🤣 А вес какой? Здоровая бабенка»; «…раз ты показываешь всем свое голое тело, ты просто тупая *****».

Критика критики Другие подписчики обратили внимание хейтеров на то, что естественная грудь больше второго размера в любом случае будет свисать. И, вообще, показывать свое тело — это нормально. Тут нельзя не вспомнить ролик, где актриса Синтия Никсон читает проникновенный монолог «„Будь леди“, — говорили они». В нем Никсон показывает, как в современном мире требования к девушкам часто противоречат сами себе и направлены на то, чтобы женщина была удобной для мужчины. « Будь сексуальной. Не выгляди слишком провокационно. Похудей. Ты выглядишь как скелет, тебе надо поесть. Вколи ботокс от морщин и подтяни грудь. Выгляди естественной». Комментарии к этому видео отключены, но в российских соцсетях пользователи активно обсуждали, что эти требования предъявляются не только мужчинами, но и самими женщинами, что выглядит еще более абсурдно.

Экс-редактор раздела бьюти на Vogue.ru Арина Шабанова выпустила в своем канале большой пост по следам обсуждения груди Мисти Хит. Она объяснила читателям, что на внешний вид груди могут влиять и гормоны, и генетика, и возраст. А обвиснуть она может из‑за дефицита эстрогена, коллагена, чрезмерного пребывания на солнце, высокого индекса массы тела или быстрого изменения веса. Ну и не стоит забывать, что мы живем не в невесомости и на бóльшую массу действует бóльшая гравитация. Также девушка отметила двойные стандарты: обладательницам маленькой груди общество предлагает ее увеличить, чтобы быть желанной, а большой — подтянуть, чтобы не обвисала . Кстати, Арина отмечает, что количество операций по увеличению груди, зарегистрированных Американским обществом пластической хирургии, увеличилось на 275 процентов за последние пять лет. Таким образом, на данный момент это самая популярная пластическая процедура.

Готовы ли потребители к новым стандартам (а точнее, их отсутствию)

Все, что не вписывается в принятые обществом стандарты, принято называть инклюзивным. Кажется, такая формулировка устарела, а вот слово «разнообразие» лучше описывает долгожданное появление «неидеальных» героев в нашем поле зрения. Хотя, опять же, неидеальны они лишь потому, что не вписываются в широко одобряемую норму. Так как же потребители относятся к новым — разным — героям? В прошлом году редакция блога TexTerra провела исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к разнообразию героев в рекламе. 70,4% считают, что реклама должна быть инклюзивной, но фактически это не влияет на их решение о покупке. А 67,3% не отпугнет герой с неидеальной кожей в рекламе косметики.

Однако когда респондентам предложили выбрать между инклюзивной и традиционной рекламной кампанией, большинство остановилось на более привычных образах. Так, 60% выбрали рекламу с Пенелопой Крус, а не модель с витилиго. 74,6% заявили, что им не нравится модель без передних зубов в бодипозитивной рекламе Gucci. Что в итоге Суммировать произошедшее можно словами Арины из поста выше: нам всем стоит « перестать рассматривать женские части тела как материальные объекты в отрыве от самой женщины . Если бы мы жили в идеальном мире, в 2013 году модель Джордан Данн не получила бы отказ от Dior на Неделе моды из‑за слишком большой груди, а Мисти Хит на подиуме Gucci в 2022 не осуждали бы за то, что ее красивая грудь просто висит. Вместо этого просто занялись бы своей жизнью, своим телом и своей грудью».