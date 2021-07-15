Подсматриваем приемы американского хитмейкера и рассказываем, как применить их в обычной жизни.

Как и Теофилус Лондон, Остин Ричард Пост (настоящее имя исполнителя) заметно отличается от своих коллег по сцене. Он не кичится вещами Amiri или Off-White, одевается так, как ему нравится, и, что важно, при этом хорошо выглядит. «Афиша Daily» разбирает стиль Остина и рассказывает, чему у него стоит поучиться.

Вкладывайтесь в куртки из кожи или замши

Если судить только по инстаграму, то у Остина с десяток кожаных и замшевых курток (на самом деле наверняка куда больше). Здесь и традиционные вариации черного цвета с аккуратным воротником, и более смелые интерпретации с броским декором вроде бахромы, многочисленных заклепок или страз. В первую очередь куртки из кожи и замши — это долгосрочная инвестиция в гардероб. При должном уходе добротные модели не выходят из строя десятилетиями. То есть скорее она вам надоест, нежели станет непригодной для носки. Если речь идет о первой подобной куртке в вашем гардеробе, то советуем остановиться на базовых моделях средней длины и со сдержанным воротником или же на классической косухе.

Примерьте роль ковбоя

Когда Остину было 9 лет, его семья переехала в техасский Грейпвайн. Смена обстановки повлияла не только на музыкальный вкус будущего исполнителя, но и сказалась на формировании его стиля. Сегодня рэпер все чаще появляется на публике в образах, в которых походит на ковбоя с костюмированной вечеринки. Важно отметить, что в подобной одежде Остин всегда выглядит максимально органично. Подходить к стилю вестерн стоит вдумчиво и постепенно, при этом учитывая тот факт, что вы в России. Иначе велик риск выглядеть карикатурно. То есть не стоит сразу (или вообще когда‑нибудь) подыскивать объемную шляпу и ремень с громоздкой блестящей пряжкой. Наиболее прагматичным решением будет приобщиться к вестерн-стилистике через рубашки из денима, вышеупомянутые замшевые куртки и ботинки с острым носом.

Внесите разнообразие в свою коллекцию украшений

Несмотря на широкий выбор, наиболее распространенными среди мужских украшений остаются лаконичные кольца и обычные цепи. Будем честны, к альтернативным украшениям — например, из жемчуга или бисера — интерес по-прежнему мал. Отчасти это следствие стереотипов — такие украшения могут казаться непривычно феминными. К тем, кто успешно развеивает подобные заблуждения, можно отнести Остина. Из его же опыта можно сделать вывод, что «непривычные» украшения легко сочетаются с обычной повседневной одеждой.

Носите пижамы вне дома

Носить пижамные комплекты вне дома — идея, мягко говоря, не новая. Этим никого не удивить. Остин — наглядный пример того, как это делать правильно. Из многочисленных пижамных образов можно вывести две ключевые подсказки. Во-первых, составляющие комплекта могут здорово выглядеть по отдельности. Например, пижамная рубашка на голое тело подойдет к базовым голубым джинсам или треникам, а пижамные брюки здорово будут смотреться с яркими футболками с принтами. Во-вторых, чтобы избежать излишне «домашнего» образа, не стоит сочетать пижаму с открытой обувью. Остановитесь на кедах или кроссовках.

Не забывайте про свой комфорт

Учитывая предыдущий пункт, а еще любовь Остина к обуви Crocs (в послужном списке рэпера есть коллаборационные модели), несложно прийти к выводу, что для него важен комфорт. И во многом именно расстановка приоритетов поспособствовала формированию стиля Остина. В этом с него определенно стоит брать пример. Он не гонится за тенденциями, и вам не стоит. Носите потертые футболки, пижамы, свободные шорты и открытую обувь, если душе угодно.