Как и в случае с музыкой, стиль главного американского рэпера существенно отличается от его коллег по сцене. Он не читает про джинсы Amiri и уж тем более их не носит. Пока новая пластинка Кендрика Ламара штурмует чарты, «Афиша Daily» разбирает его стиль и рассказывает, чему у него стоит поучиться.

Подробности по теме На новом альбоме Кендрик Ламар превращается из небожителя в человека. И это прекрасно! На новом альбоме Кендрик Ламар превращается из небожителя в человека. И это прекрасно!

Не смотрите на бренды

© kendricklamarbible/Instagram*

Одежда, которую носит Кендрик, практически никогда не имеет брендинга. Это вещи с понятными силуэтами, преимущественно в универсальных базовых цветах. Глядя на однотонный худи музыканта, сложно определить авторство — это может быть как массмаркет (например, H&M), так и люксовый гигант (условный Maison Margiela). Да, обильная логомания уже несколько лет как считается дурным тоном, но если задуматься, то мы по-прежнему окружены огромным количество вещей с брендингом, который можно разглядеть за квартал. И надо отдать должное Кендрику — он никогда не играл в эти игры. Даже во время бума Off-White и Balenciaga Ламар предпочитал скромные вещи.

Делайте ставку на крой

© kendricklamarbible/Instagram*

Даже когда речь заходит о более формальной одежде — на всевозможные церемонии вручения премий или благотворительные вечера, — Кендрик не забывает о собственном комфорте и стиле. Если изучить его парадные или сценические образы, то можно заметить, что во главу угла рэпер ставит не пестрые цвета и принты, а крой и текстуру материалов. И такая ставка всегда играет: расслабленные брючные костюмы или комплекты с необычной конструкцией смотрятся максимально эффектно — особенно в движении.

Выбирайте украшения с умом

© kendricklamarbible/didier.osias/Instagram*

© kendricklamarbible/Instagram*

Коллеги Кендрика по сцене обвешивают себя драгоценностями буквально с головы до ног. Как можно догадаться, обилие украшений чаще всего выглядит пошло и безвкусно. В этом плане Ламар снова отличается от всех остальных. Обычно он ограничивается одним-двумя аксессуарами — цепью, подвеской или кольцом. Но даже когда Кендрик решает брать количеством, у него не страдает качество — все украшения рэпера смотрятся уместно и органично сочетаются друг с другом.

Выбирайте проверенную временем обувь

© kendricklamarbible/Instagram*

© kendricklamarbible/Instagram*

Как правило, Кендрик выбирает вневременные силуэты — будь то рабочие ботинки Timberland 6-Inch Boots, кроссовки Nike Cortez, кеды Converse Chuck 70 или Vans Old Skool. Все вышеперечисленные пары — бесспорная классика уличного стиля. Что важно — это достаточно универсальная обувь, которая без труда впишется в любой гардероб. При этом не утверждаем, что не стоит покупать себе лимитированные релизы. Тот же Кендрик носил коллаборационные кроссовки Off-White x Nike Air VaporMax.

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