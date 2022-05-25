Тени-хамелеоны, умная зубная щетка, маска для ванны и другая косметика, которая приглянулась нам в мае.
Симбиоз нишевого аромата и питательного крема для рук в оболочке, не уступающей французским парфюмерным домам.
Корейский формат маски в виде концентрированного тоника. Для полной эксфолиации тела средство можно добавить в воду прямо во время принятия ванны.
В преддверии лета российский бренд кистей с японским производством выпустил инструмент для нанесения самого летнего продукта — бронзера.
Для тех, кто хочет ощущать аромат свежевыстиранных простыней и нагретой солнцем кожи еще ближе к телу.
Герои «Флинтстоунов» прячут в упаковке из‑под американского завтрака мерцающую соль для ванны с ягодным ароматом.
Редкий случай щадящего аптечного средства для проблемной кожи. Бренд предлагает его тем, кто переборщил с агрессивными пенками.
Тоник стоит наносить на лицо прямо ладонями. Содержит антиоксиданты (витамин C и растительные экстракты), которые защищают кожу от внешних факторов.
Дуохромные тени — идеальное средство для тех, кто не умеет растушевывать миллион оттенков. Одного нанесения достаточно для полноценного макияжа.
Бразильский бренд с аутентичными составами: гуарана, мате и стевия разгоняют лимфу, чтобы тело выглядело более подтянутым.
Два главных гаджета Foreo — в одном. С одной стороны, это щетка для глубокого очищения лица, а с другой — микротоковый массажер.
Масло и мицеллярная вода — идеальный тандем для досконального очищения кожи и легкого снятия макияжа с глаз.
Гибридное воздействие щетинок, звуковые вибрации и продуманные выступы для дополнительного очищения языка.
Именитый косметолог Барбара Штурм активно расширяет поле деятельности. После этой линейки ухода за интимной зоной врач переключилась на подологию.
Тройка эффективных ингредиентов для гладкой и сияющей кожи — ниацинамид, витамин C и салициловая кислота — в умеренных концентрациях.
Универсальное мягкое средство без красителей, ароматизаторов и эфирных масел. Базовое решение для любой, даже чувствительной, кожи.