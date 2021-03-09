Unilever провел масштабное исследование , в результате которого выяснилось, что слово «нормальный» на упаковке косметической продукции оказывает негативное влияние на покупателей. Это определение заставляет некоторых потребителей чувствовать себя изолированными и постоянно стремиться к идеалу, навязанному производителем. Также большинство опрошенных хотели бы, чтобы индустрия красоты и личной гигиены больше фокусировалась на хорошем самочувствии, а не на привлекательной внешности.

В итоге компания решила отказаться от слова «нормальный» в описании косметики: теперь упаковка средств для кожи и волос будет выходить без стереотипных определений. Это же касается и рекламы продукции. Кроме того, Unilever пообещал не использовать ретушь для изменения цвета кожи, а также размера и пропорций тела людей на рекламных изображениях и чаще привлекать к съемкам героев, которые покажут инклюзивную красоту. В будущем бренд планирует расширить линейку косметических продуктов, чтобы удовлетворить потребности самых разных групп покупателей.