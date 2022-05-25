Тени-хамелеоны, умная зубная щетка, маска для ванны и другая косметика, которая приглянулась нам в мае.

Крем для рук Aadre

Симбиоз нишевого аромата и питательного крема для рук в оболочке, не уступающей французским парфюмерным домам.

Цена 1890 р.
Сплэш-маска для лица Art & Fact

Корейский формат маски в виде концентрированного тоника. Для полной эксфолиации тела средство можно добавить в воду прямо во время принятия ванны.

Цена 695 р.
Кисть Annbeauty N3

В преддверии лета российский бренд кистей с японским производством выпустил инструмент для нанесения самого летнего продукта — бронзера.

Цена 7300 р.
Лосьон для тела Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning

Для тех, кто хочет ощущать аромат свежевыстиранных простыней и нагретой солнцем кожи еще ближе к телу.

Цена 4420 р.
Кристаллы для ванной I Heart Revolution Fruity Pebbles

Герои «Флинтстоунов» прячут в упаковке из‑под американского завтрака мерцающую соль для ванны с ягодным ароматом.

Цена 758 р.
Очищающий крем-гель La Roche-Posay Effaclar H Iso-biome

Редкий случай щадящего аптечного средства для проблемной кожи. Бренд предлагает его тем, кто переборщил с агрессивными пенками.

Цена 2297 р.
Флюид Darling* Holy Water

Тоник стоит наносить на лицо прямо ладонями. Содержит антиоксиданты (витамин C и растительные экстракты), которые защищают кожу от внешних факторов.

Цена 1125 р.
Жидкие тени 7days B.colour

Дуохромные тени — идеальное средство для тех, кто не умеет растушевывать миллион оттенков. Одного нанесения достаточно для полноценного макияжа.

Цена 2515 р.
Скраб для тела Feito Brasil Aalegria De Ver-o-peso

Бразильский бренд с аутентичными составами: гуарана, мате и стевия разгоняют лимфу, чтобы тело выглядело более подтянутым.

Цена 5510 р.
Гаджет для ухода за лицом Foreo Luna 3 Plus

Два главных гаджета Foreo — в одном. С одной стороны, это щетка для глубокого очищения лица, а с другой — микротоковый массажер.

Цена 29 999 р.
Двухфазное мицеллярное средство Bioderma Sensibio H2O

Масло и мицеллярная вода — идеальный тандем для досконального очищения кожи и легкого снятия макияжа с глаз.

Цена 1911 р.
Электрическая зубная щетка Foreo Issa 3

Гибридное воздействие щетинок, звуковые вибрации и продуманные выступы для дополнительного очищения языка.

Цена 18 999 р.
Гель для интимной гигиены Dr. Barbara Sturm V Wash

Именитый косметолог Барбара Штурм активно расширяет поле деятельности. После этой линейки ухода за интимной зоной врач переключилась на подологию.

Цена 9550 р.
Сыворотка с витамином C Garnier Skin Naturals

Тройка эффективных ингредиентов для гладкой и сияющей кожи — ниацинамид, витамин C и салициловая кислота — в умеренных концентрациях.

Цена 519 р.
Компактная пудра Collagen Hydro Moisture Two Way Cake SPF 25

Важное напоминание: солнцезащитные фильтры в пудре не заменят кремовый санскрин, но ей безопаснее матировать лицо летом.

Цена 1490 р.
Увлажняющий защитный крем для лица Cosmetics 27 Creme 27 Bio-Logique

Легкий крем с защитными компонентами: центеллой, ресвератролом, пробиотиками и экстрактом комбучи.

Цена 10 900 р.
Гель для душа Don’t Touch My Skin

Универсальное мягкое средство без красителей, ароматизаторов и эфирных масел. Базовое решение для любой, даже чувствительной, кожи.

Цена 1790 р.